«Краснодар» выиграл южное дерби, но «Ростову» дико не везло. Мусаев идет по графику Ивича
Матчи «Ростова» и «Краснодара» — главное дерби на юге страны, и одно из ярчайших противостояний в современном российском футболе. Ростов-на-Дону и Краснодар расположены близко, поэтому каждая встреча для команд — как домашняя, и не имеет значения, где именно она проходит.
Футбол почти всегда соответствует атмосфере. И «быки», и желто-синие уже много лет выступают за атакующий стиль (для первых это вообще клубная философия), из-за чего обычно игры становятся зрелищными. Правда, перед восьмым туром все веселье в дерби встало под вопрос: один за другим начали вылетать участники.
Так, главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев и лучший форвард «быков» Джон Кордоба потеряли право сыграть с «Ростовом» еще в матче седьмого тура против «Локомотива». Оба схватили дисквалификации.
Ближе к матчу стало известно, что из-за травмы встречу пропустит и форвард «Ростова» Николай Комличенко — тоже лучший в своей команде на данный момент. А в день игры пришла совсем уж странная новость — якобы «Краснодар» перевел своего полузащитника Никиту Кривцова в дубль из-за неудачно подобранных в одном из интервью слов.
На поверку все оказалось выдумкой: Кривцов не только приехал на стадион, но и попал в стартовый состав «быков». В личной беседе представители «Краснодара» объяснили, что Никита действительно был заявлен за вторую команду, но это технический момент, который никак не мешает ему играть за основу. А интервью, за которое Кривцова якобы перевели в «двойку», проводилось чуть ли не в присутствии представителей клуба.
Кривцова менять нужды не было, а вот над альтернативами для остальных вылетевших пришлось думать. Мурада Мусаева заменил его помощник Артур Оленин, вместо Кордобы в старт попал Федор Смолов. Ростовчане вместо травмированного Комличенко выпустили его конкурента — Егора Голенкова.
Главные форварды дерби пропускали, однако все опасения оказались напрасными — огонь в игре разгорелся с первых минут. В основном за него отвечали ростовчане — команда Карпина сразу полетела вперед, создавала моменты, но тратила их один за одним.
К мастерству Агкацева (тащившего все, что можно было) примешалась удача — где-то ростовчане не попадали по мячу даже в самых убойных ситуациях, где-то не везло еще сильнее. Так, на 12-й минуте команда Карпина заработала пенальти, но Василий Казарцев при помощи ВАР отменил его назначение. А на 29-й минуте рефери отменил гол «Ростова» уже без помощи видеоассистентов. Во втором тайме и вовсе «быки» усилиями Петрова выбили мяч из пустых ворот. У желто-синих не шло.
А вот «Краснодар» пользовался своими моментами куда лучше. Сразу после отмененного пенальти, буквально через пару минут, в контратаке отличился Эдуард Сперцян. Смолов, хоть и редко играет за «Краснодар», но вообще не потерялся — постоянно сторожил линию офсайда и несколько раз опасно убегал один на один. Правда, все-таки форвард несколько раз попадал в положение «вне игры», и в том числе из него забил мяч, который Казарцев позднее отменил.
Второй гол хозяев тоже получился качественным — поймали ростовчан, яростно желавших отыграться, но явно уставших, на контратаке. А дальше вышли три в три, а Сперцян показал все мастерство — забил из-за штрафной.
Второй гол армянина определил исход встречи. «Краснодар» за паузу вообще не растерял кондиции и закономерно одержал седьмую подряд победу во всех турнирах. Беспроигрышная серия «быков» достигла 11 матчей — более чем внушительное число. При Владимире Ивиче максимальная серия без поражений составляла 12 игр, так что Мурад Мусаев в одном матче до достижения тренера, при котором «Краснодар» долгое время лидировал в РПЛ. В первых восьми турах «быки» набрали столько же очков, сколько и в прошлом сезоне, так что тут Мусаев идет по графику Ивича.
Да и к чему эта статистика? Черно-зеленые на втором месте, в двух очках от «Зенита» — и пока выглядят одними из самых сильных конкурентов действующего чемпиона. Их очная встреча на Кубани — уже через тур.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|8
|6
|2
|0
|19-1
|20
|
2
|Краснодар
|8
|5
|3
|0
|11-3
|18
|
3
|Локомотив
|8
|6
|0
|2
|19-12
|18
|
4
|Спартак
|7
|4
|2
|1
|10-3
|14
|
5
|ЦСКА
|8
|4
|1
|3
|15-5
|13
|
6
|Динамо
|7
|4
|1
|2
|11-6
|13
|
7
|Ростов
|8
|3
|2
|3
|13-15
|11
|
8
|Рубин
|8
|3
|1
|4
|11-14
|10
|
9
|Кр. Советов
|8
|3
|0
|5
|8-13
|9
|
10
|Динамо Мх
|7
|2
|2
|3
|3-6
|8
|
11
|Пари НН
|8
|2
|1
|5
|6-15
|7
|
12
|Химки
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
13
|Оренбург
|8
|1
|3
|4
|11-17
|6
|
14
|Акрон
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Факел
|8
|1
|2
|5
|3-14
|5
|
16
|Ахмат
|7
|0
|5
|2
|4-10
|5
|13.09
|20:15
|
Рубин – Кр. Советов
|0 : 2
|14.09
|12:00
|
Оренбург – Локомотив
|2 : 4
|14.09
|14:15
|
Факел – Пари НН
|0 : 0
|14.09
|16:30
|
ЦСКА – Зенит
|0 : 1
|14.09
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|2 : 0
|15.09
|14:15
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|15.09
|16:30
|
Акрон – Химки
|- : -
|15.09
|19:00
|
Динамо Мх – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|1
|1