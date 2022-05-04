«Спартак»: почему Промес останется, а Мозес уйдет

Рассказываем, что ждет легион красно-белых будущим летом.

Решение УЕФА об отстранении российских клубов и сборной от соревнований под эгидой европейского футбольного союза в сезоне-2022/23, которое оглашено в понедельник, 2 мая, еще больше заострило внимание на вопросах, и без того давно витавших в воздухе. Что будет летом с легионерами в РПЛ? Насколько масштабным станет отток иностранцев из нашей лиги?

И прежде всего они касаются коллективов, по традиции считающихся грандами, где собраны наиболее качественные — и значит, высокооплачиваемые — футболисты из-за рубежа. К их числу, несмотря на нынешнее более чем скромное 10-е место, относится «Спартак». Обозреватель «СЭ» разобрался в ситуации.

Скорее останутся

Тут сразу нужно оговориться, что бан на еврокубки напрямую связан с экономической составляющей. Держать полный комплект недешевых легионеров без перспектив выступления в Лиге Европы (в качестве потенциального обладателя БЕТСИТИ Кубка России) для красно-белых равно выкидыванию денег в черную дыру. Российская часть основной обоймы (Селихов, Джикия, Бакаев, Умяров, Игнатов, Зобнин, Литвинов, Соболев) вполне конкурентоспособна на определенном уровне даже на международной арене (при их непосредственном участии москвичи, если кто забыл, финишировали первыми в группе ЛЕ в компании с «Наполи» и «Лестером»), а уж для решения внутренних задач — тем более. Плюс есть давно находящиеся в «Спартаке» Максименко, Кутепов, Маслов, Рассказов, молодой Денисов, приобретенные прошлой зимой Свинов, Классен, Чернов, Хлусевич, Пруцев. Кстати, ставка на «отечественного производителя» в селекции в последнее окно оказалась в современных условиях не просто верной, а более чем грамотной.

Паоло Ваноли. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Теоретически (да и практически) Паоло Ваноли может уже сейчас выставить 11 россиян без критической потери в качестве. В новом же сезоне на фоне вероятных отъездов иностранцев из других клубов российски ориентированный «Спартак» окажется по персоналиям в числе фаворитов. Другое дело, как с этим «материалом» справится тренерский штаб, но это уже иной вопрос.

Тем не менее о том, что в Тушине вообще не останется зарубежных игроков, речь не идет. Насколько мне известно, вне зависимости от обстоятельств намерен продолжить карьеру в Москве 30-летний голландец Квинси Промес. Контракт одного из лидеров красно-белых, чемпиона России-2017 действует до конца июня 2024 года, и, по моим данным, он намерен отработать его до конца. Во-первых, Квинси все устраивает — порядка 3,5 миллиона евро в год зарплата, одна из самых высоких в команде, любовь болельщиков, искренняя привязанность к нашей столице, да и руководство воспринимает Промеса как патриота клуба. А во-вторых, трансферу на Запад совсем не способствует уголовное разбирательство, фигурантом которого атакующий хавбек стал у себя на родине.

Квинси Промес. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

С большой долей вероятности не станет дергаться и еще один европеец — бельгиец Максимилиано Кофрие (соглашение действует до конца июня 2025 года). Вот что говорил 25-летний защитник в интервью изданию La Province в сентябре 2021-го:

— Если бы не зацепился за этот шанс, то сегодня жалел бы и задавал себе тысячу вопросов. Такая возможность не предоставляется два раза. Этот переход — трансфер всей моей жизни, я должен был согласиться. Не хочу очернять бельгийский футбол, где не знал, что такое играть в топ-команде, но «Спартак» — это другой мир. Разница во всем — инфраструктуре, работе клуба, темпе на тренировках — величиной в пропасть. Здесь все сделано так, чтобы человек мог сосредоточиться исключительно на футболе и не думать ни о чем другом. Я бы соврал, если бы сказал, что финансовый аспект не был важен, но ключевым он не являлся.

По моим данным, изменение международной обстановки на позиции Кофрие не сказалось — Максимилиано собирается продолжить выступления за «Спартак». При этом обеспечение его договора не выглядит непосильной ношей — оклад порядка 550 тысяч евро в год далеко не самый большой среди красно-белых.

Скорее всего, ничего в ближайшее время не изменится в отношении Шамара Николсона, чей контракт рассчитан до конца июня 2026 года. 25-летний ямайский форвард не испытывает политического давления с родины, пришел он совсем недавно, дальше квалификации Лиги Европы с предыдущими клубами — словенским «Домжале» и бельгийским «Шарлеруа» — не проходил, то есть еще один сезон без еврокубков (куда еще нужно было бы пробиться через национальный Кубок) для него явно не критичный фактор. В отличие от зарплаты — сумма в 1,6 миллиона евро в год выглядит весомым стимулом.

Ориентировочный стартовый состав «Спартака» в сезоне-2022/23. Версия «СЭ».

Скорее уйдут

Для начала напомню, что 28-летний центральный защитник Самюэль Жиго доигрывает нынешний сезон в «Спартаке» в аренде, будучи уже собственностью «Марселя», а 24-летний левый латераль Айртон 31 марта отправился на родину, во «Фламенго», который обязан выкупить бразильца в декабре.

Под большим вопросом приобретение у «Янг Бойз» прав на арендованного до конца чемпионата-2021/22 25-летнего люксембуржского опорника Кристофера Мартинса. Тут сказывается и давление на футболиста с паспортом государства Западной Европы, и приличная по нынешним меркам цена — к 500 тысячам евро за аренду должны добавиться еще 6,4 миллиона. Помимо этого, на мой взгляд, чисто по игровым показателям хавбек таких денег не стоит. Да, парень здорово разрушает, умеет вести жесткие единоборства, неплохо выбирает позицию при обороне. Но когда мяч оказывается у него в ногах, нередко теряется — выбор направления атак, видение поля, да просто точная средняя (не говоря уже о длинной) передача к числу козырей Мартинса явно не относятся. Правда, по условиям договора с «Янг Бойз» москвичи обязаны выкупать полузащитника, но — при соблюдении определенных условий. То есть есть юридическая возможность не делать этого.

Виктор Мозес. Федор Успенский, Фото «СЭ»

У способного одинаково эффективно закрывать любой фланг 31-летнего Виктора Мозеса (контракт до конца июня 2024 года) с техническим арсеналом, как и со многими другими игровыми характеристиками, все в порядке. Бровочник устраивает тренеров, к нему благожелательно относятся трибуны, он, по свидетельствам очевидцев, очень привязался к спартаковскому коллективу, но... Помимо нигерийского гражданства у африканца есть британское подданство, Виктор владеет недвижимостью в Лондоне и жизнь после окончания карьеры связывает с Туманным Альбионом. Так что не может не испытывать того самого давления по далеким от спорта причинам. А платить около 2 миллионов евро в год человеку, рискующему в силу целого комплекса причин оказаться в следующем розыгрыше РПЛ демотивированным, так себе занятие...

Плюс-минус та же ситуация у 24-летнего шведского форварда Джордана Ларссона (контракт до конца июня 2023 года), в апреле воспользовавшегося опцией ФИФА, давшей футболистам право приостанавливать соглашения с российскими клубами, и убывшего до июня на родину — в АИК. Кроме того, нападающий попал в затянувшуюся черную полосу: на смену 15 голам в РПЛ в прошлом сезоне пришли жалкие два (по одному в Лиге Европы и Кубке страны) в нынешнем. И это при окладе в 1,5 миллиона евро в год. Кстати, в АИК, в турнире явно ниже нашей премьер-лиги по уровню, все тоже не слава богу — всего один мяч в пяти встречах.

Можно еще упомянуть 24-летнего хавбека Гуса Тила (контракт до конца июня 2024 года), который так долго мотается по арендам, что уже перестал восприниматься как спартаковец. Летом для него, Мозеса и Ларссона с высокой долей вероятности будут подыскивать варианты продажи — ни о какой благотворительности в смысле ухода за ноль по доброй воле клуба речь не идет. Футболисты — ценный актив, и раз уж обстоятельства не позволяют им продолжать карьеры в России, то «Спартак» собирается выручить на сделках. Transfermarkt.de оценивает Мозеса в 5 миллионов евро, Ларссона — в 11 миллионов, Тила — в 6,5 миллиона. Есть за что бороться.

Ну а «Спартак» ждет очень интересный новый период. Впрочем, когда с красно-белыми бывало по-другому?

P. S. Важно отметить, что всем футболистам, и в первую очередь иностранным, клуб недавно дал гарантии в регулярности выплат, личной вовлеченности в проект главного акционера Леонида Федуна, активной позиции спортивного директора, итальянца Луки Каттани. Так что как бы ни сложились судьбы легионеров, «Спартак» останется чист перед каждым из них.