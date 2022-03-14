14 марта в Казани «Рубин» проиграл «Ростову» (1:2) в матче 21-го тура Тинькофф чемпионата России. В официальном Telegram-канале РПЛ появились видео забитых мячей в этой встрече.

12-я минута: гол Дмитрия Полоза



75-я минута: автогол Силвие Бегича

77-я минута: гол Хвичи Кварацхелия