«Динамо» преображается, Смолов забил 100-й мяч. А «Локомотив» тормозит и без немцев
Бело-голубые одержали волевую победу над железнодорожниками — 3:1.
«Локомотив» и «Динамо» — братья по несчастью. В разной степени, конечно, все-таки бело-голубые подошли к очной встрече в середине таблицы, а не в зоне стыковых матчей, как железнодорожники. Но и у команды Йокановича очевидные проблемы, учитывая задачу финишировать в тройке.
Однако оба клуба перед дерби одержали по две победы подряд и были полны надежд, что кризис позади. А встреча в Черкизово как раз должна была показать, кто действительно выбирается из трясины на твердую почву.
Для гостей матч был еще более принципиальным из-за того, что проходил в день рождения главной легенды отечественного футбола Льва Яшина. В «Динамо» чтут эту дату, а чтобы футболисты дополнительно прониклись моментом, команда играла в черной форме — цвета свитера обладателя «Золотого мяча».
Однако заряженными вышли не гости, а хозяева — они забили уже на 30-й секунде. Обычный навес Живоглядова почему-то поставил в тупик динамовскую оборону — Сазонов и Даса позволили Камано с пяти метров без помех расстрелять ворота — 1:0.
«Динамо» правильно отреагировало на этот ушат холодной воды — не расклеилось, а пошло реабилитироваться. И полностью забрало игру в свои руки. Даже после того, как гости отыгрались, рисунок игры не изменился — бело-голубые владели преимуществом, активнее атаковали.
И вполне могли уже в первом тайме повести в счете. Поначалу «Локомотив» спасал Гильерме, вытащивший удары Фернандеса и Смолова, еще в одном эпизоде парагвайский защитник пробил выше ворот, но натиск закончился попаданием в руку Миранчука в штрафной.
Вообще-то в РПЛ у бело-голубых без промаха бьет Фомин, но на сей раз капитан уступил Смолову. Федор, видимо, помнил, что в прошлом сезоне забивал в обоих матчах соперников. Причем в первом круге за красно-зеленых, а во втором — за бело-голубых. Продлил серию и на этот раз. А гол стал для него юбилейным — сотым в премьер-лиге.
Вот только именно Смолову суждено было стать антигероем следующего эпизода, когда Захарян поразил ворота и успел отметить забитый мяч. ВАР усмотрел, что микроскопический офсайд Федора не был пассивным — он перекрыл обзор Гильерме при добивании. Так что вся интрига сохранилась на второй тайм.
А в нем окончательно стало ясно, что вся удаль «Локо» — это первая минута матча. Больше очевидных возможностей забить хозяева так и не создали.
«Динамо» же продолжало планомерно давить и нагнетать. Гости были чуть быстрее, точнее, агрессивнее, и этого хватало, чтобы периодически у ворот Гильерме начинало искрить. В итоге количество перешло в качество. Да, Захаряну при штрафном помог рикошет от головы Едвая, но кто скажет, что бело-голубые не заслужили этот гол? При таком натиске что-то должно залететь даже по теории вероятности.
А в концовке свеженький Тюкавин заработал еще один 11-метровый. И тут уж не промахнулся Фомин, который сравнялся с лучшим пенальтистом в истории РПЛ Пеевым — 17 точных ударов из 17 попыток. Следующий 11-метровый может вывести динамовского капитана в рекордсмены.
У «Динамо» получилось довольно резкое преображение. Помогла и адаптация футболистов к требованиям Йокановича, и разговор по душам в коллективе, разрядивший негативную атмосферу. Если до этого мы писали о самой безвольной команде, упустившей три выигрыша в матчах, когда по ходу вели 2:0, то теперь подопечные Йокановича одержали в премьер-лиге вторую волевую победу подряд.
Бело-голубые подтягиваются к лидерам. А вот игра «Локомотива» показала, что одной сменой тренера кризис так быстро не преодолеть. Красно-зеленые хотя и действовали самоотверженно в обороне, но в атаке провели невнятный матч. И опустились на 14-е место.
Не исключено, что дальше тащить из болота команду предстоит Михаилу Галактионову.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|3
|0
|36-5
|33
|
2
|Ростов
|14
|7
|5
|2
|25-20
|26
|
3
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|31-16
|26
|
4
|ЦСКА
|13
|7
|4
|2
|26-13
|25
|
5
|Краснодар
|14
|7
|3
|4
|27-20
|24
|
6
|Динамо
|14
|6
|5
|3
|24-17
|23
|
7
|Сочи
|13
|6
|2
|5
|22-22
|20
|
8
|Ахмат
|13
|6
|2
|5
|21-21
|20
|
9
|Оренбург
|13
|6
|0
|7
|22-31
|18
|
10
|Кр. Советов
|13
|3
|5
|5
|14-19
|14
|
11
|Н. Новгород
|14
|3
|4
|7
|17-25
|13
|
12
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
13
|Факел
|14
|1
|9
|4
|17-24
|12
|
14
|Локомотив
|14
|3
|3
|8
|17-29
|12
|
15
|Химки
|13
|2
|3
|8
|13-23
|9
|
16
|Торпедо
|13
|1
|3
|9
|7-24
|6
|22.10
|14:00
|
Н. Новгород – Краснодар
|0 : 2
|22.10
|16:30
|
Факел – Ростов
|1 : 1
|22.10
|19:00
|
Локомотив – Динамо
|1 : 3
|23.10
|14:00
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|23.10
|16:30
|
Спартак – Химки
|- : -
|23.10
|19:00
|
Ахмат – Торпедо
|- : -
|24.10
|17:30
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|24.10
|20:00
|
Зенит – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|9
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|13
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|14
|1
|2