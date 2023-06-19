После Лички «Оренбург» подхватит Ярошик. Он женился на русской, играл у Моуринью и вдохновлялся Газзаевым

Главные хайлайты карьеры Иржи.

Следующий сезон «Оренбург» начнет с новым главным тренером: после Марцела Лички, которого за миллион евро выкупает «Динамо», команду подхватит Иржи Ярошик. По словам спортивного директора Дмитрия Андреева, официально назначение случится после того, как «все решится с Марцелом».

«СЭ» вспоминает, каким игроком был Ярошик и на кого ориентируется в работе тренером.

Иржи-игрок: плакал из-за трансфера в Россию, рубился со Стивом Брюсом в раздевалке и конфликтовал с «Крыльями»

В 2003 году 26-летний Иржи захотел перемен: он уже выиграл три чемпионства со «Спартой», крутился около основы сборной Чехии и прочувствовал атмосферу Лиги чемпионов, которую в Праге ощущали только по праздникам — а хотелось чаще. Полузащитник решил перебраться в Европу: говорят, за игроком даже следила «Бавария», но быстрее всех сработал ЦСКА. Евгений Гинер не поскупился выплатить 3,6 миллиона евро, которые на тот момент стали рекордными для российского футбола. Все были счастливы — кроме самого Ярошика.

По его словам, переезд в Россию стал тяжелым этапом. «Когда летели в Москву, еще не были уверены, что подпишем этот контракт. Думаю, агенты тоже ничего не знали о ЦСКА на тот момент. Им было непросто сказать: «Иржи, этот вариант для тебя просто супер». Возможно, ЦСКА даже доплатил им, чтобы они убедили меня подписать пятилетний контракт.

После того как мы подписали контракт, агенты улетели. На улице было очень холодно — минус 25 градусов, падал снег. Я позвонил родным, сказал, что стал игроком ЦСКА. В душе было очень грустно, я даже заплакал, потому что понял, что далеко от семьи, совсем один в чужой стране. Я мечтал о Европе, но оказался в России", — вспоминал Ярошик.

Иржи Ярошик. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Но вскоре Иржи отбросил негатив, адаптировался и оформил дубль в дебютном матче против «Рубина», а через тур забил победный мяч в ворота «Спартака» на 90-й минуте.

Иржи дважды попадал в рейтинг лучших игроков российского чемпионата, а в 2005 году уехал в «Челси» Жозе Моуринью за 8 миллионов евро. Валерий Газзаев очень расстроился из-за потери Ярошика, а вот Иржи наверняка испытывал противоположные эмоции — он наконец-то получил шанс поиграть в европейском топ-клубе.

Правда, чеха брали в «Челси» на роль резервиста. И пока он проникался духом АПЛ, ЦСКА завоевал Кубок УЕФА. «Да, мы выиграли чемпионат Англии впервые за 50 лет, но я был резервистом, почти не играл, — рассуждал футболист. — Из ЦСКА я уходил лидером, и если бы выиграл Кубок УЕФА вместе с командой, это было бы очень ценно для меня. В любом случае, я был безумно рад за клуб, это большое достижение».

В Лондоне у Ярошика так и не сложилось. Уже через полгода он уехал в аренду в «Бирмингем» к Стиву Брюсу. И там точно не скучал: Брюс не знал, на какой позиции играет чех (хотя это не помешало Иржи забить восемь мячей и стать одним из лучших бомбардиров команды), а еще кидался на игрока в раздевалке.

«Мы играли на Кубок Англии против «Миллуола». Я начал игру в запасе, вышел во втором тайме, но переодевался долго. Матч дошел до серии пенальти, свой удар я забил, мы победили и прошли дальше, но Брюс в раздевалке начал на меня орать, что ему такой футболист не нужен, и кинул в меня бутылкой. Они все там в «Манчестер Юнайтед» чем-то кидаются», — рассказывал игрок, вспомнив, что Брюс выступал за «МЮ» в 80-90-е годы.

«Бирмингем» все-таки вылетел, а пробиться в основу «Челси» стало совсем нереально. Поэтому Иржи уехал в «Селтик»: опять забил в дебютном матче, обыграл «Спартак» и «МЮ» в ЛЧ, выиграл все в Шотландии... И вернулся в Россию! «Крылья Советов» хотели увидеть Ярошика в тандеме с Сергеем Семаком: тот лично звал чеха в Самару, но в последний момент уехал в «Рубин».

И пока Семак брал титулы в Казани, Иржи работал с молодым Леонидом Слуцким. А еще конфликтовал с руководством из-за долгов: «Кризис есть кризис, это мы хорошо понимаем. Тогда не надо говорить: «Все погасим через неделю, через две». Когда такое повторяют один или два раза, это еще нормально. Но не десять же! Это просто смешно!»

Через пару месяцев Иржи сбежал в «Сарагосу», где, по иронии судьбы, тоже были проблемы с финансами: испанцы задолжали чеху 80% зарплаты (минимум 500 тысяч евро). Из «Сарагосы» последовало возвращение в «Спарту», еще одна попытка заиграть в Испании (уже в «Алавесе») и завершение карьеры в 2015 году.

Иржи Ярошик и Валерий Газзаев. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Ярошик-тренер: учился в России, провалился с чемпионом Словении, вдохновляется Газзаевым

Уже через два года после завершения игровой карьеры Иржи начал работать с молодежкой «Спарты» — уже в качестве тренера. Категорию Pro Ярошик получил в России — причем обучался в группе с Денисом Бояринцевым, Игорем Семшовым и Константином Зыряновым.

В качестве главных ориентиров в профессии чех называет Пепа Гвардиолу, Диего Симеоне, а еще Валерия Газзаева (с последними двумя его связывает пылкий нрав на бровке).

«Газзаев — очень сильный и требовательный тренер, — отмечал Иржи. — Валерий Георгиевич любил давать игрокам нагрузки на сборах, приходилось много бегать. Зато во время сезона ты чувствовал себя очень хорошо физически. Газзаев бывал иногда жестким, но справедливым, мог и пошутить с футболистами».

А вот бросаться бутылками в раздевалке, как Стив Брюс, чеху не хочется. «Накричать в раздевалке я могу и сейчас. Ударить по столу или пнуть что-нибудь ногой — тоже нормально. Но специально бросать что-то в игроков я не собираюсь. Вот если на последней минуте из-за глупой ошибки проиграем финал Лиги чемпионов, тогда, может быть, брошу», — признавался Ярошик.

Иржи дебютировал в роли главного тренера в клубе «Усти-над-Лабем» (там Ярошик играл, когда ему было восемь лет) из второй лиги Чехии. Получилось неоднозначно: вылет из Кубка во втором раунде, три поражения в 12 матчах чемпионата и увольнение в конце года. Хотя, по словам специалиста, задачей клуба было развитие молодежи и сохранение позиции в верхней половине таблицы: к моменту отставки команда шла третьей и отставала от лидера на четыре очка.

Впрочем, надолго Ярошик без работы не остался. И уже через месяц возглавил «Целе», который сезоном ранее выиграл чемпионат Словении, но угодил в кризис и боролся за выживание. Ярошика пригласили русские менеджеры клуба, которые определенно следили за РПЛ в нулевых и позвали его спасать команду. Но при Иржи стало только хуже: 8 поражений в 12 матчах, спуск на 9-е место в стыки и второе увольнение за полгода.

В том же году Ярошик вернулся в Чехию, возглавив «Простеев» из второй лиги, но и там провалился. А вот в «Теплице» из Высшей лиги Иржи задержался почти на два года, хотя проиграл восемь стартовых матчей. Команда преобразилась, когда Иржи перешел с излюбленной схемы 4-2-3-1 на формацию с тремя центральными защитниками. Да, команда не избежала стыковых матчей, но сохранила прописку в элите — и руководство доверилось Ярошику на следующий сезон. Кажется, зря: клуб снова боролся за выживание, получил разницу мячей 35:57 и проиграл 13 матчей из 26. В апреле Иржи уволили.

Иржи Ярошик. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Но не прошло и двух месяцев, как у чеха появился новый вариант трудоустройства. Марцел Личка порекомендовал Ярошика руководству «Оренбурга»: чешские тренеры активно общаются между собой, видятся на сборах и испытывают друг к другу взаимное уважение. Вероятно, это стало ключевым аргументом для менеджеров клуба — Иржи попробует удержать планку своего соотечественника, сохранив игровую философию и стратегию.

Еще один фактор, почему Ярошик согласился на работу в России, несмотря на потенциальный хейт со стороны чешских СМИ, — его жена. Злата Швец — сестра хавбека «Ахмата» Антона Швеца. Поэтому Иржи не утратил связь с Россией и всегда говорил, что с удовольствием поедет тренировать в РПЛ.

Кажется, время пришло.