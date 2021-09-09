Итоги трансферного окна в РПЛ для «СЭ» подвел известный агент Алексей Сафонов.

Крицюк еще вернется в сборную

Начнем с «Зенита». Для России у питерцев и так, в принципе, два состава. А в Лиге чемпионов им попалась серьезная группа. Посмотрим. Считаю приобретение Крицюка классным решением. Мне этот голкипер всегда нравился. Допускаю, что он выиграет конкуренцию у Кержакова и даже в сборную еще вернется. Он не слабее того же Лунева. В Португалии попробовал свои силы, не потерялся там.

Не думаю, что Клаудиньо потребуется много времени на адаптацию. Видите, как Малком сейчас преобразился после победы на Олимпиаде. Клаудиньо в этой сборной Бразилии был, вообще-то, одним из ведущих исполнителей. Это точно не пляжный игрок, а серьезный мастер.

«Зенит» сохранил Азмуна, хотя писали об интересе со стороны «Байера», «Лиона». Тут палка о двух концах. Как Сердар сам отреагирует на то, что его не отпустили? Может, он уже настроился уехать, а его притормозили? Как бы он не начал хандрить, как Влашич. Вот ЦСКА поступил верно. Такой хорват им уже сейчас не нужен. А что касается иранца, только время покажет, какие у него амбиции.

«Спартаку» надо покопаться в себе. Почему Тил сейчас так заиграл в Нидерландах?

Пока я ничего не могу сказать про новичка красно-белых Кофрие. Единственное — никто толком не может выговорить его фамилию... У меня такое впечатление, что владелец клуба Леонид Федун рассудил так: «Сезон провален, зачем усиливаться?» Вот и решили никого не брать. Потому что придет новый тренер — опять новых игроков нужно покупать. Как-то так. Сколько еще проработает Витория? Думаю, до зимней паузы. Раз ему никого сейчас не привезли — это уже звонок.

Не считаю уход Крала потерей. Так как он играл... Давайте называть вещи своими именами. Вот Фернандо был определяющим футболистом, Промес на своем пике — тоже. А про чеха я так сказать не могу. Неужели Зобнин слабее?

«Спартаку» надо в себе покопаться. Почему Тил сейчас так заиграл в Нидерландах? А тут он не прижился. Почему? Хотя выложили за него почти 20 миллионов. У нас просто от любви до ненависти один шаг...

Хендрикс остался. Но я в этом не вижу ничего страшного. Человек стоил 500 тысяч, он эти деньги отрабатывает. То есть здесь «Спартак» ничем не рисковал. Люди теперь уже боятся делать большие трансферы после истории с Тилом.

Следующий трансфер «Локо» — новый тренер

Мне кажется, что следующий трансфер «Локомотива» на вход — это новый главный тренер. Похоже, все к этому идет. Такое ощущение, что клуб просто сейчас осваивает бюджет. За Тикнизяна отдали 5 миллионов, за Марадишвили — 7... Очень странно. ЦСКА правильно поступил, расставшись с этими футболистами за такие суммы. Клуб взял ноунейма Анджорина с правом выкупа почти за 20 миллионов... Как это? Где он себя проявил? Только в юношеской Лиге чемпионов. Дай бог, чтобы он «выстрелил». Неужели кто-то все так тонко прочувствовал? А если у него тут не пойдет? Кто будет нести ответственность?

Не понравились слова отца Влашича

Политика ЦСКА, в принципе, мне понятна. Мухин — очень хороший игрок, с серьезными перспективами. Это явное усиление. Ничего плохого в возвращении Заболотного я не вижу. Свой воспитанник, обедни не портит. Как я заметил выше, за хорошие деньги продали Тикнизяна и Марадишвили. Удачная сделка на выход по Влашичу. Николу уже надо было продавать. Как говорится, уходя уходи. Мне, правда, не понравились некоторые его высказывания и слова его отца о том, что сын должен находиться в другой, более амбициозной среде. Зачем? Вам все-таки помогли, в ЦСКА ему реанимировали карьеру. Некрасиво... Считаю, надо с уважением относиться к армейскому клубу. С благодарностью.

Очень нравится Лаксальт

В «Динамо» подобралась приличная банда. Игра зрелищная, идеи Шварца понятны. Макаров придется ко двору. Ему еще нужно немного времени, чтобы вписаться в этот ансамбль. В атаке бело-голубые выглядят грозно. Тюкавин, Захарян, Фомин, Грулев. В обороне Евгеньев присел на лавку. Но сезон длинный, травмы, карточки. Нужно просто использовать свой шанс. Пока, правда, Бальбуэна не дает поводов усомниться в себе. Очень нравится Лаксальт. Постоянно старается играть на опережение, современный крайний защитник.

Яровинский — один из лучших спортивных менеджеров

Почему «Рубин» расстался с Макаровым? Леонид Слуцкий все взвешивает, просчитывает, понимает, кем кого можно заменить. Казалось, Бегич в Казани незаменим, а его сейчас отдали в «Крылья». Там точно знают, что делать. Олега Яровинского я вообще считаю одним из самых сильных спортивных менеджеров. Макаров не являлся священной коровой в «Рубине», не был системообразующим футболистом. Предложили хорошие деньги — отдали. Там все по уму. Взяли сейчас в аренду нападающего Онугху. В «Тамбове» он мне нравился. У Слуцкого парень начнет забивать.

Кордоба — как Холланд. Сафонов видит, сколько платят в ведущих клубах

«Краснодар» однозначно попал в точку с форвардом Кордобой. Человек забивает почти в каждом матче, его КПД действительно впечатляет. Без раскачки вышел и клепает мячи. Как Холланд.

Что происходит с воспитанниками «быков»? Шапи, похоже, действительно сдулся. Об этом и Гончаренко говорил, что не видит его в составе. Сейчас отдали в аренду в Турцию.

А вот Уткин, который в «Ахмате», мне нравится. Думаю, до сборной дорастет. У Сафонова там свои моменты... Он же видит, что в ведущих клубах зарплата у людей в разы выше. Игнатьев? Ему надо покопаться в себе... «Рубин» его взял за хорошие деньги, но прогресса не видно. Слуцкий вообще до последнего возится с футболистами. Но если и он до него не достучится...