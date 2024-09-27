«Локомотив» не проиграет «Спартаку», а «Зенит» победит «Краснодар». Прогнозы на 10-й тур РПЛ
«Оренбург» — «Пари НН»
Вадим Никонов — 1:1. У команд не очень хорошее турнирное положение, они долго не побеждали. Поэтому поставлю на боевую ничью.
Валерий Баринов — 1:0. Очень важный матч для обеих команд в борьбе за выживание. Поставлю на минимальную победу хозяев.
«Факел» — «Рубин»
Вадим Никонов — 0:2. «Рубин» сильнее «Факела», он должен увезти три очка из Воронежа.
Валерий Баринов — 1:2. «Факел» дома очень неуступчив, но «Рубин» должен победить.
ЦСКА — «Ахмат»
Вадим Никонов — 2:0. ЦСКА ставит цель бороться за самые высокие места, даже Пьянича подписали.
Валерий Баринов — 1:0. ЦСКА играет хорошо с соперниками, которые находятся в зоне выживания.
Вадим Никонов — 2:2. Жду зрелищную игру, где будет очень много атак. Мне нравится нападение обеих команд.
Валерий Баринов — 2:1. Как болельщик «Локомотива» верю, что команда победит в московском дерби.
Вадим Никонов — 1:1. Матчи между этими командами всегда интересные. «Краснодар» будет бороться с «Зенитом» до конца.
Валерий Баринов — 1:3. «Зенит» в матче с прямым конкурентом за золото должен выигрывать.
Вадим Никонов — 2:1. Карпин против Дзюбы, интересное противостояние. Жду победы Карпина.
Валерий Баринов — 2:1. «Ростов» у себя дома должен обыграть новичка лиги.
Вадим Никонов — 3:0. Уверен, что «Крылья Советов» соберутся и покажут свой максимум.
Валерий Баринов — 2:0. «Химки» только сыгрываются, там чуть ли не весь состав новый.
Вадим Никонов — 1:3. Москвичи будут очень много атаковать. Главное — не допустить ошибку в обороне, чтобы не потерять очки.
Валерий Баринов — 1:2. «Динамо» должно на выезде забрать три очка, чтобы бороться за высокие места.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|9
|7
|2
|0
|22-2
|23
|
2
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|16-5
|21
|
3
|Локомотив
|9
|7
|0
|2
|22-13
|21
|
4
|Динамо
|9
|5
|2
|2
|17-10
|17
|
5
|Спартак
|9
|4
|4
|1
|13-6
|16
|
6
|ЦСКА
|9
|4
|2
|3
|16-6
|14
|
7
|Ростов
|9
|3
|3
|3
|13-15
|12
|
8
|Рубин
|9
|3
|2
|4
|12-15
|11
|
9
|Динамо Мх
|9
|2
|4
|3
|4-7
|10
|
10
|Кр. Советов
|9
|3
|1
|5
|9-14
|10
|
11
|Акрон
|9
|2
|2
|5
|12-18
|8
|
12
|Пари НН
|9
|2
|1
|6
|7-18
|7
|
13
|Оренбург
|9
|1
|4
|4
|11-17
|7
|
14
|Химки
|9
|1
|4
|4
|9-16
|7
|
15
|Ахмат
|9
|0
|6
|3
|7-15
|6
|
16
|Факел
|9
|1
|2
|6
|4-17
|5
|27.09
|16:30
|
Оренбург – Пари НН
|- : -
|27.09
|19:00
|
Факел – Рубин
|- : -
|28.09
|14:00
|
ЦСКА – Ахмат
|- : -
|28.09
|16:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|28.09
|19:30
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|28.09
|20:00
|
Ростов – Акрон
|- : -
|29.09
|16:30
|
Кр. Советов – Химки
|- : -
|29.09
|19:00
|
Динамо Мх – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|6
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|7
|1
|1