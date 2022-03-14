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Лисакович поймал крота и удалился, Слуцкий снова обрушился на судей. Что окружало возвращение Карпина в «Ростов»

«Ростов» победил «Рубин» в первом матче после возвращения Карпина
Владислав Зимагулов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
14 марта. Казань. «Рубин» — «Ростов» — 1:2.
Фото ФК «Рубин»
Эмоциональный матч в Казани.
Россия. Тинькофф Премьер-лига. 21-й тур
14 мар, 19:00. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
1:2
Ростов
Голы
Полоз, 12 (0:1), Бегич, 75 (0:2), Кварацхелия, 77 (1:2)
Рубин
Дюпин Ломовицкий Тальби Бегич Зотов (Кузнецов, 77) Мусаев Кварацхелия Зуев (Тесленко, 71) Кучаев Бакаев (Онугха, 27) Лисакович
Ростов
Песьяков Байрамян Осипенко Мелехин Сильянов Щетинин (Сухомлинов, 72) Глебов Лангович (Калинин, 58, Мухин, 90) Тугарев (Мельников, 83) Соу (Комличенко, 58) Полоз (Голенков, 72)
Предупреждения
Зуев 54’, Бегич 80’, Кварацхелия 90’  -  Мелехин 39’, Сильянов 57’, Голенков 77’
Удаления
Лисакович 19’
Судьи
Мешков (Дмитров) Мурашов (Москва) Шаламберидзе (Москва)
ВАР
Сиденков (Санкт-Петербург) Болховитин (Ленинградская область) Опейкина (Челябинск)

«Ростов» справился с «Рубином» в первом матче после возвращения Валерия Карпина.

За четыре дня до игры «Ростов» покинули пять легионеров, и клуб остался с одним иностранцем — в атаке с первых минут вышел форвард Али Соу. «Рубин» перед матчем лишился Дрейера, Хакшабановича и Уремовича — трех игроков старта.

Общей проблемой для команд стало поле в Казани. Перед матчем Виталий Лисакович поймал крота в центральном круге и отнес его сотруднику клуба.

«Ростов» быстро забил после провала Ломовицкого на левом фланге: защитник бросился на верховой мяч и оставил за спиной Тугарева, который ассистировал Полозу. Экс-форвард «Рубина» пробил Дюпина и не стал праздновать.

Но сильнее всего по «Рубину» ударил не быстрый гол, а удаление Лисаковича. Самый яркий дебютант казанцев, забивший в стартовых матчах пять мячей, получил прямую красную за грубый фол в центре поля. Уже на 19-й минуте Лисакович воткнулся ногой в икроножную мышцу Хорена Байрамяна и ушел в раздевалку.

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Парад фэйлов «Рубина» продолжил Бегич, который после прострела Калинина отправил мяч в свои ворота. В итоге этот гол стал победным для «Ростова».

В меньшинстве казанцам было сложно рассчитывать на моменты в атаке: вышедший Герман Онугха цеплялся за верховые мячи, но не особо угрожал Песьякову, а самым активным впереди был Хвича Кварацхелия.

Главная звезда «Рубина» проваливает сезон, но именно он возродил интригу, классно исполнив штрафной. Правда, не обошлось без помощи Комличенко, который подправил мяч в ворота.

Матч с «Ростовом» показал, насколько игра «Рубина» зависит от легионеров: один Дрейер забил больше мячей, чем тот же Хвича за все сезоны в Казани. Хакшабанович исполнял все стандарты, а Уремович — капитан и самый опытный легионер клуба. «Рубин» и до отъезда иностранцев часто выглядел невразумительно, а без ведущих исполнителей сбавил как минимум в качестве игры.

Для сравнения, у «Ростова» все-таки остается сильный костяк российских игроков — взять того же Байрамяна! Поэтому сегодня команда Карпина как минимум по игре не выглядела обескровленной или обреченной.

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«Ростов» остается одним из самых неудобных соперников для «Рубина» — в Казани он побеждает в седьмом матче подряд. Правда, Леонид Слуцкий после игры говорил не о статистике, а обрушился на судей.

— Хочется комментировать футбол, а не бенефис арбитра, который устроил Мешков. Все вернулось назад, все рухнуло, полная безнаказанность. Мешков — герой матча. Люди видели его бенефис — он творил то, что хотел. Конечно, люди будут уезжать из чемпионата, когда такой беспредел. Он просто плюнул нам в лицо, — сказал тренер «Рубина».

Слуцкий уже ругался с Мешковым, а сегодня по ходу матча часто высказывал рефери претензии. После своего спича Слуцкий не боится последствий и дисквалификаций: «Поеду в Волгоград тренировать детей. Там не придет человек в черной форме делать свое черное дело».

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ФК Ростов
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3
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 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
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 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
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