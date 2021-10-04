«Николич уже сидит с отрешенным видом. Анджорин вообще не готов, Бека-Бека только водится...» Что происходит в «Локо»?

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов — о домашнем поражении команды Марко Николича от «Ростова».

— Ничьи с «Уралом» и «Химками», — напоминает Наумов, — теперь поражение от «Ростова»... Можно ли говорить о кризисе? Дело в том, что тренеру Николичу дали новую команду уже по ходу чемпионата! И что прикажете ему делать? Он приходит на тренировку, а ему говорят: теперь ты работаешь вот с этими игроками. А это значит, что надо все начинать с начала. Нужно встраивать футболистов в свою модель. Понимаете?

Разве это легко? Все закономерно — игра абсолютно разрозненная.

Исполнители в принципе квалифицированные. Но есть и свои нюансы. Анджорин вообще не готов. Может играть 15 минут. Дальше он просто не выдерживает, Бека-Бека тоже еще не понял, в какой чемпионат попал. Очень много водится в середине поля и частенько мячи теряет. И Керк пока не встроен.

Николичу нужно время, чтобы все переделать. Отсюда и объяснимые потери очков. Благо сейчас пауза на сборную. Посмотрим, успеет ли тренер улучшить ситуацию. Для чего новые руководители все переделали? У меня нет ответа. Команда прошлого сезона была очень неплохой. Она сыгралась, коллектив сплотился. А что сейчас? Начинай все сначала..

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А вы видели с каким отрешенным видом сидит на скамейке Николич? Он, видимо, в душе не согласен с нынешней ситуаций... А, возможно, ему и сказали: не исправишь положение — нового найдем. На мой взгляд, во всем виноват трансферный комитет и менеджмент клуба.

Я не исключаю, что Николичу могут скоро и на дверь указать. Сомневаюсь, что он быстро сможет дать результат и вернуться на прежние позиции. А любое поражение — это откат назад, на 6-е, допустим, место. И его сделают виноватым. Скажут: слушай, мы привезли тебе качественных игроков, а ты не смог их встроить.

Потери Крыховяки и Мухина сказываются. В середине поля очевидные проблемы. А сколько сегодня играло новичков... Зачем Баринова перевели в защиту? Где Едвай и Мурило? А Дмитрий ушел из опорной зоны, и она просела. Это было прекрасно видно в матче с «Лацио». Куликов один, без Баринова, не тянет. Вот в паре они справлялись. Бека-Бека все время хочет кого-то обвести, а потом уже отдает пасы. Ну что это такое?

К Смолову у меня вопросов нет. Федор делает все от себя зависящее. Старается. Ему нужна помощь. Сегодня он сам играл в подыгрыше. С его выходом на поле что-то стало налаживаться. Видно, что все 90 минут он провести не мог, так как подустал после «Лацио». И тем не менее, Николич его выпустил, потому что Анджорин совсем слабый! Он, может быть, технически обучен, но функционально-то не готов...

Для Николича наступили трудные времена. У него два выхода. Либо согласиться с решением людей, которые проворачивали все эти трансферы, и начать создавать новую команду. Либо выразить недовольство. Но тогда с ним быстро расстанутся. Очень печальная ситуация. Я не понимаю этих руководителей. Они пришли какие-то другие вопросы тут решать...