Промес приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на брата. Что теперь будет с лидером «Спартака»?

Суд Амстердама приговорил Промеса к 1,5 года тюрьмы за нападение на брата

Квинси дали реальный срок в Нидерландах.

Футболист «Спартака» Квинси Промес приговорен судом Амстердама к 1,5 года тюрьмы за нанесение ножевого ранения своему двоюродному брату в 2020 году во время ссоры. Издание NOS сообщает, что суд признал футболиста виновным с отягчающими обстоятельствами.

Сам Квинси не присутствовал на приговоре и находится в России. Государственная прокуратура требовала наказания в виде двух лет тюрьмы для Промеса, но суд остановился на сроке в 1,5 года.

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил, что футболист будет подавать апелляцию: «Решение суда не вступило в силу, и у футболиста есть время на обжалование. Полагаем, что сторона Промеса воспользуется этим правом», — сказал представитель клуба.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Ссора из-за ожерелья: Промес ударил брата ножом в ногу

Инцидент, из-за которого Квинси приговорили к тюремного сроку, произошел летом 2020 года на семейной вечеринке в городе Абкауд. Издание NOS рассказывало, что Промес и его кузен Эсайас поссорились из-за того, что футболист обвинил родственника в краже ожерелья у тети стоимостью 3 тысячи евро.

Промес в тот вечер ударил брата ножом в колено и в разговоре с отцом признался, что мог убить кузена.

NOS опубликовало расшифровку телефонных разговоров Квинси с членами семьи после инцидента. Около часа ночи он позвонил отцу: «Зачем ты выскочил перед ним? Ты спас ему жизнь», — спросил игрок. «Я не хочу, чтобы у тебя были проблемы», — ответил отец футболиста. «Я бы его убил, ты понимаешь это?» — добавил Промес.

Позже Квинси позвонил матери и тете, чтобы узнать о состоянии Эсайаса. Узнав, что нож попал в ногу, игрок сказал: «Значит, ему повезло».

Затем футболист снова позвонил отцу: «Я верен своей тете. Если кто-то ее заденет, я его убью. Есть люди в этой семье, за которых я готов убить. Еще повезло, что я больше не хожу с огнестрельным оружием, потому что все могло быть еще хуже».

Именно эти расшифровки разговоров Промеса с родственниками следствие использовало как доказательную базу.

В семье пытались урегулировать конфликт, но спустя четыре месяца после случившегося Эсайас подал на Промеса заявление в полицию. Он также потребовал от футболиста компенсацию в 1 миллион евро. По информации De Telegraaf, Квинси обвиняли в покушении на непредумышленное убийство, ему грозило до четырех лет тюрьмы.

В мае 2021 года полиция завершила расследование и передала дело в прокуратуру Амстердама. После рассмотрения было принято предварительное решение о возбуждении уголовного дела.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Почему Промеса прослушивали?

Многие доказательства нападения Промеса на кузена расследование получило благодаря прослушке телефона футболиста. При этом данная мера в Нидерландах применяется лишь при борьбе с организованной преступностью.

По данным издания Algemeen Dagblad, разрешение вести прослушку телефона Квинси правоохранительные органы получили еще в 2018 году. Тогда его подозревали в наркоторговле и владении огнестрельным оружием.

Правоохранители изначально вели другое дело — Промеса подозревают в причастности к импорту более 1,3 тонны кокаина в 2020 году. Говорят, что он инвестировал деньги в две партии наркотиков.

Квинси свою причастность отрицал, но в Генпрокуратуре говорят, что футболист имел руководящую роль в контрабанде. Например, у него был контакт с людьми, которые должны были забрать кокаин из контейнеров в порту Антверпена. По версии следствия, Промес вложил 200 тысяч евро, чтобы выручить 6 миллионов евро с продажи наркотиков.

В 2022 году издание De Telegraaf сообщило, что семья Промеса вложила средства в партию кокаина весом четыре тонны. И что он причастен к контрабанде синтетических наркотиков в Австралию.

После возвращения в «Спартак» Промес ни разу не появлялся на досудебных слушаниях, а зимой даже не поехал со «Спартаком» на сборы в Дубай. Вероятно, из-за того, что из ОАЭ предусмотрена экстрадиция в Нидерланды по запросу об аресте.

Голландский журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс в комментарии «СЭ» заявил, что Промесу после оглашения приговора лучше не покидать Россию, иначе он попадет в тюрьму.

«Он имеет право подать апелляцию. Я не думаю, что шансы на успех очень велики. Доказательства неопровержимы. Лучшее, что он может сделать, чтобы избежать тюрьмы, — это остаться в России. Когда он приедет в Нидерланды или отправится в страну, у которой есть договор с Нидерландами, он будет арестован», — сказал журналист.

По данным издания AD, в ближайшее время Промес намерен получить паспорт России. С гражданством РФ Квинси надеется избежать уголовного преследования и экстрадиции.