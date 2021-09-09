В клубе бардак, но это не оправдание для португальца.

За те три месяца, что Руй Витория в «Спартаке», клуб пережил многое. Как на поле, так и за его пределами у красно-белых большие проблемы. Конечно, вины португальца в этом не так много, но есть вещи, в которых он откровенно провалился.

Худший старт в современной истории клуба

Две победы в восьми матчах — явно не то, на что рассчитывал Витория. Такой старт сезона является повторением клубного антирекорда, установленного десять лет назад. В сезоне-2011/12 «Спартак» под руководством Валерия Карпина также набрал всего семь очков в шести турах. Тогда красно-белые после 30 туров занимали четвертое место, но смогли подняться в итоге на вторую строчку — за счет удлиненного переходного сезона, где было аж 44 матча.

На то, чтобы потерпеть три поражения в чемпионате, Витории во главе «Спартака» понадобилось всего четыре игры. Это еще одно повторение антирекорда: в 1976 году схожим образом начал сезон Анатолий Крутиков. И, что символично, по итогам того сезона красно-белые вылетели в первую лигу. В первый и пока единственный раз в истории.

«Спартак» пока не играл с сильными соперниками

Такой старт Витории трудно как-то оправдать, даже если оставить за скобками две встречи с «Бенфикой» в квалификации Лиги чемпионов — португальцы были просто на голову выше красно-белых. Но в РПЛ ситуация совершенно иная.

Пока «Спартак» не играл с по-настоящему сильными соперниками. Таковым можно считать разве что «Рубин» (поражение 0:1 в гостях). Две победы — над «Крыльями» и «Уралом» (оба раза — по 1:0) — были буквально вымучены.

Ничья в Туле (1:1) — результат индивидуальной ошибки Николая Рассказова при угловом. Однако ни до, ни после пропущенного гола «Спартак» не сделал ничего для победы. Красно-белые не создали большого количества моментов, и сказать, что они упустили победу, было бы не совсем верно.

У «Спартака» сложности в созидании и реализации, а домашние поражения от «Нижнего» и «Сочи» (оба раза — по 1:2) в очередной раз указали на проблемы красно-белых в обороне. Что же будет в матчах с соперниками уровнем выше?

Не видно, за счет чего красно-белые могут прибавить

После ничьей с «Арсеналом» Витория заявил, что никакого кризиса в «Спартаке» нет. При этом в игре красно-белых очевиден спад, который вполне можно назвать систематическим.

Так, например, защитники «Спартака» раз за разом теряют позицию. Прежде всего это касается крайних защитников — Айртона и Рассказова. Из десяти мячей, пропущенных красно-белыми в этом сезоне, на их совести ровно половина. Пара Жиго — Джикия пока также действует не слишком надежно. И это лишь малая часть того, в чем «Спартак» сейчас откровенно плох. Проблемы есть в каждой из линий, а когда ошибки повторяются раз за разом, то можно говорить уже о регрессе (или как минимум стагнации).

«Спартак» не становится лучше, и вина в этом не только игроков, но и тренера. Либо футболисты не понимают, что от них требует Витория, либо португалец как-то не так им указывает на их ошибки. А самое главное — не видно, за счет чего «Спартак» может прибавить.

Витория отошел от собственных принципов

В прошлых командах Витория практически не использовал схему с тремя центральными защитниками. От его прихода в «Спартак» ждали совершенно иного футбола, который бы отличался от той игры, что была при Доменико Тедеско. В предсезонке мы видели, как хочет играть Витория.

Однако в официальных встречах португалец почему-то отказался от собственных принципов. Это подтверждают последние матчи красно-белых, где Витория использовал гибридную схему: Рассказов ситуативно становился правым центральным защитником, а весь фланг отдавался Зелимхану Бакаеву.

Примерно то же самое делал Тедеско. И стоило ли «Спартаку» менять главного тренера, который худо-бедно давал результат и выжимал максимум из текущего состава?

Спасти сезон можно будет, только если Витория уйдет

Если в руководстве «Спартака» хотят спасти сезон, то лучше уволить Виторию прямо сейчас. Смена тренера может дать «Спартаку» импульс и вытащить команду из психологической ямы. Вопрос лишь в том, кто придет вместо португальца.

Оставить Виторию — значит рискнуть всем. Готовы ли в «Спартаке» дать ему время на то, чтобы исправить ситуацию? Обычно у красно-белых все иначе: результат нужен здесь и сейчас. Тем более после такого фиаско на старте сезона.