Футболист «Динамо» Норманн бросил россиянку ради израильской модели. Как выглядит его новая любовь Иден Файнс

Внешне девушки даже чем-то похожи.

Освоиться в России норвежскому полузащитнику Матиасу Норманну помогла красотка по имени Виолетта Грачева. Она покорила полузащитника своими выразительными формами, из-за которых ее сравнивали с американской селебрити Ким Кардашьян. Однако отношения у пары развивались нестабильно.

Начиналось все с поездки на родину футболиста и знакомства с родителями, но в апреле 2021 года пара рассталась и отписалась друг от друга в соцсетях. Причиной тогда назывались слухи о том, что девушка оказывала эскорт-услуги, Виолетта домыслы категорически отрицала.

Однако осенью того же года Матиас поехал в аренду в «Норвич» и сделал это в компании бывшей девушки. Молодые люди снова стали встречаться, но практически не афишировали свои отношения. В какой-то момент Грачеву заподозрили в романе с футболистом «Зенита» Андреем Мостовым, но в январе 2023 года норвежец и россиянка напомнили всем, что они все еще вместе.

Как оказалось, ненадолго. Во время летнего межсезонья Матиас Норманн снова показал свою девушку, и ею была не Виолетта Грачева, хотя на первый взгляд можно было и не заметить подмену.

Норманн проводит отпуск в компании израильской модели Иден Файнс.

Иден 25 лет, помимо фотосессий и работы на подиуме она ведет свой блог, а еще владеет брендом косметики. Новая девушка Норманна — персона довольно популярная. В 2022 году издание TC Candler включило Иден в список 100 самых красивых лиц года. На нее подписаны такие звезды футбола, как Неймар, Винисиус и Марко Вератти, более того, в компании с Неймаром ее видели так часто, что местные СМИ были уверены — между игроком и моделью точно что-то есть.

Иден Файнс.

Теперь же ясно, что если роман и был, то остался в прошлом. Как и отношения Норманна с Виолеттой Грачевой.

Источник фото: соцсети Виолетты Грачевой и Иден Файнс