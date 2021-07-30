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РПЛ, второй тур: результаты всех матчей

08:00
ЦСКА — «Локомотив». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
ЦСКА — «Локомотив». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
Второй тур Тинькофф чемпионата России по футболу.

30 июля, пятница

Арсенал — Рубин
30 июля. Тула. Стадион «Арсенал». 19.00 («Матч ТВ» — 18.55)

Арсенал Т — Рубин

Крылья Советов — Спартак
30 июля. Самара. Стадион «Солидарность Арена». 19.00 («Матч Премьер» — 18.55)

Крылья Советов — Спартак

31 июля, суббота

Уфа — Динамо
31 июля. Уфа. Стадион «Нефтяник». 17.30 («Матч Премьер» — 17.25)

Уфа — Динамо

ЦСКА — Локомотив

31 июля. Москва. Стадион «ВЭБ Арена». 20.00 («Матч ТВ» — 19.30)

ЦСКА — Локомотив

1 августа, понедельник

Урал — Нижний Новгород

1 августа. Екатеринбург. Стадион «Екатеринбург Арена». 17.30 («Матч Премьер» — 17.25)

Урал — Нижний Новгород

Краснодар — Химки

1 августа. Краснодар. Стадион «Краснодар». 20.00 («Матч ТВ» — 19.55)

Краснодар — Химки

Ростов — Зенит

1 августа. Ростов-на-Дону. Стадион «Ростов Арена». 20.00 («Матч ТВ» — 19.55)

Ростов — Зенит

2 августа, понедельник

Ахмат — Сочи

2 августа. Грозный. Стадион «Ахмат Арена». 20.00 («Матч Премьер» — 19.55)

Ахмат — Сочи

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Анастасия Рацкевич все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Как закончится РПЛ «Крылья Советов» — «Спартак»?

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Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 2-й тур: «Ростов» — «Зенит», ЦСКА — «Локомотив» и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр