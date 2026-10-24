«Динамо» придавило лидерство в РПЛ. «Акрон» прервал рекордную победную серию москвичей

Победа тольяттинцев — 3:1.

Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.

24 октября, 12:45. Солидарность Самара Арена (Самара)

«Динамо», которое после четырех туров шло в нижней половине турнирной таблицы, неожиданно взлетело на первое место. Прорыв стал итогом рекордной в российской истории клуба победной серии — семь раз подряд бело-голубые в чемпионате до этого не выигрывали.

Впрочем, считать команду Сандро Шварца фаворитом РПЛ было рано — «Динамо» действует очень дисциплинорованно, с большой самоотдачей, но все же именно по игровым компонентам все не так гладко. И встреча в Самаре с «Акроном» это в очередной раз подтвердила.

Да, соперник непростой — команда Срджана Благоевича за два месяца, с 23 августа, уступила лишь один раз — «Ростову». Переиграть ее не удалось ни ЦСКА, ни «Краснодару», ни «Локомотиву», но все же от «Динамо» ждали большего. «Акрон» начал весьма активно, уже на 3-й минуте Тедич бил из опасного положения — выручил Лунев. А на 16-й минуте Шуманский, арендованный у ЦСКА, открыл счет. Атака не выглядела острой, белорус нанес удар из-за пределов штрафной, мяч летел мимо, но по дороге встретился с Фоминым и попал в ворота. Лунев отреагировать на этот рикошет не мог — 1:0.

Хозяева начали играть осторожнее по счету, а позиционная атака не сильная сторона бело-голубых. Какие-то полумоменты в штрафной Гудиева возникали, но их не назовешь явно голевыми. Не хватало последней точной передачи под удар. Шварцу все это не могло нравиться. Уже в середине первого тайма он заменил справа в обороне Маричаля на Касереса, а в перерыве — Фомина на Сергеева.

Бело-голубые перестроились на схему с двумя нападающими — крайне редкая история. Давление на ворота «Акрона» мгновенно возросло. Сергеев закручивал в дальний угол — чуть мимо. Бителло на мгновение не успел проткнуть мяч с близкого расстояния. А на 55-й минуте Гладышев сравнял счет. Сработал прессинг, Сергеев отпасовал в штрафную Ярославу, а тот точно пробил с нерабочей правой ноги — 1:1.

Вскоре шикарный шанс появился у Тюкавина после передачи Касереса — Гудиев справился. И тут же — еще три прекрасных возможности у Гладышева, Сергеева и Осипенко. Оборона тольяттинцев грудью встала на защиту ворот, чудом сохранив счет. Казалось, вот-вот москвичи выйдут вперед, но вышло наоборот.

«Акрон» 25 минут второго тайма отбивался, практически не переходя на чужую половину поля. А потом забил после первой же атаки. Шуманский заработал штрафной, Бистрович мощно пальнул с него в ближнюю «девятку» — 2:1.

У «Динамо» было еще немало моментов, но где-то не хватало точности, в других эпизодах выручал Гудиев. У бело-голубых в нынешнем сезоне было много матчей с иным сюжетом: из минимума возможностей выжимался максимум. Теперь же маятник качнулся в другую сторону — в ее ворота залетало фактически все, а в чужие мяч никак не хотел идти.

По ожидаемым голам москвичи мощно превзошли «Акрон»: 2,04 — 0,69. Такое преимущество в нынешнем сезоне было лишь дважды — в августе против «Родины» и «Локомотива». Однако это не принесло даже ничьей. Более того, в концовке гости пропустили третий гол — Бителло потерял мяч у своей штрафной, Лончар сам не забил, но Болдырев оказался первым на добивании — 3:1.

Бремя лидерства, похоже, немного «Динамо» придавило. Команда остается на первом месте, однако весь тур впереди, у конкурентов матч в запасе, так что с высокой долей вероятности лидер в 12-м туре сменится.