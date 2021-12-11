Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ
Скандалы

В «Крыльях Советов» рассказали подробности смерти болельщика на матче с «Рубином»

17:22
Теги:

Пресс-атташе «Крыльев Советов» Максим Съестнов в разговоре с «СЭ» рассказал подробности смерти болельщика во время матча 18-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (2:0).

«Нам сообщили, что была сердечная недостаточность у болельщика. Скорая помощь была на стадионе, оказывала ему реанимационные действия. Конечно, реанмобиль был задействован. Ему оказывали все необходимые действия. Сейчас будем связываться с семьей. Выясняем подробности, что произошло. Приносим наши соболезнования», — сказал Съестнов «СЭ».

Ранее появилась информация, что болельщику стало плохо за 10 минут до конца встречи «Крылья Советов» — «Рубин». До завершения игры и после матча в ожидании реанимации медики делали ему массаж сердца. На улице в Самаре сейчас примерно -8 градусов Цельсия.

Матч прошел на стадионе «Солидарность Арена». «Крылья Советов» набрали 27 очков и занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 18-й тур
11 дек, 14:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
2:0
Рубин
Голы
Сергеев, 62 (1:0), Пиняев, 85 (2:0)
Крылья Советов
Ломаев Бегич Солдатенков Горшков (Чернов, 82 ) Бейл Витюгов Ежов (Якуба, 90+1 ) Зиньковский (Пиняев, 78 ) Иванисеня Пруцев Сарвели (Глушенков, 79 ) Сергеев
Рубин
Дюпин Уремович (Мусаев, 83) Зотов Тальби Бакаев Дрейер Кварацхелия Зуев Абильдгор Онугха (Деспотович, 46) Хакшабанович
Предупреждения
Зуев 56
Судьи
Сухой (Люберцы) Мурашов (Москва) Болотенков (Москва)
ВАР
Сиденков (Санкт-Петербург) Березнов (Москва)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Зенит

П2

25%

2.08

1X

22%

1.80

Обе забьют - да

16%

1.72
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
ПСЖ
Монако

П1

31%

1.47

ТБ 3.0

19%

1.75

ИТБ1 (1.5)

18%

1.44
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.82

П1

17%

2.07

X2

14%

1.81

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Артем Бухаев все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Выиграла марафон, пробежав всего 1,5 километра. История великого жульничества
Заподозренного в хранении оружия экс-депутата от КПРФ задержали
0
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 18-й тур, расписание и результаты матчей: «Динамо» — «Зенит», «Сочи» — «Спартак» и другие игры, новости и обзоры