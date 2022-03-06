«Динамо» гонится за «Зенитом», «Спартак» — за игрой. Первое дерби без ограничений после пандемии
Как-то тихо-мирно практически в небытие ушла тема с коронавирусом. Минимальные цифры в Москве по тяжелобольным позволили властям отменить все ограничения на посещение футбольных матчей. Заполняйте хоть сто процентов. И никаких QR-кодов для этого теперь не требуется.
Что ж, благая весть, на которую с удовольствием откликнулись болельщики. Достаточно посмотреть на количество непроданных билетов на динамовском сайте, чтобы понять — будет близко к аншлагу. Разве что немного свободных мест останется за воротами.
Будем надеяться, что впервые со времен начала пандемии увидим в Москве по-настоящему футбольную атмосферу при заполненных трибунах. А посмотреть будет на что.
«Динамо» могло подойти к этому туру на первом месте — «Зенит» неделю назад вырвал у «Рубина» победу уже в компенсированное время. Но чемпионская гонка продолжается.
Несмотря на слухи, по-прежнему у руля Сандро Шварц. Не уехал из Москвы и ни один легионер. По моим данным, в клубе твердо намерены единым коллективом пройти до конца этот успешный пока что сезон. Постараться выиграть что-то. А там уж думать о том, в каком направлении двигаться дальше.
Первые два матча года для бело-голубых получились удачными: крупная победа 3:0 над «Химками» в РПЛ, затем с таким же счетом кубковая — над «Нижним Новгородом». Удачно дебютировал и новичок Смолов — два гола в двух встречах. Уверенно чувствует себя в дерби Шварц — всего одно поражение в 8 матчах в России. В общем, есть повод для оптимизма. А для Шунина отдельная мотивация — встреча на ноль позволит ему войти в «Клуб Льва Яшина». Пока на счету капитана бело-голубых 99 «сухарей».
«Спартак», наверное, чуть менее мотивирован в турнирном плане. Поражение от ЦСКА, пожалуй, перечеркнуло последние надежды на медали в этом сезоне. Однако для нового тренера Паоло Ваноли результат все равно крайне важен: второе подряд проигранное дерби — совсем не то, с чего хочется начинать итальянцу в Москве. Он понимает, как отнесутся к этому болельщики.
«Спартаку» нужно выбираться из трясины, при этом нащупывая игру. Ваноли постоянно повторяет, как много у него в составе молодежи, но к следующему сезону он обязан заложить крепкий фундамент. В этом плане победа над «Кубанью» среди недели — 6:1 с хет-триком новичка Николсона — была как нельзя кстати. Кто-то может говорить о слабости аутсайдера ФНЛ, но вы это расскажите «Краснодару» и Виктору Гончаренко, которые осенью в кубковом противостоянии уступили землякам — 0:3.
В общем, интриг хватает. Скучным дерби точно не будет.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|19
|12
|5
|2
|47-22
|41
|
2
|Динамо
|20
|12
|3
|5
|36-22
|39
|
3
|ЦСКА
|20
|11
|3
|6
|24-16
|36
|
4
|Сочи
|19
|11
|1
|7
|32-21
|34
|
5
|Локомотив
|19
|8
|7
|4
|27-21
|31
|
6
|Ахмат
|19
|10
|0
|9
|26-25
|30
|
7
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
8
|Кр. Советов
|19
|8
|4
|7
|24-20
|28
|
9
|Спартак
|20
|7
|5
|8
|22-28
|26
|
10
|Рубин
|19
|6
|4
|9
|25-30
|22
|
11
|Н. Новгород
|20
|6
|4
|10
|19-31
|22
|
12
|Арсенал
|20
|5
|5
|10
|23-39
|20
|
13
|Урал
|19
|4
|7
|8
|12-19
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|19
|3
|7
|9
|18-28
|16
|
16
|Химки
|20
|2
|8
|10
|18-37
|14
|5.03
|19:00
|
ЦСКА – Н. Новгород
|1 : 0
|6.03
|14:00
|
Кр. Советов – Арсенал
|2 : 2
|6.03
|14:00
|
Локомотив – Химки
|3 : 2
|6.03
|19:00
|
Динамо – Спартак
|0 : 2
|7.03
|14:00
|
Краснодар – Урал
|- : -
|7.03
|16:30
|
Зенит – Уфа
|- : -
|7.03
|16:30
|
Ростов – Сочи
|- : -
|7.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|11
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|17
|1
|7