«Локо» в шаге от 0:3 из-за Кухты? Похоже, есть шанс избежать «технарь», хотя «Химки» подали протест

«Химки» подали протест в КДК РФС на результат матча с «Локомотивом» из-за участия в нем Яна Кухты

Все решит КДК.

КДК РФС принял протест «Химок»: клуб считает, что Кухта не мог играть

В воскресенье «Локомотив» с трудом обыграл «Химки» (3:2), но результат до сих пор в подвешенном состоянии.

Все из-за участия Яна Кухты — в последнем матче за пражскую «Славию» против «Баника» форварда удалили за игру рукой и выписали дисквалификацию на одну игру. После этого в чемпионате Чехии наступил перерыв, а форвард перешел в «Локо».

По правилам ФИФА Кухта должен был отбыть дисквалификацию в России. Статья 12 регламента по статусу и трансферу футболистов гласит: «Любое дисциплинарное взыскание на срок до четырех матчей или до трех месяцев, наложенное на игрока бывшей ассоциацией, но еще не исполненное (полностью) к моменту трансфера, должно быть применено новой ассоциацией».

Из-за участия в матче дисквалифицированного футболиста «Локомотиву» грозит присуждение поражения. И в «Химках» об этом знали до того, как Кухта забил победный гол. «Мы были удивлены заявкой «Локомотива». Знали, что Кухта должен был отбыть дисквалификацию. Закон един для всех. Сейчас еще раз изучим регламент, и если это действительно нарушение, то подадим протест», — сообщил «Чемпионату» член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков.

У подмосковного клуба было 72 часа с момента окончания матча, чтобы составить официальный запрос. Спустя два дня в КДК подтвердили, что получили протест и рассмотрят дело 10 марта.

Кто в этом виноват: РФС, клуб или чешская федерация?

Сразу после игры Кухта спокойно рассуждал о своей дисквалификации: «Я не думаю, что красная карточка — это проблема». Его агент Милан Марьинович объяснил подробнее: « По моему мнению, Ян мог принимать участие в матче против «Химок». Так как в отрезке между его удалением и подписанием контракта с «Локомотивом» «Славия» провела три матча в чемпионате», — заявил представитель игрока в интервью «РБ Спорт».

Важный факт: при выдаче международного трансферного сертификата прежняя ассоциация обязана уведомить о дисциплинарных санкциях новую ассоциацию через систему отслеживания трансферов ФИФА. Отсутствие этой информации было бы ответственностью чешской федерации. Но, как оказалось, чехи ни при чем.

«Наша организация проинформировала РФС о дисциплинарном взыскании Яна Кухты в соответствии с трансферным регламентом ФИФА. Не дело ассоциации Чехии оценивать следующие шаги РФС или «Локомотива» в этом вопросе», — заявил iSport . cz председатель дисциплинарной комиссии футбольной ассоциации Чехии Ричар Бачек, заодно опровергнув версию агента футболиста.

Ян Кухта. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

На что будут давить юристы «Локо»?

Это главная интрига предстоящего заседания КДК. «Локомотив» точно получал трансферный сертификат — соответственно, должен был быть в курсе неотбытой дисквалификации. Но все равно выпускал Кухту.

Клубу повезло, что Кухта не сыграл в первом весеннем туре с «Краснодаром». Тогда бы лазеек не оставалось совсем — «Локо» наверняка бы получил 0:3. Вариантов защиты и сейчас немного, но теоретически выход есть.

По сути, теперь единственный успешный сценарий — перенести «технарь» на кубковую игру с «Енисеем», против которого Ян тоже играл. Во-первых, красноярский клуб не жаловался в КДК (из-за этого даже не придется менять счет матча с 0:4 на 0:3). Во-вторых, «Локо» вылетел из турнира и ничем не рискует. Плюс в чешском регламенте, в отличие от России, дисквалификация не разделяется на чемпионат и Кубок. А в регламенте ФИФА не конкретизировано, в каком именно турнире игрок должен пропустить игру.

Очевидно, что юристы будут продавливать именно эту позицию. Если не получится, вместо 3:2 с аутсайдером «Локо» получит обиднейшие 0:3, откатится на восьмое место и с самым нелепым кейсом войдет в историю РПЛ.