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«Локомотив» с позором вылетел из Кубка. Матч с «Енисеем» — настоящий кошмар

«Локомотив» разгромно проиграл «Енисею» и прекратил выступление в Кубке России
Андрей Кузичев
Корреспондент
3 марта. Москва. «Локомотив» — «Енисей» — 0:4. Валерий Кичин забивает гол ударом через себя.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Красноярская команда разгромила одного из фаворитов БЕТСИТИ Кубка России по футболу — 4:0.

«Локомотив» изначально был командой-загадкой, ведь всем было интересно, к каким результатам приведет работа Маркуса Гисдоля после полноценных зимних сборов. Однако немец ушел по-английски, вместе с ним домой отправился его помощник Лутц Зибрехт, и клуб оказался в форс-мажорной ситуации. Де-факто новым главным стал один из ассистентов Гисдоля — Марвин Комппер. Но так как у него нет лицензии категории Pro, в заявку в качестве исполняющего обязанности внесли Дмитрия Лоськова.

БЕТСИТИ Кубок России. 1/8 финала
03 мар, 18:15. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
0:4
Енисей
Голы
Кичин, 25 (0:1), Ломакин, 38 (0:2), Окладников, 77 (0:3), Комков, 90+2 (0:4)
Нереализованный пенальти
Жемалетдинов 64, Комков 90
Локомотив
Худяков Мампаси Ненахов Марадишвили (Петров, 74) Баринов Бека Бека (Бабкин, 46) Жемалетдинов (Зинович, 81) Тикнизян Черный (Керк, 46) Кухта (Рыбчинский, 81) Изидор
Енисей
Опарин Кичин Масловский Феррейра Зотов (Самойлов, 84) Ломакин (Глушков, 80) Иванов (Раздорских, 46) Бевеев Ланин Канаплин (Еременко, 46, Комков, 59) Окладников
Предупреждения
Тикнизян 27’, Баринов 37’, Ненахов 44’, Бабкин 75’  - 
Удаления
Тикнизян 36’ (вторая ж.к)
Судьи
Чистяков (Россия) Стипиди (Россия) Образко (Россия)
ВАР
Кукуян (Россия) Курочкина (Россия)

С игроками ситуация тоже меняется стремительно. Изначально гендиректор «Локо» Владимир Леонченко говорил лишь о переговорах с Пабло, однако в заявке на кубковую игру оказалось только четверо легионеров: Алексис Бека-Бека, Вильсон Изидор и Ян Кухта в стартовом составе, а также Джирано Керк на скамейке запасных. Кроме Пабло отсутствовали Мачей Рыбус и Тим Едвай, и причиной, по данным «СЭ», стали медицинские показатели. При этом хорватский защитник приехал на матч в Черкизово, но комментировать свой возможный уход не стал.

Публикация от Футбольный клуб «Локомотив» (@fclokomotiv)

В общем, это была совсем не та команда, которую наигрывали на сборах. С этим «Локо» нужно знакомиться заново, вспоминая о том, как клуб не смог в свое время сохранить Максима Мухина. Или рассуждать о том, как полезен бы сейчас был перешедший в «Рубин» Виталий Лисакович, а в обороне точно не помешал бы отданный в аренду «Ростову» Александр Сильянов.

Хотя поначалу в игре с «Енисеем» каких-то критических проблем у красно-зеленых не наблюдалось. Игра давалась, моменты создавались, а вот с реализацией все было сложно. При нормальном КПД «Локо» к середине первого тайма мог, как и «Спартак» накануне, вести с перевесом в три мяча. Вместо этого Константин Марадишвили из отличной позиции не попал в угол, а Изидор и вовсе упустил два убойных момента. Как француз после мягкого наброса Кухты с нескольких метров попал в штангу — понять невозможно.

Недоумевал весь стадион, включая не верившего своему счастью голкипера «Енисея» Михаила Опарина.

А настоящие чудеса начались дальше. Речь, конечно, о потрясающем ударе через себя в исполнении Валерия Кичина. После таких шедевров вырастают крылья, и красноярцы из своего вдохновения выжали максимум. Не без везения, конечно, так как ответный гол Рифата Жемалетдинова отменили из-за обнаруженного ВАР офсайда.

Только хозяева, что называется, поплыли. Наир Тикнизян не только привез пенальти, но и оставил хозяев в меньшинстве, получив вторую желтую карточку. А если бы не два невероятных сэйва Даниила Худякова в одной атаке, первый тайм в исполнении «Локо» обернулся бы катастрофой. Хотя и без того все выглядело печально, и Комппер решился на радикальные меры. Перешел на схему с тремя центральными защитниками, одним из которых стал Дмитрий Баринов, и добавил созидателя в лице Керка.

Все это подразумевало акцент на созидание, только сибиряки выжимали максимум из наличия лишнего игрока. Выстроили плотную оборону, в попытках расшатать которую железнодорожники вхолостую расходовали силы, а также не забывали о контратаках. «Локо» нужно было забивать, однако Опарин в красноярских воротах был великолепен. Пенальти от Жемалетдинова? Не проблема. Выпад Кухты с попыткой подсечь мяч над голкипером? Тем более!

Впрочем, обилие созданных хозяевами моментов не отменяет главного — системных проблем «Локомотива» в нынешней ситуации. Немецкий проект с омоложением состава мог сработать в других условиях, но сейчас красно-зеленым катастрофически не хватает опытных игроков с российским паспортом. При неопределенности с легионерами оставшуюся часть сезона команда проведет с составом, который уступает большинству конкурентов. И 0:4 с «Енисеем» — еще не самый кошмарный счет, если вспомнить, сколько раз спасал Худяков.

Юри Алберто. БЕТСИТИ Кубок России, расписание всех матчей 1/8 финала: «Локо» крупно уступил «Енисею», «Зенит» — «КАМАЗ» и другие игры

Дмитрий Лоськов
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Енисей
ФК Локомотив (Москва)
4
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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