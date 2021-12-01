Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Матч «Уотфорд» — «Челси» был прерван из-за оказания неотложной медицинской помощи болельщику

22:58

Матч чемпионата Англии 14-го тура «Уотфорд» — «Челси» чемпионата Англии «Уотфорд» — «Челси» был прерван. Одному из болельщиков на трибунах понадобилась неотложная медицинская помощь.

Игра была остановлена на 13-й минуте. Как сообщает новостной Telegram «Челси»", игра была остановлена после того, как игроки обратили внимание врачей на то, что кому-то на трибунах нужна помощь. Первым на эт обратил внимание Маркос Алонсо.

Указано, что у болельщика случился сердечный приступ. По последней информации, врачи стабилизировали его состояние.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Топ-10 горнолыжных курортов России
На майдане в Киеве проходит митинг противников Зеленского
0