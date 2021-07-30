РПЛ, второй тур: результаты всех матчей
30 июля, пятница
Арсенал — Рубин
30 июля. Тула. Стадион «Арсенал». 19.00 («Матч ТВ» — 18.55)
Крылья Советов — Спартак
30 июля. Самара. Стадион «Солидарность Арена». 19.00 («Матч Премьер» — 18.55)
31 июля, суббота
Уфа — Динамо
31 июля. Уфа. Стадион «Нефтяник». 17.30 («Матч Премьер» — 17.25)
ЦСКА — Локомотив
31 июля. Москва. Стадион «ВЭБ Арена». 20.00 («Матч ТВ» — 19.30)
1 августа, понедельник
Урал — Нижний Новгород
1 августа. Екатеринбург. Стадион «Екатеринбург Арена». 17.30 («Матч Премьер» — 17.25)
Краснодар — Химки
1 августа. Краснодар. Стадион «Краснодар». 20.00 («Матч ТВ» — 19.55)
Ростов — Зенит
1 августа. Ростов-на-Дону. Стадион «Ростов Арена». 20.00 («Матч ТВ» — 19.55)
2 августа, понедельник
Ахмат — Сочи
2 августа. Грозный. Стадион «Ахмат Арена». 20.00 («Матч Премьер» — 19.55)
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