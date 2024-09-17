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Топ-матч Сперцяна и Кривцова, наращивание прессинга «Краснодара». 10 мыслей о первой победе Мусаева над Карпиным

«Краснодар» обыграл «Ростов» в матче 8-го тура РПЛ
Максим Никитин
Корреспондент
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Эдуард Сперцян («Краснодар») и Родриго Саравия («Ростов»).
Фото ФК «Краснодар»
Максим Никитин разбирает тактику южного дерби.
Россия. Премьер-лига. 8-й тур
14 сент, 19:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
2:0
Ростов

«Краснодар» и «Ростов» выдали один из самых ярких матчей сезона. И дело даже не в сюжете, а в динамике и обоюдной страсти футболистов. На днях Александр Филимонов высказался о деградации российского футбола, но такие матчи этот тезис точно опровергают с мощнейшей силой.

Впрочем, давайте к деталям.

1. План Мурада Мусаева по преодолению классического прессинга «Ростова» с первых минут стал очевиден: «Краснодар» швырял мяч вперед длинными передачами и вообще отказался от короткого розыгрыша от своих ворот. Первый пас низом Станислав Агкацев отдал только на 11-й минуте — на Диего Косту. Правда, бразилец тут же запулил мяч на трибуны, захлебнувшись давлением Роналдо. «Краснодар» осознанно не рисковал и в первом тайме владел мячом только 42% игрового времени.

2. При этом сами краснодарцы отказались и от высокого прессинга. Подопечные Мусаева встречали ростовчан глубоко в центре поля и старались ловить на переходах владения. Собственно, так и случился первый гол: Джованни перехватил мяч у Ильи Вахании на левом фланге ростовской атаки и запустил стремительный контрвыпад, который закончился ударом Виктора Са и добиванием Эдуарда Сперцяна. Здесь образцовая контратака «быков» стала ключом к обороне соперника. Плюс игра Даниила Одоевского. Кипер «Ростова» отбил мяч в сторону, но вышло неудачно. Правда, в его защиту точно надо отметить рикошет. После него удар Са полетел по измененной траектории и дезориентировал Даниила. Плюс дал время для рывка Сперцяну, который шикарно прочувствовал момент и занес мяч за линию ворот.

Эдуард Сперцян сделал дубль в&nbsp;матче &laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ростов&raquo; (2:0). «Краснодар» выиграл южное дерби, но «Ростову» дико не везло. Мусаев идет по графику Ивича

3. После пропущенного гола «Ростов» врубил дополнительную энергию, а «Краснодар», почувствовав уязвимость оппонента, рванул добивать. Гол Сперцяна стал фактором, который раскрыл игру. На 20-й минуте «Краснодар» сделал то, чего так не хотел допускать: Коста выполнил неакцентированный вынос в центр поля, Сако сработал на перехвате, мяч подхватил Роналдо и тут же отправил Голенкова за спину защите хозяев, но Агкацев сыграл надежно. «Ростов» — король вертикальных атак: две передачи — и опасный момент. Команда Карпина себе не изменяет. Но в то же время она аутсайдер РПЛ по пропущенным мячам в первых таймах (8 голов). Поэтому гол «Краснодара» до перерыва — результат будничный. Тем удивительнее, что до южного дерби ростовчане никому в чемпионате не проигрывали. Здесь они не были одиноки — такой же результат у «Зенита». Но, согласитесь, ситуация внимания заслуживает.

4. У «Ростова» очень эффективно работал механизм вброса мяча из аута от Андрея Ланговича. Правый защитник работал своеобразной катапультой и находил в штрафной Голенкова, который скидывал мяч партнерам, создавая опасные моменты. На 60-й минуте у Егора была попытка повторить гол ван Бастена из 1988-го — как раз после вброса аута от Ланговича, но гола не случилось. Кстати, у Голенкова 52% выигранных единоборств — это отличный результат для центрального форварда. Плюс ключевая передача.

Федор Смолов и Даниил Одоевский.
Фото ФК «Краснодар»

5. Одоевский провел противоречивый матч. С одной стороны, вратарь «Ростова» часто ошибался в передачах (у него 75% точных, но у Агкацева вообще 56%) и неидеально сыграл в моменте с голом Сперцяна. С другой, остановил выход Федора Смолова один на один на 41-й минуте и его же удар (из офсайда) на 46-й. Восхитительные сейвы, которыми можно наполнять нарезки в личных соцсетях. Есть ощущение, что при Виталии Кафанове Даниил будет прибавлять.

6. Удары по воротам «Ростова» возникали очень часто из-за слабой игры в центре поля. Не очень понятна замена Константина Кучаева в перерыве. Поскольку казалось очевидным, что Родриго Саравия проигрывает очень много борьбы и упускает соперников (у него ноль успешных отборов). «Краснодар» за счет этого выдирал мячи и отправлял за спину ростовчанам, куда открывался Смолов. У Федора было огромное количество таких открываний, и «Ростов» вообще не понимал, что с ними делать. Выход Кирилла Щетинина никак на это не повлиял. Плюс Никита Кривцов провел выдающийся матч: разбрасывал прекрасные передачи, ускоряя атаки. У него 86% точных передач с продвижением (лучший личный результат сезона). Ходили слухи, что его отстранили от основной команды, но он вышел с таким качеством, что даже разговоры о подобном решении теперь звучат странно. В дополнение — у «Ростова» всего 48% успешных единоборств. Это третий худший результат текущего сезона. И еще 16 попыток прессинга — также в топ-3 самых слабых показателей лиги. Хорошая иллюстрация доминации «Краснодара» в этом компоненте: подопечные Мусаева выиграли борьбу и не дали сопернику прессинговать, а ведь в прессинге «Ростов» — одна из лучших команд РПЛ.

Алексей Батраков. Батраков не только творит, но и батрачит, Соболев пока — избыточное звено, «Краснодар» с каждым матчем все лучше

7. Во втором тайме «Краснодар» изменил структуру прессинга, заставив «Ростов» торопиться при розыгрыше мяча. Очевидно, что в перерыве штаб Мусаева увидел проблемы с выходом ростовчан из обороны и предвосхитил их старание отыграться. 14 из 16 попыток командного давления «быков» случились после 30-й минуты матча — это наглядный пример того, насколько менялось отношение «Краснодара» к сопернику по ходу встречи: суперосторожное начало и наращивание прессинга ближе к концовке. Это и сработало. Виктор Са на ультразвуковой скорости выхватил мяч из ног Ланговича и запустил острейшую контратаку, которую завершил Сперцян. В первом тайме, кстати, гол пришел в похожем стиле.

8. Отдельно по Сперцяну. Эдуард выдал топ-матч, который все так долго ждали: дубль и роль настоящего конструктора и завершителя атак. Эдуард сделал 88% точных передач в продвижение, создал три голевых момента и стал лучшим игроком встречи. Ну а кто, если не он? Для Сперцяна этот сезон определяющий — именно от него зависит его потенциальный переезд в Европу.

Мурад Мусаев.
Фото ФК «Краснодар»

9. Карпин впервые в своей тренерской истории проиграл Мусаеву. «Ростов» действительно создал несколько голевых моментов, но и по ожидаемым голам, и по ударам, и по цельности структуры игры «Краснодар» был мощнее. «Быки» купировали сильные качества «Ростова», выиграли борьбу и использовали свои шансы. А если бы реализовали их качественнее (здесь очень не хватило Джона Кордобы), то оформили бы разгром. Но, думаю, и 2:0 для краснодарцев — счет вполне нормальный.

10. На мой взгляд, так называемое южное дерби — лучший матч сезона на сегодняшний день. Надеюсь, Александру Филимонову его на курсах РФС обязательно покажут.

(статистика — RuStat)

РПЛ
ФК Краснодар
ФК Ростов
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