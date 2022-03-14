Слуцкий прав только в одном: не нужно назначать Мешкова на матчи «Рубина». Эксперт «СЭ» отвечает главному тренеру казанской команды

К сожалению, не впервые приходится комментировать конфликт Леонида Слуцкого с судьей — российским или голландским. В этот раз его гнев вызвала работа Виталия Мешкова в матче казанцев с «Ростовом» (1:2).

Предыстория

В мае 2021 года после игры заключительного, 30-го тура Тинькофф чемпионата России «Рубин» — «Ротор» (1:1) Слуцкий заявил «СЭ», что арбитр Мешков отказался пожать ему руку.

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий сообщил следующее:

«У меня произошел вопиющий случай с Виталием Мешковым после заключительной игры сезона с «Ротором»: судья отказался пожать мне руку и демонстративно отвернулся в другую сторону. Видимо, арбитры обиделись на мои слова... Мне не нужно общение Мешкова. Но эта реакция требует объяснения. Чем она вызвана? Пусть он мне ответит».

Дальше Слуцкий отдельно описал свои отношения с Михаилом Вилковым, а также упомянул часто ошибавшегося (по мнению Леонида Викторовича) Артема Любимова.

В конце тренер обратился ко всем судьям:

«Надо все-таки гордыню убрать и как-то наладить коммуникацию. Через «Спорт-Экспресс» я обращаюсь к арбитрам: если это общая позиция судей и вы недовольны мной, то вы мне скажите об этом, чтобы я не ходил с протянутой рукой. Вас никто не боится. Не собираюсь с вами дружить или враждовать, а хочу конструктивного диалога, коммуникации и ответов на конкретные вопросы. А если вы не хотите проявлять минимальное уважение к человеку, то, пожалуйста, аргументируйте свою позицию. Не работайте в такой стрессовой профессии, если психически неустойчивы и не можете воспринимать конструктивную критику. Если у вас есть вопросы и вы чем-то недовольны, тоже хотите улучшить ситуацию с судейством, то я приглашаю вас на открытый диспут».

Конечно, никакого «открытого диспута» не было...

2016 год

На самом деле судьи отвечали Слуцкому еще в 2016 году, когда в российском футболе возникло необычное дело.

В телепередаче «Детский вопрос» ее юным участникам, совсем еще детям, Слуцкий сказал следующее: «Говорят, я побил судью, когда тренировал 12-летних мальчишек? Правый боковой был нанесен. Я шикарно разбираюсь в боксе. Что мне сделал этот арбитр? Я тогда еще не был женат. Мне показалось, что он ухлестывает за моей девушкой. Поэтому подумал: «Дай-ка двину ему». А что, для этого какие-то основания нужны? В принципе, если человек арбитр — его уже можно бить, честно могу сказать. По крайней мере, если это российский арбитр. Но мне приходится держать себя в рамках приличия. Это же дисквалификация, наказание. Надо как-то отводить душу в другом месте. Можно грушу помолотить. Арбитров лучше не надо».

Арбитры РПЛ тогда выступили с открытым письмом. Вот текст, который, в частности, цитировал Onedivision:

«Расцениваем данные высказывания Слуцкого как абсолютно неприемлемые по всем аспектам, в том числе морально-этическим. Если он не подумал о последствиях своего спича, то это свидетельствует о его низком интеллектуальном и культурном уровне.

Слуцкий с довольным выражением лица смакует позорную для него ситуацию, рассказывая подробности вопиющего акта, за который он вполне мог стать фигурантом уголовного дела. Но удача была на его стороне, когда он отделался лишь временной спортивной дисквалификацией. Более того, пассаж про то, что «если человек — арбитр, то его уже можно бить, по крайней мере если это российский арбитр», является не чем иным, как призывом к насилию.

Также упоминание слова «российский», видимо, подчеркивает ненависть к гражданам страны, тренером национальной сборной которой он является на сегодняшний день, что однозначно вызывает глубочайшее, мягко говоря, недоумение по поводу соответствия его человеческих качеств должности тренера вообще. Наверное, Слуцкий совсем «заигрался», купаясь в лучезарном ореоле своей «звездной болезни», напрочь позабыв, что это уже не КВН. Пусть хотя бы разочек выйдет посудить со свистком в руках какой-либо матч, например районных команд, и мы с удовольствием посмотрим, как это у него получится.

В случае отсутствия публичных извинений со стороны Слуцкого мы оставляем за собой право обратиться к президенту РФС В.Л. Мутко с просьбой вынести высказывания Слуцкого на рассмотрение комитета по этике " .

Затем арбитры обратились к Мутко:

«Уважаемый Виталий Леонтьевич! Вы наверняка знаете, что главный тренер ПФК ЦСКА г-н Слуцкий Л.В. в выпуске программы «Детский вопрос» телевизионного федерального канала, вышедшей в эфир в первой декаде июня, позволил себе высказывания в адрес российских арбитров, которые, по нашему мнению, являются абсолютно неприемлемыми по всем аспектам, в том числе морально-этическим (полная версия видео прилагается в файле).

Мы посчитали необходимым ответить путем открытого письма, которое было опубликовано в отечественных электронных СМИ 10 июня с.г. (полный текст прилагается на отдельном листе).

Информируем вас, что по состоянию на сегодняшний день никаких публичных извинений со стороны Слуцкого не последовало.

В связи с вышеизложенным просим вас дать указание комитету РФС по этике на ближайшем заседании рассмотреть высказывание г-на Слуцкого Л.В.

С уважением,

Арбитры РФС, работающие на матчах команд РФПЛ (подписи — на отдельном листе) " .

15 февраля 2017 года (спустя несколько месяцев) комитет по этике РФС вынес Слуцкому замечание и рекомендовал извиниться. Рекомендовать — не требовать и не обязывать. Можно извиняться, а можно — нет. Извинений не последовало, точка не была поставлена.

Назначения судей

Перед каждым туром чемпионата России эксперт «СЭ» комментирует назначение арбитров. И задает вопросы руководителю департамента судейства РФС Витору Мануэлу Мелу Перейре. Не получая ответов.

Вопросов очень много. И поверьте, назначение Мешкова на матч с участием «Рубина» — не самая большая проблема.

Но проблема. Конечно, помня о незавершенном конфликте тренера с судьей, не следовало снова устраивать встречу Слуцкого с Мешковым.

«Бенефис»

Но она произошла. И привела вот к такому гневному монологу тренера «Рубина».

«А что комментировать? Хочется комментировать футбол, а не бенефис арбитра, который устроил Мешков. У них уехали все руководители, все вернулось назад, все рухнуло, полная безнаказанность. Мешков — герой матча. Люди видели его бенефис, и он творил то, что хотел, — цитирует Слуцкого корреспондент «СЭ» Владислав Зимагулов. — Кто его назначал? Он не жмет руку, у него высокое эго, но его все равно назначили на нашу игру. Мы пытаемся сохранить футбол, команды, пытаемся доставить удовольствие зрителям, — сказал Слуцкий на пресс-конференции. — У меня нет претензий к ребятам, вдесятером пытались бороться. Но у нас отняли два угловых удара. Конечно, люди будут уезжать из чемпионата, когда такой беспредел. Он просто плюнул нам в лицо.

Я ему сказал в перерыве: «Ты меня не любишь, но суди нормально!» Это бесполезно. Сейчас опять будут говорить, что Слуцкий ноет. Но я не ною. Говорил, что не надо назначать на наши матчи Мешкова и Иванова. Есть вопросы к квалификации игроков, тренеров. А когда судят в одну сторону, то это предвзятость. Судья просто издевается.

Да пусть будет реакция. РФС не должен этого допускать, что трибуны скандируют нецензурные слова в адрес судьи. Все знают, что у нас непростые отношения с Мешковым. Зачем его назначать? Если меня дисквалифицируют за мои слова, то уеду в Волгоград заниматься академией. Мой труд растаптывается одним человеком. Почему я должен молчать? Я в том возрасте, что не собираюсь молчать на эти темы " .

Правильно ли удален Лисакович?

Ключевое решение в игре в Казани было одно, если не считать красную карточку, показанную в конце встречи запасному игроку «Ростова» Кириллу Фольмеру.

На 19-й минуте Мешков после небольшой паузы поступил правильно, показав красную карточку нападающему казанской команды Виталию Лисаковичу и удалив его с поля. Судья верно квалифицировал действия форварда, который атаковал сзади Хорена Байрамяна и ударил его шипами в область икроножной мышцы.

То есть в том эпизоде судья был прав. Остальное — это все-таки, считаю, эмоции. Согласен с тренером казанцев только в одном — не нужно назначать Мешкова на игры «Рубина», пока с ним работает Слуцкий.