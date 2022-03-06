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Сегодня, 13:10

«Динамо» гонится за «Зенитом», «Спартак» — за игрой. Первое дерби без ограничений после пандемии

Матч «Динамо» — «Спартак» станет первым дерби в РПЛ без ограничений после пандемии
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Никола Моро и Роман Зобнин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Готовимся к дуэли Шварца и Ваноли.
Россия. Тинькофф Премьер-лига. 20-й тур
06 мар, 19:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
0:2
Спартак
Голы
Николсон, 26 (0:1), Промес, 37 (0:2)
Динамо
Шунин Варела Бальбуэна Скопинцев Сазонов Моро (Макаров, 81) Грулев (Нжи, 65) Захарян Шиманьски Фомин (Паршивлюк, 46) Смолов (Тюкавин, 58)
Спартак
Селихов Кофрие (Литвинов, 46) Жиго Айртон Джикия Мозес Бакаев (Ларссон, 67) Мартинс (Зобнин, 79) Умяров Николсон Промес
Предупреждения
Грулев 3’, Варела 42’, Захарян 66’  -  Кофрие 1’, Айртон 40’, Мартинс 72’, Умяров 86’
Удаления
Варела 45+3’ (вторая ж.к)
Судьи
Карасев (Москва) Демешко (Химки) Гаврилин (Владимир)
ВАР
Левников (Санкт-Петербург) Богданов (Верея) Хатуев (Грозный)

Как-то тихо-мирно практически в небытие ушла тема с коронавирусом. Минимальные цифры в Москве по тяжелобольным позволили властям отменить все ограничения на посещение футбольных матчей. Заполняйте хоть сто процентов. И никаких QR-кодов для этого теперь не требуется.

Что ж, благая весть, на которую с удовольствием откликнулись болельщики. Достаточно посмотреть на количество непроданных билетов на динамовском сайте, чтобы понять — будет близко к аншлагу. Разве что немного свободных мест останется за воротами.

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Будем надеяться, что впервые со времен начала пандемии увидим в Москве по-настоящему футбольную атмосферу при заполненных трибунах. А посмотреть будет на что.

«Динамо» могло подойти к этому туру на первом месте — «Зенит» неделю назад вырвал у «Рубина» победу уже в компенсированное время. Но чемпионская гонка продолжается.

Несмотря на слухи, по-прежнему у руля Сандро Шварц. Не уехал из Москвы и ни один легионер. По моим данным, в клубе твердо намерены единым коллективом пройти до конца этот успешный пока что сезон. Постараться выиграть что-то. А там уж думать о том, в каком направлении двигаться дальше.

Первые два матча года для бело-голубых получились удачными: крупная победа 3:0 над «Химками» в РПЛ, затем с таким же счетом кубковая — над «Нижним Новгородом». Удачно дебютировал и новичок Смолов — два гола в двух встречах. Уверенно чувствует себя в дерби Шварц — всего одно поражение в 8 матчах в России. В общем, есть повод для оптимизма. А для Шунина отдельная мотивация — встреча на ноль позволит ему войти в «Клуб Льва Яшина». Пока на счету капитана бело-голубых 99 «сухарей».

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«Спартак», наверное, чуть менее мотивирован в турнирном плане. Поражение от ЦСКА, пожалуй, перечеркнуло последние надежды на медали в этом сезоне. Однако для нового тренера Паоло Ваноли результат все равно крайне важен: второе подряд проигранное дерби — совсем не то, с чего хочется начинать итальянцу в Москве. Он понимает, как отнесутся к этому болельщики.

«Спартаку» нужно выбираться из трясины, при этом нащупывая игру. Ваноли постоянно повторяет, как много у него в составе молодежи, но к следующему сезону он обязан заложить крепкий фундамент. В этом плане победа над «Кубанью» среди недели — 6:1 с хет-триком новичка Николсона — была как нельзя кстати. Кто-то может говорить о слабости аутсайдера ФНЛ, но вы это расскажите «Краснодару» и Виктору Гончаренко, которые осенью в кубковом противостоянии уступили землякам — 0:3.

В общем, интриг хватает. Скучным дерби точно не будет.

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⚽ Футбол. Италия. Серия А
Наполи
Милан

X2

21%

1.73

Ф1 (0)

20%

1.53

Обе забьют - да

15%

1.86
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 0
Спартак 2
Матч завершен

ТБ 2.5

23%

1.98

Ф1 (0)

19%

1.46

X2

16%

1.86
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити 4
Манчестер Юнайтед 1
Матч завершен

П1

28%

1.42

Обе забьют - да

17%

1.84

ИТБ1 (1.5)

13%

1.49
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Паоло Ваноли
Сандро Шварц
4
64
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 12 5 2 47-22 41
2
 Динамо 20 12 3 5 36-22 39
3
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
4
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
5
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
6
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
7
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
11
 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
12
 Арсенал 20 5 5 10 23-39 20
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 19 3 7 9 18-28 16
16
 Химки 20 2 8 10 18-37 14
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5.03 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 1 : 0
6.03 14:00
Кр. Советов – Арсенал
 2 : 2
6.03 14:00
Локомотив – Химки
 3 : 2
6.03 19:00
Динамо – Спартак
 0 : 2
7.03 14:00
Краснодар – Урал
 - : -
7.03 16:30
Зенит – Уфа
 - : -
7.03 16:30
Ростов – Сочи
 - : -
7.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 11 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 17 1 7
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