Готовимся к дуэли Шварца и Ваноли.

Как-то тихо-мирно практически в небытие ушла тема с коронавирусом. Минимальные цифры в Москве по тяжелобольным позволили властям отменить все ограничения на посещение футбольных матчей. Заполняйте хоть сто процентов. И никаких QR-кодов для этого теперь не требуется.

Что ж, благая весть, на которую с удовольствием откликнулись болельщики. Достаточно посмотреть на количество непроданных билетов на динамовском сайте, чтобы понять — будет близко к аншлагу. Разве что немного свободных мест останется за воротами.

Будем надеяться, что впервые со времен начала пандемии увидим в Москве по-настоящему футбольную атмосферу при заполненных трибунах. А посмотреть будет на что.

«Динамо» могло подойти к этому туру на первом месте — «Зенит» неделю назад вырвал у «Рубина» победу уже в компенсированное время. Но чемпионская гонка продолжается.

Несмотря на слухи, по-прежнему у руля Сандро Шварц. Не уехал из Москвы и ни один легионер. По моим данным, в клубе твердо намерены единым коллективом пройти до конца этот успешный пока что сезон. Постараться выиграть что-то. А там уж думать о том, в каком направлении двигаться дальше.

Первые два матча года для бело-голубых получились удачными: крупная победа 3:0 над «Химками» в РПЛ, затем с таким же счетом кубковая — над «Нижним Новгородом». Удачно дебютировал и новичок Смолов — два гола в двух встречах. Уверенно чувствует себя в дерби Шварц — всего одно поражение в 8 матчах в России. В общем, есть повод для оптимизма. А для Шунина отдельная мотивация — встреча на ноль позволит ему войти в «Клуб Льва Яшина». Пока на счету капитана бело-голубых 99 «сухарей».

«Спартак», наверное, чуть менее мотивирован в турнирном плане. Поражение от ЦСКА, пожалуй, перечеркнуло последние надежды на медали в этом сезоне. Однако для нового тренера Паоло Ваноли результат все равно крайне важен: второе подряд проигранное дерби — совсем не то, с чего хочется начинать итальянцу в Москве. Он понимает, как отнесутся к этому болельщики.

«Спартаку» нужно выбираться из трясины, при этом нащупывая игру. Ваноли постоянно повторяет, как много у него в составе молодежи, но к следующему сезону он обязан заложить крепкий фундамент. В этом плане победа над «Кубанью» среди недели — 6:1 с хет-триком новичка Николсона — была как нельзя кстати. Кто-то может говорить о слабости аутсайдера ФНЛ, но вы это расскажите «Краснодару» и Виктору Гончаренко, которые осенью в кубковом противостоянии уступили землякам — 0:3.

В общем, интриг хватает. Скучным дерби точно не будет.