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Акрон — Динамо 24 октября 2026: счет 2:1 и обзор матча 12-го тура РПЛ — видео голов

«Динамо» придавило лидерство в РПЛ. «Акрон» прервал рекордную победную серию москвичей

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Фото ФК «Динамо» (Москва)
Победа тольяттинцев — 3:1.
Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.
24 октября, 12:45. Солидарность Самара Арена (Самара)
Акрон
3:1
Динамо

«Динамо», которое после четырех туров шло в нижней половине турнирной таблицы, неожиданно взлетело на первое место. Прорыв стал итогом рекордной в российской истории клуба победной серии — семь раз подряд бело-голубые в чемпионате до этого не выигрывали.

Впрочем, считать команду Сандро Шварца фаворитом РПЛ было рано — «Динамо» действует очень дисциплинорованно, с большой самоотдачей, но все же именно по игровым компонентам все не так гладко. И встреча в Самаре с «Акроном» это в очередной раз подтвердила.

Да, соперник непростой — команда Срджана Благоевича за два месяца, с 23 августа, уступила лишь один раз — «Ростову». Переиграть ее не удалось ни ЦСКА, ни «Краснодару», ни «Локомотиву», но все же от «Динамо» ждали большего. «Акрон» начал весьма активно, уже на 3-й минуте Тедич бил из опасного положения — выручил Лунев. А на 16-й минуте Шуманский, арендованный у ЦСКА, открыл счет. Атака не выглядела острой, белорус нанес удар из-за пределов штрафной, мяч летел мимо, но по дороге встретился с Фоминым и попал в ворота. Лунев отреагировать на этот рикошет не мог — 1:0.

Хозяева начали играть осторожнее по счету, а позиционная атака не сильная сторона бело-голубых. Какие-то полумоменты в штрафной Гудиева возникали, но их не назовешь явно голевыми. Не хватало последней точной передачи под удар. Шварцу все это не могло нравиться. Уже в середине первого тайма он заменил справа в обороне Маричаля на Касереса, а в перерыве — Фомина на Сергеева.

Бело-голубые перестроились на схему с двумя нападающими — крайне редкая история. Давление на ворота «Акрона» мгновенно возросло. Сергеев закручивал в дальний угол — чуть мимо. Бителло на мгновение не успел проткнуть мяч с близкого расстояния. А на 55-й минуте Гладышев сравнял счет. Сработал прессинг, Сергеев отпасовал в штрафную Ярославу, а тот точно пробил с нерабочей правой ноги — 1:1.

Вскоре шикарный шанс появился у Тюкавина после передачи Касереса — Гудиев справился. И тут же — еще три прекрасных возможности у Гладышева, Сергеева и Осипенко. Оборона тольяттинцев грудью встала на защиту ворот, чудом сохранив счет. Казалось, вот-вот москвичи выйдут вперед, но вышло наоборот.

«Акрон» 25 минут второго тайма отбивался, практически не переходя на чужую половину поля. А потом забил после первой же атаки. Шуманский заработал штрафной, Бистрович мощно пальнул с него в ближнюю «девятку» — 2:1.

У «Динамо» было еще немало моментов, но где-то не хватало точности, в других эпизодах выручал Гудиев. У бело-голубых в нынешнем сезоне было много матчей с иным сюжетом: из минимума возможностей выжимался максимум. Теперь же маятник качнулся в другую сторону — в ее ворота залетало фактически все, а в чужие мяч никак не хотел идти.

По ожидаемым голам москвичи мощно превзошли «Акрон»: 2,04 — 0,69. Такое преимущество в нынешнем сезоне было лишь дважды — в августе против «Родины» и «Локомотива». Однако это не принесло даже ничьей. Более того, в концовке гости пропустили третий гол — Бителло потерял мяч у своей штрафной, Лончар сам не забил, но Болдырев оказался первым на добивании — 3:1.

Бремя лидерства, похоже, немного «Динамо» придавило. Команда остается на первом месте, однако весь тур впереди, у конкурентов матч в запасе, так что с высокой долей вероятности лидер в 12-м туре сменится.

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РПЛ
ФК Акрон
ФК Динамо (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
5
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
8
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
9
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
10
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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23.10 19:30 Ахмат – Оренбург 0 : 1
24.10 12:45 Акрон – Динамо 3 : 1
24.10 15:00 Факел – Родина 0 : 1
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов 0 : 2
24.10 19:30 Краснодар – Балтика 1 : 1
25.10 13:45 Ростов – Локомотив - : -
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак - : -
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
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