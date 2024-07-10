Итоги собрания РПЛ: подписали пивного спонсора и утвердили модель распределения доходов
В среду, 10 июля, в московском отеле Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park прошло общее собрание РПЛ, где клубы и руководство лиги во главе с Александром Алаевым приняли ряд важных решений перед стартом сезона-2024/25.
Новая модель распределения доходов и расходов
По новой модели призовой фонд для клубов РПЛ из денежных средств от коммерческих поступлений по действующим договорам с партнерами лиги будет сформирован по двум критериям: активности в медиа и уровню посещаемости матчей. Команды получат выплаты по итогам сезона-2024/25. Положение о призовом фонде, наборе показателей и методике расчета по критериям будет подготовлено РПЛ в ближайшее время.
«Много положительных решений и эмоций, — сказал Алаев. — Система распределения — не буду говорить громких слов, но это крайне важное решение для профессионального спорта. Сегодня оно принято, за что клубам спасибо. Все мы пришли к пониманию, что систему надо менять».
Все остальные доходы от реализации коммерческих прав, кроме призового фонда, будут разделены между командами РПЛ в формате «50 на 50». Одна половина — в равных долях, а вторая — в зависимости от спортивных результатов.
Для трех новичков лиги («Акрон», «Динамо» Махачкала и «Химки») РПЛ приготовила приветственный бонус в размере дополнительных 0,25 процента. Кроме этого, будет создан целевой фонд развития АФК «РПЛ». Механизм расхода его средств определит правление лиги.
Малышев не включен в состав правления
Общее собрание РПЛ также определилось с составом правления лиги на один год. В него не вошел генеральный директор «Спартака» Олег Малышев. Полностью состав правления выглядит следующим образом:
- президент РПЛ Александр Алаев;
- исполнительный директор РПЛ Евгений Мележиков;
- вице-президент и гендиректор «Ахмата» Ахмед Айдамиров;
- гендиректор ЦСКА Роман Бабаев;
- гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров;
- исполнительный директор «Зенита» Максим Погорелов;
- спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин.
«Малышев не вошел в правление РПЛ? Представители 16 клубов выбрали так, — сказал Алаев. — Отношусь к этому спокойно. Мы постоянно на связи с генеральным директором «Спартака». Это было голосование клубов».
Состав претерпел незначительные изменения по сравнению с 2023 годом. Тогда исполнительным директором лиги был Сергей Чебан, а место Рыскина занимал президент «Урала» Григорий Иванов.
Члены правления РПЛ представляют собой коллегиальный орган, который занимается регулировкой оперативной деятельности лиги и подготовкой предложений по общему собранию.
Пивная компания стала новым партнером РПЛ
10 июля РПЛ на совместной пресс-конференции подписала спонсорское соглашение с пивоваренной компанией «Балтика». По словам Алаева, контракт с российским предприятием рассчитан на два года. По данным журналиста Ивана Карпова, сумма соглашения составит 300 миллионов рублей (150 в год) без учета рекламы на ТВ.
«Долгожданное событие — подписан новый партнер — известный российский бренд, — сказал Алаев. — Нам приятно, что компания «Балтика» проявила интерес к РПЛ. Теперь мы вместе. Надеюсь, надолго. Дольше, чем наш контракт на 2 года. Думаю, это будет выгодное сотрудничество».
Представители РПЛ и «Балтики» подтвердили заинтересованность в решении вопроса с продажей пива на стадионах. Напомним, что с 2005 года в России запрещена торговля пивом на спортивных мероприятиях и объектах. Во время проведения чемпионата мира-2018 запрет был снят.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -