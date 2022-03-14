Лисакович поймал крота и удалился, Слуцкий снова обрушился на судей. Что окружало возвращение Карпина в «Ростов»
«Ростов» справился с «Рубином» в первом матче после возвращения Валерия Карпина.
За четыре дня до игры «Ростов» покинули пять легионеров, и клуб остался с одним иностранцем — в атаке с первых минут вышел форвард Али Соу. «Рубин» перед матчем лишился Дрейера, Хакшабановича и Уремовича — трех игроков старта.
Общей проблемой для команд стало поле в Казани. Перед матчем Виталий Лисакович поймал крота в центральном круге и отнес его сотруднику клуба.
«Ростов» быстро забил после провала Ломовицкого на левом фланге: защитник бросился на верховой мяч и оставил за спиной Тугарева, который ассистировал Полозу. Экс-форвард «Рубина» пробил Дюпина и не стал праздновать.
Но сильнее всего по «Рубину» ударил не быстрый гол, а удаление Лисаковича. Самый яркий дебютант казанцев, забивший в стартовых матчах пять мячей, получил прямую красную за грубый фол в центре поля. Уже на 19-й минуте Лисакович воткнулся ногой в икроножную мышцу Хорена Байрамяна и ушел в раздевалку.
Парад фэйлов «Рубина» продолжил Бегич, который после прострела Калинина отправил мяч в свои ворота. В итоге этот гол стал победным для «Ростова».
В меньшинстве казанцам было сложно рассчитывать на моменты в атаке: вышедший Герман Онугха цеплялся за верховые мячи, но не особо угрожал Песьякову, а самым активным впереди был Хвича Кварацхелия.
Главная звезда «Рубина» проваливает сезон, но именно он возродил интригу, классно исполнив штрафной. Правда, не обошлось без помощи Комличенко, который подправил мяч в ворота.
Матч с «Ростовом» показал, насколько игра «Рубина» зависит от легионеров: один Дрейер забил больше мячей, чем тот же Хвича за все сезоны в Казани. Хакшабанович исполнял все стандарты, а Уремович — капитан и самый опытный легионер клуба. «Рубин» и до отъезда иностранцев часто выглядел невразумительно, а без ведущих исполнителей сбавил как минимум в качестве игры.
Для сравнения, у «Ростова» все-таки остается сильный костяк российских игроков — взять того же Байрамяна! Поэтому сегодня команда Карпина как минимум по игре не выглядела обескровленной или обреченной.
«Ростов» остается одним из самых неудобных соперников для «Рубина» — в Казани он побеждает в седьмом матче подряд. Правда, Леонид Слуцкий после игры говорил не о статистике, а обрушился на судей.
— Хочется комментировать футбол, а не бенефис арбитра, который устроил Мешков. Все вернулось назад, все рухнуло, полная безнаказанность. Мешков — герой матча. Люди видели его бенефис — он творил то, что хотел. Конечно, люди будут уезжать из чемпионата, когда такой беспредел. Он просто плюнул нам в лицо, — сказал тренер «Рубина».
Слуцкий уже ругался с Мешковым, а сегодня по ходу матча часто высказывал рефери претензии. После своего спича Слуцкий не боится последствий и дисквалификаций: «Поеду в Волгоград тренировать детей. Там не придет человек в черной форме делать свое черное дело».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|13
|6
|2
|50-23
|45
|
2
|Динамо
|21
|13
|3
|5
|40-23
|42
|
3
|ЦСКА
|21
|12
|3
|6
|26-17
|39
|
4
|Сочи
|21
|12
|2
|7
|33-21
|38
|
5
|Краснодар
|20
|10
|5
|5
|33-20
|35
|
6
|Ахмат
|21
|10
|1
|10
|27-27
|31
|
7
|Локомотив
|20
|8
|7
|5
|28-23
|31
|
8
|Кр. Советов
|20
|8
|5
|7
|25-21
|29
|
9
|Спартак
|21
|7
|5
|9
|23-30
|26
|
10
|Рубин
|20
|7
|4
|9
|27-31
|25
|
11
|Н. Новгород
|21
|6
|5
|10
|19-31
|23
|
12
|Арсенал
|21
|5
|5
|11
|24-43
|20
|
13
|Урал
|21
|4
|8
|9
|13-21
|20
|
14
|Ростов
|19
|4
|6
|9
|30-36
|18
|
15
|Уфа
|21
|3
|8
|10
|18-30
|17
|
16
|Химки
|21
|2
|9
|10
|18-37
|15
|12.03
|14:00
|
Уфа – Н. Новгород
|0 : 0
|12.03
|16:30
|
Арсенал – Динамо
|1 : 4
|12.03
|19:00
|
Локомотив – ЦСКА
|1 : 2
|13.03
|12:00
|
Урал – Ахмат
|0 : 0
|13.03
|14:00
|
Химки – Сочи
|0 : 0
|13.03
|16:30
|
Кр. Советов – Зенит
|1 : 1
|13.03
|19:00
|
Спартак – Краснодар
|1 : 2
|14.03
|19:00
|
Рубин – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Федор Смолов
Динамо
|9
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|6
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|12
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|18
|1
|7