Промес приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на брата. Что теперь будет с лидером «Спартака»?
Футболист «Спартака» Квинси Промес приговорен судом Амстердама к 1,5 года тюрьмы за нанесение ножевого ранения своему двоюродному брату в 2020 году во время ссоры. Издание NOS сообщает, что суд признал футболиста виновным с отягчающими обстоятельствами.
Сам Квинси не присутствовал на приговоре и находится в России. Государственная прокуратура требовала наказания в виде двух лет тюрьмы для Промеса, но суд остановился на сроке в 1,5 года.
Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил, что футболист будет подавать апелляцию: «Решение суда не вступило в силу, и у футболиста есть время на обжалование. Полагаем, что сторона Промеса воспользуется этим правом», — сказал представитель клуба.
Ссора из-за ожерелья: Промес ударил брата ножом в ногу
Инцидент, из-за которого Квинси приговорили к тюремного сроку, произошел летом 2020 года на семейной вечеринке в городе Абкауд. Издание NOS рассказывало, что Промес и его кузен Эсайас поссорились из-за того, что футболист обвинил родственника в краже ожерелья у тети стоимостью 3 тысячи евро.
Промес в тот вечер ударил брата ножом в колено и в разговоре с отцом признался, что мог убить кузена.
NOS опубликовало расшифровку телефонных разговоров Квинси с членами семьи после инцидента. Около часа ночи он позвонил отцу: «Зачем ты выскочил перед ним? Ты спас ему жизнь», — спросил игрок. «Я не хочу, чтобы у тебя были проблемы», — ответил отец футболиста. «Я бы его убил, ты понимаешь это?» — добавил Промес.
Позже Квинси позвонил матери и тете, чтобы узнать о состоянии Эсайаса. Узнав, что нож попал в ногу, игрок сказал: «Значит, ему повезло».
Затем футболист снова позвонил отцу: «Я верен своей тете. Если кто-то ее заденет, я его убью. Есть люди в этой семье, за которых я готов убить. Еще повезло, что я больше не хожу с огнестрельным оружием, потому что все могло быть еще хуже».
Именно эти расшифровки разговоров Промеса с родственниками следствие использовало как доказательную базу.
В семье пытались урегулировать конфликт, но спустя четыре месяца после случившегося Эсайас подал на Промеса заявление в полицию. Он также потребовал от футболиста компенсацию в 1 миллион евро. По информации De Telegraaf, Квинси обвиняли в покушении на непредумышленное убийство, ему грозило до четырех лет тюрьмы.
В мае 2021 года полиция завершила расследование и передала дело в прокуратуру Амстердама. После рассмотрения было принято предварительное решение о возбуждении уголовного дела.
Почему Промеса прослушивали?
Многие доказательства нападения Промеса на кузена расследование получило благодаря прослушке телефона футболиста. При этом данная мера в Нидерландах применяется лишь при борьбе с организованной преступностью.
По данным издания Algemeen Dagblad, разрешение вести прослушку телефона Квинси правоохранительные органы получили еще в 2018 году. Тогда его подозревали в наркоторговле и владении огнестрельным оружием.
Правоохранители изначально вели другое дело — Промеса подозревают в причастности к импорту более 1,3 тонны кокаина в 2020 году. Говорят, что он инвестировал деньги в две партии наркотиков.
Квинси свою причастность отрицал, но в Генпрокуратуре говорят, что футболист имел руководящую роль в контрабанде. Например, у него был контакт с людьми, которые должны были забрать кокаин из контейнеров в порту Антверпена. По версии следствия, Промес вложил 200 тысяч евро, чтобы выручить 6 миллионов евро с продажи наркотиков.
В 2022 году издание De Telegraaf сообщило, что семья Промеса вложила средства в партию кокаина весом четыре тонны. И что он причастен к контрабанде синтетических наркотиков в Австралию.
После возвращения в «Спартак» Промес ни разу не появлялся на досудебных слушаниях, а зимой даже не поехал со «Спартаком» на сборы в Дубай. Вероятно, из-за того, что из ОАЭ предусмотрена экстрадиция в Нидерланды по запросу об аресте.
Голландский журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс в комментарии «СЭ» заявил, что Промесу после оглашения приговора лучше не покидать Россию, иначе он попадет в тюрьму.
«Он имеет право подать апелляцию. Я не думаю, что шансы на успех очень велики. Доказательства неопровержимы. Лучшее, что он может сделать, чтобы избежать тюрьмы, — это остаться в России. Когда он приедет в Нидерланды или отправится в страну, у которой есть договор с Нидерландами, он будет арестован», — сказал журналист.
По данным издания AD, в ближайшее время Промес намерен получить паспорт России. С гражданством РФ Квинси надеется избежать уголовного преследования и экстрадиции.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|30
|21
|7
|2
|74-20
|70
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2
|ЦСКА
|30
|17
|7
|6
|56-27
|58
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3
|Спартак
|30
|15
|9
|6
|60-38
|54
|
4
|Ростов
|30
|15
|8
|7
|48-44
|53
|
5
|Ахмат
|30
|15
|5
|10
|51-39
|50
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6
|Краснодар
|30
|13
|9
|8
|62-46
|48
|
7
|Оренбург
|30
|14
|4
|12
|58-55
|46
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8
|Локомотив
|30
|13
|6
|11
|54-46
|45
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9
|Динамо
|30
|13
|6
|11
|49-45
|45
|
10
|Сочи
|30
|11
|5
|14
|37-54
|38
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11
|Урал
|30
|10
|6
|14
|33-45
|36
|
12
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|32-45
|32
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13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|33-50
|30
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14
|Факел
|30
|6
|12
|12
|36-48
|30
|
15
|Химки
|30
|4
|6
|20
|25-67
|18
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16
|Торпедо
|30
|3
|4
|23
|22-61
|13
|3.06
|17:00
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Зенит – Факел
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|1 : 0
|3.06
|17:00
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ЦСКА – Ростов
|4 : 1
|3.06
|17:00
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Локомотив – Торпедо
|3 : 1
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|2 : 2
|3.06
|17:00
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Оренбург – Динамо
|3 : 0
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|2 : 0
|3.06
|17:00
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Урал – Сочи
|1 : 0
|Г
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Филипе Силва Малком
Зенит
|23
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Квинси Промес
Спартак
|20
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Федор Чалов
ЦСКА
|19
|П
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Эдуард Сперцян
Краснодар
|12
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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
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Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
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Максим Ненахов
Локомотив
|20
|1
|4
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Гленн Бейл
Крылья Советов
|28
|1
|4
|
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Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9