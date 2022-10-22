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Степашин анонсировал приход в «Локомотив» специалистов из «Нижнего Новгорода»

Антон Иванов
Читать «СЭ» в

Член совета директоров РЖД Сергей Степашин анонсировал приход в «Локомотив» специалистов из «Нижнего Новгорода».

— «Локомотив» может вылететь в этом сезоне?

— Нет, не может. Я уверен в этом. Я знаю нового председателя совета директоров. Этот человек любит футбол, он умеет работать, разбирается. Но команда, конечно же, должна играть лучше в следующем сезоне.

— Пообщались с руководством «Локомотива»?

— А мы вместе сидели на трибуне. Они сильно переживают. Для них спорт — не пустое место. Все в «Локомотиве» будет нормально, а в «Динамо» еще лучше.

— Прошлое руководство ответит за эти результаты?

— Это не ко мне вопрос. Я отвечаю за «Динамо». В РЖД я спортом не занимаюсь. Люди уже ушли, немцы уехали. Будут новые из «Нижнего Новгорода».

— Семин вернется когда-то в «Локомотив»?

— Не ко мне вопрос, опять же. Тренером — точно нет, это совершенно очевидно. Мы с ним друзьям, тренером я бы ему идти в «Локомотив» не посоветовал.

Как стало известно «СЭ», руководство «Локомотива» рассматривает только Михаила Галактионова на пост главного тренера, альтернативных вариантов на данный момент у московского клуба нет. В настоящее время Галактионов возглавляет «Нижний Новгород».

Затем сообщалось, что переговоры между «Локомотивом» и «Нижним» находятся в активной фазе и близки к завершению. В данный момент руководство нижегородского клуба активно ищет замену на случай, если Галактионов уйдет в московский клуб.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Химки

обе забьют - нет

34%

1.87

Ф1(-1.5)

22%

1.66

ИТБ1 (2.5)

17%

1.90
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
Динамо 3
Матч завершен

П2

27%

2.65

обе забьют - да

25%

1.66

Х2

20%

1.50
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси 1
Манчестер Юнайтед 1
Матч завершен

П1

23%

2.17

ТБ 2.5

20%

1.92

Х2

12%

1.74
ФК Локомотив (Москва)
ФК Нижний Новгород
Михаил Галактионов
6
1
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Тренер «Локомотива» Федоров считает, что команда сохранит место в РПЛ по итогам сезона
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
3
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
4
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
7
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
8
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 0 : 2
22.10 16:30
Факел – Ростов
 1 : 1
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 1 : 3
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 13 1 3
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 6 1 2
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

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