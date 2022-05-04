«Краснодар» обыграл «Локомотив» благодаря голу Черникова в концовке, судья показал три красных карточки в матче

«Краснодар» на своем поле обыграл «Локомотив» в перенесенном матче 19-го тура Тинькофф РПЛ — 1:0.

Единственный гол на 83-й минуте забил полузащитник хозяев Александр Черников.

Обе команды доиграли матч в неполных составах. На 48-й минуте красную карточку получил полузащитник «Локомотива» Константин Марадишвили, на 76-й минуте удалился форвард «Краснодара» Руслан Апеков, а на 90+5-й минуте автор победного гола Александр Черников получил вторую желтую карточку.

«Краснодар» оторвался от «Локомотива» в турнирной таблице РПЛ. «Быки» идут на пятом месте с 45 очками в 27 матчах. «Локомотив» с 41 очком в 27 играх занимает шестую строчку.