В комитете по этике РФС отреагировали на слова Слуцкого о судействе в матче с «Ростовом»

Комитет по этике РФС рассмотрит обращение по ситуации со Слуцким, если оно поступит

Глава комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Семен Андреев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого о судействе в матче 21-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:2).

«Если поступит обращение от руководства лиги или РФС, то мы рассмотрим этот случай. Жалобу подает руководство РФС или лиги. Мешков может обратиться к руководству, чтобы они подали обращение, а потом мы уже будем рассматривать. Лучше спросить у судьи, будет он подавать жалобу или нет», — сказал Андреев «СЭ».

14 марта после встречи «Рубин» — «Ростов» Слуцкий раскритиковал работу главного арбитра матча Виталия Мешкова. По словам 50-летнего российского специалиста, рефери судил «в одну сторону» и устроил «бенефис».

«Рубин» с 25 очками занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» — 12-й с 21 баллом.