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«Локомотив» не проиграет «Спартаку», а «Зенит» победит «Краснодар». Прогнозы на 10-й тур РПЛ

Константин Белов
Корреспондент
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В июле в матче за Суперкубок России «Краснодар» проиграл «Зениту» со счетом 2:4.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Конкурс прогнозистов продолжают экс-нападающий «Торпедо» и ЦСКА Вадим Никонов и актер Валерий Баринов.

«Оренбург» — «Пари НН»

Вадим Никонов — 1:1. У команд не очень хорошее турнирное положение, они долго не побеждали. Поэтому поставлю на боевую ничью.

Валерий Баринов — 1:0. Очень важный матч для обеих команд в борьбе за выживание. Поставлю на минимальную победу хозяев.

Россия. Премьер-лига. 10-й тур
27 сент, 16:30. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Пари НН

«Факел» — «Рубин»

Вадим Никонов — 0:2. «Рубин» сильнее «Факела», он должен увезти три очка из Воронежа.

Валерий Баринов — 1:2. «Факел» дома очень неуступчив, но «Рубин» должен победить.

Россия. Премьер-лига. 10-й тур
27 сент, 19:00. Факел (Воронеж)
Факел
Рубин

ЦСКА — «Ахмат»

Вадим Никонов — 2:0. ЦСКА ставит цель бороться за самые высокие места, даже Пьянича подписали.

Валерий Баринов — 1:0. ЦСКА играет хорошо с соперниками, которые находятся в зоне выживания.

Россия. Премьер-лига. 10-й тур
28 сент, 14:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Ахмат

«Локомотив» — «Спартак»

Вадим Никонов — 2:2. Жду зрелищную игру, где будет очень много атак. Мне нравится нападение обеих команд.

Валерий Баринов — 2:1. Как болельщик «Локомотива» верю, что команда победит в московском дерби.

Россия. Премьер-лига. 10-й тур
28 сент, 16:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Спартак

«Краснодар» — «Зенит»

Вадим Никонов — 1:1. Матчи между этими командами всегда интересные. «Краснодар» будет бороться с «Зенитом» до конца.

Валерий Баринов — 1:3. «Зенит» в матче с прямым конкурентом за золото должен выигрывать.

Россия. Премьер-лига. 10-й тур
28 сент, 19:30. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Зенит

«Ростов» — «Акрон»

Вадим Никонов — 2:1. Карпин против Дзюбы, интересное противостояние. Жду победы Карпина.

Валерий Баринов — 2:1. «Ростов» у себя дома должен обыграть новичка лиги.

Россия. Премьер-лига. 10-й тур
28 сент, 20:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Акрон

«Крылья Советов» — «Химки»

Вадим Никонов — 3:0. Уверен, что «Крылья Советов» соберутся и покажут свой максимум.

Валерий Баринов — 2:0. «Химки» только сыгрываются, там чуть ли не весь состав новый.

Россия. Премьер-лига. 10-й тур
29 сент, 16:30. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Химки

«Динамо» Мх — «Динамо»

Вадим Никонов — 1:3. Москвичи будут очень много атаковать. Главное — не допустить ошибку в обороне, чтобы не потерять очки.

Валерий Баринов — 1:2. «Динамо» должно на выезде забрать три очка, чтобы бороться за высокие места.

Россия. Премьер-лига. 10-й тур
29 сент, 19:00. Анжи Арена (Каспийск)
Динамо Мх
Динамо

РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 9 7 2 0 22-2 23
2
 Краснодар 9 6 3 0 16-5 21
3
 Локомотив 9 7 0 2 22-13 21
4
 Динамо 9 5 2 2 17-10 17
5
 Спартак 9 4 4 1 13-6 16
6
 ЦСКА 9 4 2 3 16-6 14
7
 Ростов 9 3 3 3 13-15 12
8
 Рубин 9 3 2 4 12-15 11
9
 Динамо Мх 9 2 4 3 4-7 10
10
 Кр. Советов 9 3 1 5 9-14 10
11
 Акрон 9 2 2 5 12-18 8
12
 Пари НН 9 2 1 6 7-18 7
13
 Оренбург 9 1 4 4 11-17 7
14
 Химки 9 1 4 4 9-16 7
15
 Ахмат 9 0 6 3 7-15 6
16
 Факел 9 1 2 6 4-17 5
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30 тур
27.09 16:30
Оренбург – Пари НН
 - : -
27.09 19:00
Факел – Рубин
 - : -
28.09 14:00
ЦСКА – Ахмат
 - : -
28.09 16:30
Локомотив – Спартак
 - : -
28.09 19:30
Краснодар – Зенит
 - : -
28.09 20:00
Ростов – Акрон
 - : -
29.09 16:30
Кр. Советов – Химки
 - : -
29.09 19:00
Динамо Мх – Динамо
 - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 6
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 6 1 1
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 7 1 1
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