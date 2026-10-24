«Динамо» придавило лидерство в РПЛ. «Акрон» прервал рекордную победную серию москвичей
«Динамо», которое после четырех туров шло в нижней половине турнирной таблицы, неожиданно взлетело на первое место. Прорыв стал итогом рекордной в российской истории клуба победной серии — семь раз подряд бело-голубые в чемпионате до этого не выигрывали.
Впрочем, считать команду Сандро Шварца фаворитом РПЛ было рано — «Динамо» действует очень дисциплинорованно, с большой самоотдачей, но все же именно по игровым компонентам все не так гладко. И встреча в Самаре с «Акроном» это в очередной раз подтвердила.
Да, соперник непростой — команда Срджана Благоевича за два месяца, с 23 августа, уступила лишь один раз — «Ростову». Переиграть ее не удалось ни ЦСКА, ни «Краснодару», ни «Локомотиву», но все же от «Динамо» ждали большего. «Акрон» начал весьма активно, уже на 3-й минуте Тедич бил из опасного положения — выручил Лунев. А на 16-й минуте Шуманский, арендованный у ЦСКА, открыл счет. Атака не выглядела острой, белорус нанес удар из-за пределов штрафной, мяч летел мимо, но по дороге встретился с Фоминым и попал в ворота. Лунев отреагировать на этот рикошет не мог — 1:0.
Хозяева начали играть осторожнее по счету, а позиционная атака не сильная сторона бело-голубых. Какие-то полумоменты в штрафной Гудиева возникали, но их не назовешь явно голевыми. Не хватало последней точной передачи под удар. Шварцу все это не могло нравиться. Уже в середине первого тайма он заменил справа в обороне Маричаля на Касереса, а в перерыве — Фомина на Сергеева.
Бело-голубые перестроились на схему с двумя нападающими — крайне редкая история. Давление на ворота «Акрона» мгновенно возросло. Сергеев закручивал в дальний угол — чуть мимо. Бителло на мгновение не успел проткнуть мяч с близкого расстояния. А на 55-й минуте Гладышев сравнял счет. Сработал прессинг, Сергеев отпасовал в штрафную Ярославу, а тот точно пробил с нерабочей правой ноги — 1:1.
Вскоре шикарный шанс появился у Тюкавина после передачи Касереса — Гудиев справился. И тут же — еще три прекрасных возможности у Гладышева, Сергеева и Осипенко. Оборона тольяттинцев грудью встала на защиту ворот, чудом сохранив счет. Казалось, вот-вот москвичи выйдут вперед, но вышло наоборот.
«Акрон» 25 минут второго тайма отбивался, практически не переходя на чужую половину поля. А потом забил после первой же атаки. Шуманский заработал штрафной, Бистрович мощно пальнул с него в ближнюю «девятку» — 2:1.
У «Динамо» было еще немало моментов, но где-то не хватало точности, в других эпизодах выручал Гудиев. У бело-голубых в нынешнем сезоне было много матчей с иным сюжетом: из минимума возможностей выжимался максимум. Теперь же маятник качнулся в другую сторону — в ее ворота залетало фактически все, а в чужие мяч никак не хотел идти.
По ожидаемым голам москвичи мощно превзошли «Акрон»: 2,04 — 0,69. Такое преимущество в нынешнем сезоне было лишь дважды — в августе против «Родины» и «Локомотива». Однако это не принесло даже ничьей. Более того, в концовке гости пропустили третий гол — Бителло потерял мяч у своей штрафной, Лончар сам не забил, но Болдырев оказался первым на добивании — 3:1.
Бремя лидерства, похоже, немного «Динамо» придавило. Команда остается на первом месте, однако весь тур впереди, у конкурентов матч в запасе, так что с высокой долей вероятности лидер в 12-м туре сменится.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|12
|8
|1
|3
|19-12
|25
|
2
|Зенит
|11
|8
|0
|3
|25-13
|24
|
3
|Спартак
|11
|7
|2
|2
|21-8
|23
|
4
|Краснодар
|12
|6
|5
|1
|20-14
|23
|
5
|ЦСКА
|11
|6
|4
|1
|19-12
|22
|
6
|Оренбург
|12
|3
|7
|2
|14-12
|16
|
7
|Крылья Советов
|12
|3
|6
|3
|17-17
|15
|
8
|Балтика
|12
|3
|5
|4
|15-13
|14
|
9
|Динамо Мх
|11
|4
|1
|6
|16-21
|13
|
10
|Ростов
|11
|3
|3
|5
|11-17
|12
|
11
|Акрон
|12
|2
|6
|4
|15-21
|12
|
12
|Рубин
|12
|2
|6
|4
|12-18
|12
|
13
|Локомотив
|11
|2
|5
|4
|16-14
|11
|
14
|Ахмат
|12
|2
|5
|5
|15-17
|11
|
15
|Родина
|12
|2
|3
|7
|13-27
|9
|
16
|Факел
|12
|1
|3
|8
|8-20
|6
|23.10
|19:30
|Ахмат – Оренбург
|0 : 1
|24.10
|12:45
|Акрон – Динамо
|3 : 1
|24.10
|15:00
|Факел – Родина
|0 : 1
|24.10
|17:15
|Рубин – Крылья Советов
|0 : 2
|24.10
|19:30
|Краснодар – Балтика
|1 : 1
|25.10
|13:45
|Ростов – Локомотив
|- : -
|25.10
|16:00
|ЦСКА – Спартак
|- : -
|25.10
|18:30
|Зенит – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|10
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|11
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1