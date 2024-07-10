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Сегодня, 16:45

Итоги собрания РПЛ: подписали пивного спонсора и утвердили модель распределения доходов

РПЛ подписала контракт с пивоваренной компанией «Балтика»
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Александр Алаев и вице-президент по продажам «Балтики» Егор Гусельников.
Фото РПЛ
Олег Малышев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Представитель «Спартака» не вошел в состав правления лиги.

В среду, 10 июля, в московском отеле Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park прошло общее собрание РПЛ, где клубы и руководство лиги во главе с Александром Алаевым приняли ряд важных решений перед стартом сезона-2024/25.

Новая модель распределения доходов и расходов

По новой модели призовой фонд для клубов РПЛ из денежных средств от коммерческих поступлений по действующим договорам с партнерами лиги будет сформирован по двум критериям: активности в медиа и уровню посещаемости матчей. Команды получат выплаты по итогам сезона-2024/25. Положение о призовом фонде, наборе показателей и методике расчета по критериям будет подготовлено РПЛ в ближайшее время.

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«Много положительных решений и эмоций, — сказал Алаев. — Система распределения — не буду говорить громких слов, но это крайне важное решение для профессионального спорта. Сегодня оно принято, за что клубам спасибо. Все мы пришли к пониманию, что систему надо менять».

Все остальные доходы от реализации коммерческих прав, кроме призового фонда, будут разделены между командами РПЛ в формате «50 на 50». Одна половина — в равных долях, а вторая — в зависимости от спортивных результатов.

Для трех новичков лиги («Акрон», «Динамо» Махачкала и «Химки») РПЛ приготовила приветственный бонус в размере дополнительных 0,25 процента. Кроме этого, будет создан целевой фонд развития АФК «РПЛ». Механизм расхода его средств определит правление лиги.

Олег Малышев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Малышев не включен в состав правления

Общее собрание РПЛ также определилось с составом правления лиги на один год. В него не вошел генеральный директор «Спартака» Олег Малышев. Полностью состав правления выглядит следующим образом:

  • президент РПЛ Александр Алаев;
  • исполнительный директор РПЛ Евгений Мележиков;
  • вице-президент и гендиректор «Ахмата» Ахмед Айдамиров;
  • гендиректор ЦСКА Роман Бабаев;
  • гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров;
  • исполнительный директор «Зенита» Максим Погорелов;
  • спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин.

«Малышев не вошел в правление РПЛ? Представители 16 клубов выбрали так, — сказал Алаев. — Отношусь к этому спокойно. Мы постоянно на связи с генеральным директором «Спартака». Это было голосование клубов».

Состав претерпел незначительные изменения по сравнению с 2023 годом. Тогда исполнительным директором лиги был Сергей Чебан, а место Рыскина занимал президент «Урала» Григорий Иванов.

Члены правления РПЛ представляют собой коллегиальный орган, который занимается регулировкой оперативной деятельности лиги и подготовкой предложений по общему собранию.

Пивная компания стала новым партнером РПЛ

10 июля РПЛ на совместной пресс-конференции подписала спонсорское соглашение с пивоваренной компанией «Балтика». По словам Алаева, контракт с российским предприятием рассчитан на два года. По данным журналиста Ивана Карпова, сумма соглашения составит 300 миллионов рублей (150 в год) без учета рекламы на ТВ.

«Долгожданное событие — подписан новый партнер — известный российский бренд, — сказал Алаев. — Нам приятно, что компания «Балтика» проявила интерес к РПЛ. Теперь мы вместе. Надеюсь, надолго. Дольше, чем наш контракт на 2 года. Думаю, это будет выгодное сотрудничество».

Представители РПЛ и «Балтики» подтвердили заинтересованность в решении вопроса с продажей пива на стадионах. Напомним, что с 2005 года в России запрещена торговля пивом на спортивных мероприятиях и объектах. Во время проведения чемпионата мира-2018 запрет был снят.

РПЛ
Александр Алаев
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 И В Н П +/- О
1
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2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
16
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
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Локомотив – Акрон
 - : -
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Кр. Советов – Зенит
 - : -
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 - : -
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 - : -
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