Лисакович поймал крота и удалился, Слуцкий снова обрушился на судей. Что окружало возвращение Карпина в «Ростов»

Эмоциональный матч в Казани.

«Ростов» справился с «Рубином» в первом матче после возвращения Валерия Карпина.

За четыре дня до игры «Ростов» покинули пять легионеров, и клуб остался с одним иностранцем — в атаке с первых минут вышел форвард Али Соу. «Рубин» перед матчем лишился Дрейера, Хакшабановича и Уремовича — трех игроков старта.

Общей проблемой для команд стало поле в Казани. Перед матчем Виталий Лисакович поймал крота в центральном круге и отнес его сотруднику клуба.

«Ростов» быстро забил после провала Ломовицкого на левом фланге: защитник бросился на верховой мяч и оставил за спиной Тугарева, который ассистировал Полозу. Экс-форвард «Рубина» пробил Дюпина и не стал праздновать.

Но сильнее всего по «Рубину» ударил не быстрый гол, а удаление Лисаковича. Самый яркий дебютант казанцев, забивший в стартовых матчах пять мячей, получил прямую красную за грубый фол в центре поля. Уже на 19-й минуте Лисакович воткнулся ногой в икроножную мышцу Хорена Байрамяна и ушел в раздевалку.

Парад фэйлов «Рубина» продолжил Бегич, который после прострела Калинина отправил мяч в свои ворота. В итоге этот гол стал победным для «Ростова».

В меньшинстве казанцам было сложно рассчитывать на моменты в атаке: вышедший Герман Онугха цеплялся за верховые мячи, но не особо угрожал Песьякову, а самым активным впереди был Хвича Кварацхелия.

Главная звезда «Рубина» проваливает сезон, но именно он возродил интригу, классно исполнив штрафной. Правда, не обошлось без помощи Комличенко, который подправил мяч в ворота.

Матч с «Ростовом» показал, насколько игра «Рубина» зависит от легионеров: один Дрейер забил больше мячей, чем тот же Хвича за все сезоны в Казани. Хакшабанович исполнял все стандарты, а Уремович — капитан и самый опытный легионер клуба. «Рубин» и до отъезда иностранцев часто выглядел невразумительно, а без ведущих исполнителей сбавил как минимум в качестве игры.

Для сравнения, у «Ростова» все-таки остается сильный костяк российских игроков — взять того же Байрамяна! Поэтому сегодня команда Карпина как минимум по игре не выглядела обескровленной или обреченной.

«Ростов» остается одним из самых неудобных соперников для «Рубина» — в Казани он побеждает в седьмом матче подряд. Правда, Леонид Слуцкий после игры говорил не о статистике, а обрушился на судей.

— Хочется комментировать футбол, а не бенефис арбитра, который устроил Мешков. Все вернулось назад, все рухнуло, полная безнаказанность. Мешков — герой матча. Люди видели его бенефис — он творил то, что хотел. Конечно, люди будут уезжать из чемпионата, когда такой беспредел. Он просто плюнул нам в лицо, — сказал тренер «Рубина».

Слуцкий уже ругался с Мешковым, а сегодня по ходу матча часто высказывал рефери претензии. После своего спича Слуцкий не боится последствий и дисквалификаций: «Поеду в Волгоград тренировать детей. Там не придет человек в черной форме делать свое черное дело».