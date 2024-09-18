Батраков подорожал в 7 раз, Глушенков — на 5 миллионов евро. Свежие цены на игроков РПЛ
Сайт Transfermarkt выпустил обновление трансферной стоимости футболистов российской премьер-лиги. Некоторые из них серьезно прибавили в цене, кто-то, наоборот, значительно подешевел. В топ-10 тоже произошли изменения.
Кто больше всех прибавил в цене
Лучший бомбардир текущего чемпионата России Максим Глушенков заметно подорожал. Новичок «Зенита» начал сезон с семи голов в пяти играх, после чего травмировался. Transfermarkt прибавил к стоимости россиянина пять миллионов евро. Теперь она составляет 16 миллионов: Глушенков входит в топ-5 самых дорогих игроков премьер-лиги.
Также мощно прибавил 19-летний хавбек «Локомотива» Алексей Батраков. Атакующий полузащитник ворвался в основу железнодорожников и моментально стал их лидером: его 5+5 в РПЛ — лучший показатель в лиге по «гол+пас». В последнем туре против «Оренбурга» Батраков стал самым молодым автором дубля «Локо» в РПЛ в XXI веке. Еще летом он стоил 700 тысяч евро, а теперь — 5 миллионов, более чем в семь раз дороже!
Третьим по набору стоимости стал новичок «Спартака» Эсекьель Барко: ему накинули три миллиона евро и довели цену до 12 — в этом сезоне у аргентинца шесть результативных баллов в семи турах чемпионата.
Кто сильнее всего подешевел
Сильнее всего просел зимний новичок «Зенита» Артур — он потерял и место в стартовом составе сине-бело-голубых, и целый миллион евро. При этом бразилец все равно входит в топ-15 наиболее дорогих футболистов лиги. Потеряли в цене и многие другие заметные игроки чемпионата: Гарре, Келлвен, Уткин, Сергеев. В этом списке сразу два форварда «Спартака» — Николсон и Виллиан Жозе.
Самые дорогие игроки РПЛ
Самыми дорогими футболистами премьер-лиги по-прежнему остаются хавбек «Зенита» Вендел и полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян. В топ-5 новичком стал Глушенков, в топ-10 — Барко. Отметим, что половина из этой десятки представляет «Зенит», по два делегата от «Краснодара» и «Динамо», а также один спартаковец.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|8
|6
|2
|0
|19-1
|20
|
2
|Краснодар
|8
|5
|3
|0
|11-3
|18
|
3
|Локомотив
|8
|6
|0
|2
|19-12
|18
|
4
|Динамо
|8
|5
|1
|2
|15-8
|16
|
5
|Спартак
|8
|4
|3
|1
|11-4
|15
|
6
|ЦСКА
|8
|4
|1
|3
|15-5
|13
|
7
|Ростов
|8
|3
|2
|3
|13-15
|11
|
8
|Рубин
|8
|3
|1
|4
|11-14
|10
|
9
|Динамо Мх
|8
|2
|3
|3
|4-7
|9
|
10
|Кр. Советов
|8
|3
|0
|5
|8-13
|9
|
11
|Акрон
|8
|2
|2
|4
|10-13
|8
|
12
|Пари НН
|8
|2
|1
|5
|6-15
|7
|
13
|Оренбург
|8
|1
|3
|4
|11-17
|6
|
14
|Химки
|8
|1
|3
|4
|9-16
|6
|
15
|Факел
|8
|1
|2
|5
|3-14
|5
|
16
|Ахмат
|8
|0
|5
|3
|6-14
|5
|21.09
|14:00
|
Акрон – Краснодар
|- : -
|21.09
|16:30
|
Зенит – Факел
|- : -
|21.09
|19:00
|
Рубин – ЦСКА
|- : -
|22.09
|14:15
|
Химки – Оренбург
|- : -
|22.09
|16:30
|
Спартак – Динамо
|- : -
|22.09
|16:30
|
Ростов – Динамо Мх
|- : -
|22.09
|19:00
|
Пари НН – Локомотив
|- : -
|23.09
|18:30
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|5
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|5
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|7
|1
|1