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Сегодня, 10:00

От Спартакиады и Олимпиады до реконструкции и современного вида

Микеле Антонов
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Сегодня исполнилось 98 лет стадиону в Петровском парке. Мы вспомнили яркую историю «Динамо» и ВТБ Арены.

17 августа — день рождения стадиона «Динамо». Арене, принимавшей Спартакиаду, Олимпиаду и пережившей почти полный снос ради второго рождения. Сегодня это «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина», а фундамент этой истории заложен почти век назад.

От энтузиазма до госзадачи

Идею построить свой стадион выдвинуло спортивное общество «Динамо». Стройка в Петровском парке началась в 1925 году почти без участия государства — работали на средства общества кирками и лопатами, лошади заменяли грузовики.

Проект арены разработали архитекторы Аркадий Лангман и Лазарь Чериковер. В 1927-м, когда к 10-летию советской власти решили провести Всесоюзную спартакиаду, стройка обрела статус государственной важности. Готовый стадион в конце 1920-х годов формой напоминал подкову: поле окружали три трибуны, а на месте четвертой расположились спортплощадки, корты и вековые деревья. Позже арену на время опоясал веломототрек.

17 августа 1928 года стадион открылся матчем спартакиадного турнира: сборная Белорусской ССР обыграла команду рабочих клубов Швейцарии 6:3. А на финал турнира между командами Москвы и Украинской ССР пришло свыше 45 тысяч зрителей — рекорд посещаемости для тогдашней Москвы.

До открытия «Лужников» в 1956 году «Динамо» оставалось главным стадионом СССР. Здесь 2 мая 1949 года прошла первая пробная прямая телетрансляция футбола — дерби бело-голубых с ЦДКА комментировал легендарный Вадим Синявский.

Фото ФК «Динамо»

Объединял солдат и музыку

Первая масштабная реконструкция началась в 1934 году и завершилась к началу 1936-го. Тогда убрали мототрек, достроили Восточную трибуну и добавили нижний ярус. Увеличилась и вместимость арены — до 53 тысяч зрителей. В отдельных случаях со стоячими местами стадион мог принять до 80 тысяч человек.

В год завершения реконструкции в СССР состоялся первый чемпионат страны по футболу. Примечательно, что треть матчей из 21 прошли именно на арене «Динамо». Первыми чемпионами как раз стали бело-голубые.

Не простаивал стадион и в военные годы. Чтобы уберечь арену, ее замаскировали, а внутри высадили ели. Так «Динамо» стало тренировочным лагерем для солдат, которых оттуда сразу отправляли на фронт.

Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

Знаковые даты

К Олимпиаде-1980 стадион реконструировали: в Петровском парке прошли семь матчей олимпийского футбольного турнира, включая четвертьфинал. С конца 1980-х годов здесь проходят концерты. Самые известные — выступление легенды британского рока Deep Purple и короля поп-музыки Майкла Джексона в 1996 году.

К концу 2000-х арена заметно устарела, а проверка выявила аварийное состояние. 22 ноября 2008 года на стадионе прошел прощальный матч с «Томью», после чего он закрылся на капитальную реконструкцию, а клуб на десять лет переехал в Химки.

В 2011-2012 годах трибуны практически полностью демонтировали, сохранив исторический фасад.

Проект «ВТБ Арена парк» стал масштабной реконструкцией территории Петровского парка, включивший спортивный комплекс, коммерческую и жилую инфраструктуру.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Новая жизнь за историческим фасадом

17 июля 2015 года стадиону на ВТБ Арене официально присвоено имя Льва Яшина. В этот день прошла торжественная церемония, в ходе которой жена легендарного голкипера Валентина Яшина подписала соответствующее соглашение.

Универсальная арена, где сегодня играет еще и хоккейное «Динамо», официально открылась 20 декабря 2018 года — эффектным ледовым шоу. Футбольную же часть комплекса первоначально планировали представить 10 марта 2019 года матчем чемпионата России со «Спартаком», но специалисты РПЛ признали свежий газон непригодным к эксплуатации, и встречу перенесли на другую арену.

В итоге стадион имени Льва Яшина принял первый официальный матч только 26 мая 2019 года — заключительный, 30-й тур чемпионата России, в котором «Динамо» сыграло вничью 3:3 с тульским «Арсеналом». Игра собрала аншлаг — 26 319 зрителей. Перед стартовым свистком рок-музыкант Николай Арутюнов вместе со Львом Лещенко и Московским симфоническим оркестром впервые исполнили новый клубный гимн, написанный специально к открытию обновленной арены.

С тех пор ВТБ Арена не раз становилась площадкой для громких событий. Здесь регулярно проходит старейшее дерби «Динамо» — «Спартак». Не менее принципиальным стало и так называемое Братское дерби «Динамо» — ЦСКА, традиционно собирающее полные трибуны.

Арена также регулярно принимает сборную России. Здесь проходили товарищеские матчи национальной команды — в частности, встречи с Сербией и Парагваем в марте 2024 года. А 25 марта 2025 года на стадионе имени Яшина сборная России обыграла Замбию со счетом 5:0 в товарищеском матче — перед игрой на поле вышли более 500 музыкантов, исполнивших специальный флешмоб Moscow Calling.

В сентябре 2023 года спортивный комплекс пополнился еще одним объектом: 12 сентября рядом с ареной открылась Академия спорта «Динамо» — крытый манеж для всесезонных занятий, вмещающий до 570 спортсменов и 1500 зрителей.

Сегодня ВТБ Арена имеет высшую категорию УЕФА, а вместе с футболом и хоккеем проходят концерты, ледовые шоу и деловые мероприятия. Но за современным сооружением по-прежнему угадывается контур стадиона, который 98 лет назад открывался матчем Спартакиады при переполненных трибунах в Петровском парке.

Генеральный директор ВТБ Арены и Музея «Динамо» Станислав Ковалев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Настоящее и будущее

Перспективы развития стадиона мы обсудили со Станиславом Ковалевым, генеральным директором ВТБ Арены и Музея «Динамо».

— Что для вас 98-летие стадиона? — вопрос Ковалеву.

Это день рождения лучшего стадиона страны. Единственного в мире, где под одной крышей расположены футбольный стадион и ледовая арена. Это яркая дата не только для меня, но и для всей нашей команды. Мы не стоим на месте: помимо регламентных работ, внедряем новые решения, чтобы арена сияла и оставалась уникальной.

— Не ощущается ли, что возраст добавляет ответственности — нельзя растерять наследие?

— Мы наполняем историю новыми событиями. Пусть наши клубы — хоккейный, футбольный, регбийный — одерживают титульные победы на нашей арене. 27 сентября московское «Динамо» впервые сыграет в финале Кубка России по регби: если победим (а мы должны одержать победу и искренне в это верим), она станет исторической и к тому же на нашем стадионе. В этом году после длительного перерыва на ледовой арене выступил известный иностранный певец (К.МARO), в следующем году планируем уже на футбольном стадионе концерт иностранного артиста еще большего калибра. Нельзя обойти стороной и событие, прошедшее пару месяцев назад. Одним из теплых вечеров наш стадион превратился в кинотеатр, мы провели показ фильма «Майкл». Это было особенно символично по той причине, что ровно 30 лет назад, в 1996 году, король поп-музыки давал концерт именно на нашем стадионе, который собрал 71 тысячу человек. До сих пор это самое массовое событие в истории нашей арены.

— Вы сказали, что ВТБ Арена — лучшая в России. Но «Лужники» же — главный стадион страны.

Давайте начнем с того, что стадион «Динамо» это первая арена столицы, возведенная в 1928 году. Именно отсюда велась первая аудиотрансляция нашим известным комментатором Вадимом Синявским, именно здесь впервые в нашей стране появилось искусственное освещение, проведен первый телевизионный эфир... Бесспорно, «Лужники» потрясающий стадион, который так же, как и мы, пережил реконструкцию и недавно отметил свой 70-летний юбилей. Но между нами целая эпоха, вереница важных событий, которые описал выше. Я с большим уважением отношусь к «Лужникам», бывал там много раз, но называть ВТБ Арену второй было бы нечестно с моей стороны.

— Почему сборная России часто проводит домашние матчи здесь?

— ВТБ Арена — это комфорт для команды, зрителей и персонала, включая фотографов, стюардов и прочих служб, вовлеченных в процесс. Одна из немногих арен с теплым контуром. Когда сборная проводит вечерние матчи в ноябре или марте, люди с детьми не высидят два часа на холоде. У нас можно зайти внутрь, согреться, выпить чай и вернуться на место. Сам так делал многократно, когда приходил с детьми. Под ареной теплый паркинг, по окончании игры ты садишься не в промерзшую машину. Автобусы с командами также заезжают внутрь арены, это немаловажно в плане как безопасности, так и комфорта команд. Удобно всем. Разве это не дополнительные плюсы, чтобы называть ее номер один. (Улыбается.)

— Что делаете для комфорта болельщиков?

— Главное — потраченное время болельщика от метро (места на парковке) до кресла на стадионе. Если ты приехал заблаговременно, то маршрут занимает считаные минуты: одна-две минуты требуется, чтобы пройти от метро до пункта досмотра и считывания билета, сама процедура досмотра и прохода к своему месту займет еще около пяти-семи минут. В итоге нам достаточно менее 10 минут на то, чтобы, выйдя из метро, мы оказались на своих местах в чаше арены (опять-таки при условии, что прибыли на матч/концерт заранее). Комфорт зрителей на любом мероприятии для нас превыше всего.

Генеральный директор ВТБ Арены и Музея «Динамо» Станислав Ковалев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

— Как организуются концерты и насколько они прибыльны?

— Арена на самоокупаемости, поэтому любое платное мероприятие важно, в том числе и концерты. В футбольной чаше мы проводим пять-шесть концертов в год, и они приносят хороший доход, но это максимум (ограниченный нагрузкой на газон) — мы в первую очередь футбольный стадион с натуральным покрытием. У других клубных арен концертов меньше. В то же время если мы говорим о стадионных концертах, то пальма лидерства принадлежит уже упомянутым в нашей беседе «Лужникам», они большие молодцы и в этом году установят для себя рекорд (8 или 9 концертов), но там нет профессиональной футбольной команды, и им проще выстраивать календарь. А мы добираем свое еще десятками мероприятий, проходящих на ледовой арене (помимо непосредственно концертов, это ледовые шоу, форумы и прочие культурно-развлекательные мероприятия).

— За счет чего живет арена?

Во многом за счет играющих на ВТБ Арене динамовских коллективов (футбольного и хоккейного клубов), торгового центра (расположенного на первом этаже), вышеупомянутых концертов, рекламных контрактов, аренды футбольного поля и льда под корпоративные мероприятия и съемки. Все это формирует наш бюджет.

— Болельщики приняли арену после реконструкции в конце 2010-х годов?

На мой взгляд, да. Сам очень переживал и надеялся не разочароваться увиденным 26 мая 2019-го, когда матчем с тульским «Арсеналом» открывалась арена после реконструкции. Ведь по 90-м и 2000-м годам я прекрасно помнил тот стадион, его дух, энергетику... И после десятилетия в Химках оказаться снова дома было большим счастьем для всех динамовских болельщиков. Исторические кассы и Западная трибуна остались практически в первозданном виде, а новая крыша гармонично вписалась.

— Насколько сложно управлять ареной, где представлены два вида спорта — футбол и хоккей?

Вы еще забыли про торговый центр на первом этаже. (Улыбается.) Безусловно, сложно, потому что это не типовой проект и необходимо учитывать целый ряд нюансов. Но в то же время это дает возможность проведения в течение дня нескольких событий, как это было 1 марта, когда в обед мы провели футбольный матч с самарскими «Крыльями Советов», а вечером состоялся хоккейный матч с «Металлургом» из Магнитогорска.

— Через два года столетие. Уже что-то планируете?

Безусловно. Сейчас совместно с обществом «Динамо» обсуждается несколько предложений, как это сделать ярко и незабываемо. Мне кажется, болельщики останутся довольны увиденным. И здесь отдельно хочу отметить поддержку Банка ВТБ и личную вовлеченность Андрея Леонидовича Костина. Во многом благодаря этой помощи нам удается не просто сохранять историческое наследие стадиона «Динамо», но и развивать весь проект, наполнять его новыми событиями и реализовывать инициативы, которые были бы невозможны без участия нашего ключевого партнера.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

— Какую роль в жизни стадиона сейчас играет Музей «Динамо»?

По большому счету сейчас ВТБ Арена и Музей «Динамо» представляют собой единое целое. Мы проводим много совместных мероприятий и активно участвуем в жизни наших клубов. Своей основной задачей мы видим сделать Музей объединяющим центром для всех клубов «Динамо» — хоккея, футбола, хоккея с мячом, регби, волейбола, баскетбола и т. д. Приглашаем игроков и тренеров на автограф-сессии и выступления, проводим паблик-токи с ветеранами, регулярно обновляем временные экспозиции, организуем тренировки нашего клуба «Беги в музей». Тесно работаем с обществом «Динамо» — оно предоставляет из своих запасников уникальные вещи. Появилась экспозиция, посвященная Александру Овечкину. Весь мир наблюдал за его успехами, и мы не могли остаться в стороне: установили ворота с 929 на настоящий момент шайбами, на которых наши болельщики оставляли ему свои пожелания.

Стоит отметить и еще одно событие этого года. 19 апреля, в день рождения Музея, мы открыли на Стадионе историческую (Западную) трибуну после проведенных ремонтных работ и восстановления трех секторов, которые могут отправить поклонника спорта в три эпохи: в середину века, когда лавочки на Динамо были еще зеленого цвета, в 80-е и увидеть привычные бело-голубые цвета, а также в последнее десятилетие перед реконструкцией, которое многие из нас помнят с индивидуальными пластиковыми сиденьями синего и белого цветов.

— Как формировалась постоянная экспозиция?

Ее формирование шло благодаря Банку ВТБ, обществу «Динамо», а также ветеранам и болельщикам. Приведу один пример. Экскурсоводами у нас работают Константин и Дмитрий — болельщики со стажем, которые с 70-х годов поддерживают наши клубы и до сих пор регулярно отправляются с ними на выездные матчи. Так вот на втором этаже у нас есть стена болельщиков (сформированная исключительно из переданных болельщиками в дар Музею экспонатов), и на ней висит шарф Константина, который связала ему родная бабушка в 1976 или 1977 году. Тогда еще невозможно было прийти в магазин и купить атрибутику любимого клуба, поэтому такие экспонаты для нас очень дороги.

А какой экспонат для вас особенно ценен?

Сложно выделить какой-то один... Очень притягивают внимание награды (кубки и медали) середины прошлого века. Глядя на них, ты понимаешь, что тогда люди творили, пытались их сделать непохожими друг на друга, авторами действительно вкладывалась душа. Яркий образец — Кубок Европы по фехтованию образца 1966 года, состоящий из множества металлических рапир, соединенных вместе в форме факела.

И конечно, не могу обойти вниманием кинетическую модель стадиона. Наблюдая 7-минутный ролик, мы погружаемся в историю создания не только стадиона «Динамо», но и общества «Динамо» в целом, развития спорта в стране и районе Аэропорт в частности. Наверно, посмотрел его более 30 раз и каждый из них - не отрываясь (улыбается).

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
Результаты / календарь
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.08 15:30 Факел – Оренбург - : -
22.08 18:00 Ахмат – Ростов - : -
22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив - : -
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов - : -
23.08 15:15 Динамо – Родина - : -
23.08 17:30 Динамо Мх – Краснодар - : -
23.08 20:00 Спартак – Зенит - : -
24.08 20:30 Балтика – Рубин - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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