Красноярская команда разгромила одного из фаворитов БЕТСИТИ Кубка России по футболу — 4:0.

«Локомотив» изначально был командой-загадкой, ведь всем было интересно, к каким результатам приведет работа Маркуса Гисдоля после полноценных зимних сборов. Однако немец ушел по-английски, вместе с ним домой отправился его помощник Лутц Зибрехт, и клуб оказался в форс-мажорной ситуации. Де-факто новым главным стал один из ассистентов Гисдоля — Марвин Комппер. Но так как у него нет лицензии категории Pro, в заявку в качестве исполняющего обязанности внесли Дмитрия Лоськова.

С игроками ситуация тоже меняется стремительно. Изначально гендиректор «Локо» Владимир Леонченко говорил лишь о переговорах с Пабло, однако в заявке на кубковую игру оказалось только четверо легионеров: Алексис Бека-Бека, Вильсон Изидор и Ян Кухта в стартовом составе, а также Джирано Керк на скамейке запасных. Кроме Пабло отсутствовали Мачей Рыбус и Тим Едвай, и причиной, по данным «СЭ», стали медицинские показатели. При этом хорватский защитник приехал на матч в Черкизово, но комментировать свой возможный уход не стал.

В общем, это была совсем не та команда, которую наигрывали на сборах. С этим «Локо» нужно знакомиться заново, вспоминая о том, как клуб не смог в свое время сохранить Максима Мухина. Или рассуждать о том, как полезен бы сейчас был перешедший в «Рубин» Виталий Лисакович, а в обороне точно не помешал бы отданный в аренду «Ростову» Александр Сильянов.

Хотя поначалу в игре с «Енисеем» каких-то критических проблем у красно-зеленых не наблюдалось. Игра давалась, моменты создавались, а вот с реализацией все было сложно. При нормальном КПД «Локо» к середине первого тайма мог, как и «Спартак» накануне, вести с перевесом в три мяча. Вместо этого Константин Марадишвили из отличной позиции не попал в угол, а Изидор и вовсе упустил два убойных момента. Как француз после мягкого наброса Кухты с нескольких метров попал в штангу — понять невозможно.

Недоумевал весь стадион, включая не верившего своему счастью голкипера «Енисея» Михаила Опарина.

А настоящие чудеса начались дальше. Речь, конечно, о потрясающем ударе через себя в исполнении Валерия Кичина. После таких шедевров вырастают крылья, и красноярцы из своего вдохновения выжали максимум. Не без везения, конечно, так как ответный гол Рифата Жемалетдинова отменили из-за обнаруженного ВАР офсайда.

Только хозяева, что называется, поплыли. Наир Тикнизян не только привез пенальти, но и оставил хозяев в меньшинстве, получив вторую желтую карточку. А если бы не два невероятных сэйва Даниила Худякова в одной атаке, первый тайм в исполнении «Локо» обернулся бы катастрофой. Хотя и без того все выглядело печально, и Комппер решился на радикальные меры. Перешел на схему с тремя центральными защитниками, одним из которых стал Дмитрий Баринов, и добавил созидателя в лице Керка.

Все это подразумевало акцент на созидание, только сибиряки выжимали максимум из наличия лишнего игрока. Выстроили плотную оборону, в попытках расшатать которую железнодорожники вхолостую расходовали силы, а также не забывали о контратаках. «Локо» нужно было забивать, однако Опарин в красноярских воротах был великолепен. Пенальти от Жемалетдинова? Не проблема. Выпад Кухты с попыткой подсечь мяч над голкипером? Тем более!

Впрочем, обилие созданных хозяевами моментов не отменяет главного — системных проблем «Локомотива» в нынешней ситуации. Немецкий проект с омоложением состава мог сработать в других условиях, но сейчас красно-зеленым катастрофически не хватает опытных игроков с российским паспортом. При неопределенности с легионерами оставшуюся часть сезона команда проведет с составом, который уступает большинству конкурентов. И 0:4 с «Енисеем» — еще не самый кошмарный счет, если вспомнить, сколько раз спасал Худяков.