В «Крыльях Советов» рассказали подробности смерти болельщика на матче с «Рубином»

Пресс-атташе «Крыльев Советов» Максим Съестнов в разговоре с «СЭ» рассказал подробности смерти болельщика во время матча 18-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (2:0).

«Нам сообщили, что была сердечная недостаточность у болельщика. Скорая помощь была на стадионе, оказывала ему реанимационные действия. Конечно, реанмобиль был задействован. Ему оказывали все необходимые действия. Сейчас будем связываться с семьей. Выясняем подробности, что произошло. Приносим наши соболезнования», — сказал Съестнов «СЭ».

Ранее появилась информация, что болельщику стало плохо за 10 минут до конца встречи «Крылья Советов» — «Рубин». До завершения игры и после матча в ожидании реанимации медики делали ему массаж сердца. На улице в Самаре сейчас примерно -8 градусов Цельсия.

Матч прошел на стадионе «Солидарность Арена». «Крылья Советов» набрали 27 очков и занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ.