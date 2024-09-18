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Сегодня, 19:45

Батраков подорожал в 7 раз, Глушенков — на 5 миллионов евро. Свежие цены на игроков РПЛ

Глушенков, Батраков и Барко подорожали больше всех в РПЛ
Артемий Кутейников
Корреспондент
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Футболисты Алексей Батраков и Максим Глушенков
Алексей Батраков и Максим Глушенков.
Фото ФК «Локомотив», ФК «Зенит»
Максим теперь в топ-5 самых дорогих игроков РПЛ.

Сайт Transfermarkt выпустил обновление трансферной стоимости футболистов российской премьер-лиги. Некоторые из них серьезно прибавили в цене, кто-то, наоборот, значительно подешевел. В топ-10 тоже произошли изменения.

Кто больше всех прибавил в цене

Лучший бомбардир текущего чемпионата России Максим Глушенков заметно подорожал. Новичок «Зенита» начал сезон с семи голов в пяти играх, после чего травмировался. Transfermarkt прибавил к стоимости россиянина пять миллионов евро. Теперь она составляет 16 миллионов: Глушенков входит в топ-5 самых дорогих игроков премьер-лиги.

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Также мощно прибавил 19-летний хавбек «Локомотива» Алексей Батраков. Атакующий полузащитник ворвался в основу железнодорожников и моментально стал их лидером: его 5+5 в РПЛ — лучший показатель в лиге по «гол+пас». В последнем туре против «Оренбурга» Батраков стал самым молодым автором дубля «Локо» в РПЛ в XXI веке. Еще летом он стоил 700 тысяч евро, а теперь — 5 миллионов, более чем в семь раз дороже!

Третьим по набору стоимости стал новичок «Спартака» Эсекьель Барко: ему накинули три миллиона евро и довели цену до 12 — в этом сезоне у аргентинца шесть результативных баллов в семи турах чемпионата.

Топ-10 игроков по набору трансферной стоимости

Кто сильнее всего подешевел

Сильнее всего просел зимний новичок «Зенита» Артур — он потерял и место в стартовом составе сине-бело-голубых, и целый миллион евро. При этом бразилец все равно входит в топ-15 наиболее дорогих футболистов лиги. Потеряли в цене и многие другие заметные игроки чемпионата: Гарре, Келлвен, Уткин, Сергеев. В этом списке сразу два форварда «Спартака» — Николсон и Виллиан Жозе.

Топ-10 игроков по потере трансферной стоимости

Самые дорогие игроки РПЛ

Самыми дорогими футболистами премьер-лиги по-прежнему остаются хавбек «Зенита» Вендел и полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян. В топ-5 новичком стал Глушенков, в топ-10 — Барко. Отметим, что половина из этой десятки представляет «Зенит», по два делегата от «Краснодара» и «Динамо», а также один спартаковец.

Топ-10 самых дорогих игроков РПЛ
Футбол
РПЛ
Алексей Батраков
Максим Глушенков
Эсекьель Барко
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 8 6 2 0 19-1 20
2
 Краснодар 8 5 3 0 11-3 18
3
 Локомотив 8 6 0 2 19-12 18
4
 Динамо 8 5 1 2 15-8 16
5
 Спартак 8 4 3 1 11-4 15
6
 ЦСКА 8 4 1 3 15-5 13
7
 Ростов 8 3 2 3 13-15 11
8
 Рубин 8 3 1 4 11-14 10
9
 Динамо Мх 8 2 3 3 4-7 9
10
 Кр. Советов 8 3 0 5 8-13 9
11
 Акрон 8 2 2 4 10-13 8
12
 Пари НН 8 2 1 5 6-15 7
13
 Оренбург 8 1 3 4 11-17 6
14
 Химки 8 1 3 4 9-16 6
15
 Факел 8 1 2 5 3-14 5
16
 Ахмат 8 0 5 3 6-14 5
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Рубин – ЦСКА
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Химки – Оренбург
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22.09 16:30
Спартак – Динамо
 - : -
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Ростов – Динамо Мх
 - : -
22.09 19:00
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Ахмат – Кр. Советов
 - : -
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Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 5
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 5 1 1
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 7 1 1
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