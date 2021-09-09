РПЛ уходит с «Матч ТВ»? Подробности

Вполне вероятно, что скоро российская премьер-лига сменит основного вещателя.

Что случилось

9 сентября состоялось заседание правления Ассоциации футбольных клубов РПЛ. На нем был выслушан доклад рабочей группы по реализации медиаправ. Кроме того, участники заседания рассмотрели предложение действующего основного вещателя «Матч ТВ», который воспользовался преимущественным правом и подал заявку для приобретения прав на освещение матчей РПЛ в сезонах 2022/23 — 2025/26. Правление лиги приняло решение отказаться от приоритетного предложения «Матч ТВ».

«Абсолютным большинством голосов члены правления приняли решение о проведении конкурса на реализацию прав для соблюдения принципов открытости выбора вещателя. Правление постановило провести тендер в срок до 11 октября».

Что это значит?

На данный момент правами на трансляцию матчей российской премьер-лиги обладает «Газпром Медиа Холдинг», в состав которого входит «Матч ТВ». Его контракт истекает по окончании текущего сезона-2021/22.



Как действующий основной вещатель, «Матч ТВ» имел приоритетное право на покупку нового четырехлетнего контракта. Для этого нужно было одобрение РПЛ, но лига его отвергла. Это означает, что теперь будет объявлен тендер на реализацию медиаправ.

Какова величина текущего контракта?

Соглашение с «Матч ТВ» действует с сезона-2018/19 и закончится в конце сезона-2021/22. Согласно этому контракту, РПЛ получает 1,9 миллиарда рублей в год. 200 миллионов в год из этой суммы уходит на работу VAR.

Помимо этого, РПЛ получает 300 миллионов в год от генерального спонсора «Тинькофф» и 500 миллионов от букмекера — «Лиги ставок».

Сколько предлагал «Матч ТВ»?

Как пишет Eurostavka, «Матч ТВ» улучшил предложение до 4,5 миллиарда рублей за сезон в течение четырех лет. В предложение входили не только медийные права, но и коммерческие. «Коммерсант» сообщал, что «Матч ТВ» готов предложить за все медийные права лиги до 6 миллиардов рублей в год.

По данным «СЭ», против конкурса выступил только один представитель РПЛ — «Зенит».

Кто будет участвовать в тендере?

На сегодня известно о четырех участниках.

1. «Газпром Медиа Холдинг», то есть «Матч ТВ». До тендера у него будет время на улучшение предложения.

2. Онлайн-кинотеатр Okko, который принадлежит «Сбербанку» (к заявке может присоединиться Первый канал). Eurostavka сообщала, что его предложение составит 6 миллиардов рублей в год.

3. Видеосервис START, за которым стоят «Мегафон» (принадлежит 50%) и Mail.ru group. Его сумма предложения пока неизвестна.

4. «Яндекс».

Кроме того, лига может договориться о разделении пакетов прав. К примеру, телевизионные и интернет-трансляции будут реализовываться отдельно.

Что думают в РФС

Глава комитета по маркетингу и вице-президент РФС Денис Соловьев в интервью РБК подчеркнул, что РПЛ может зарабатывать на правах 8 миллиардов в год: «Сегодня РПЛ аккумулирует чуть больше 2,5 миллиарда рублей доходов. Мы оцениваем потенциал в 8 миллиардов: продажа медиаправ может принести 4-4,5 миллиарда в зависимости от затрат на продакшн. Еще около 3 миллиардов — это стоимость титула, коммерческих прав по категориям и беттинговый спонсор».

Судя по тенденции, предложения на тендере действительно могут достигнуть 8 миллиардов рублей а год.

Останется ли РПЛ на «Матче»?

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин в своем Telegram-канале объяснил ситуацию:

«Мы действительно воспользовались правом первой очереди и сделали свое предложение лиге касательно покупки прав на новые сезоны. Как и раньше, мы не раскрываем коммерческую сторону вопроса, однако могу сказать, что это предложение полностью соответствует рынку. Теперь дело за руководством Лиги и клубами.

Мы убеждены, что российский футбол — это не только про бизнес, но и про социальную ответственность. Когда мы говорим о европейских практиках, то часто забываем важную составляющую этих бизнес-процессов — покупательскую способность населения и готовность платить за контент.

Сейчас много говорят о неких коллаборациях наших коллег — когда центральные матчи останутся в федеральном эфире, а все остальные уйдут на платные интернет-платформы.

Будет ли доволен пожилой болельщик условных «Нижнего Новгорода» или «Уфы», когда не увидит ни одного матча любимой команды в федеральном эфире? Сомневаюсь. А, будем честны, на данном этапе эти матчи не представляют рейтингового интереса для центральных каналов.

Смогут ли родители юного болельщика выделить из семейного бюджета деньги на ежемесячную подписку?

И таких личных историй по стране великое множество, сотни тысяч.

Мы, будучи профильным спортивным телеканалом, предлагаем принципиально иной подход — да, у нас есть платная подписка на «Матч Премьер» (стоимость которой, кстати, не меняется уже очень давно). Но также мы показываем матчи всех команд в эфире федерального «Матча» — поэтому у нас можно смотреть и дерби, и матчи команд не из первой восьмерки. Говоря о социальной функции телеканала, мы говорим именно о доступности спорта — разных видов, разной степени интереса массовой аудитории, разной степени динамики. Кроме того, мы единственный телеканал, который умеет упаковывать спорт — точно знаю, что наши кейсы коллеги используют в качестве примера для своей работы. Эксперты, студии на стадионах и Останкино, мультитрансляции и многое другое — это наша гордость и уровень, к которому другие пока лишь стремятся. Критику видим, работаем над собой, но одновременно радуемся и такой обратной связи, ведь худшее, что может быть в спорте, — это равнодушие.

Поэтому, безусловно, мы сделаем все возможное, чтобы оставить РПЛ у себя на телеканале. И, между прочим, уже в течение года, мы планируем обновить наши платформы до соответствующего запросам болельщиков уровня — чтобы ничего не отвлекало от спорта".