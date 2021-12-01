Матч чемпионата Англии 14-го тура «Уотфорд» — «Челси» чемпионата Англии «Уотфорд» — «Челси» был прерван. Одному из болельщиков на трибунах понадобилась неотложная медицинская помощь.

Игра была остановлена на 13-й минуте. Как сообщает новостной Telegram «Челси»", игра была остановлена после того, как игроки обратили внимание врачей на то, что кому-то на трибунах нужна помощь. Первым на эт обратил внимание Маркос Алонсо.

Указано, что у болельщика случился сердечный приступ. По последней информации, врачи стабилизировали его состояние.