Краснодарец Черников повторил рекорд по удалениям

Александр Черников забил гол, а позже был удален с поля в матче «Краснодар» — «Локомотив»

Александр Черников не только забил победный гол в ворота «Локомотива», но и получил красную карточку — третью в нынешнем чемпионате.

Хавбек «Краснодара», удалявшийся ранее в матчах с «Сочи» и «Рубином», повторил антирекорд высшего дивизиона. При этом 22-летний полузащитник провел всего 21 матч, столько же было у Лассана Диарра в сезоне-2013/14. Чтобы побить рекорд турнира у Черникова есть еще два тура.

Футболисты, получавшие наибольшее количество красных карточек за сезон

Игрок Сезон Команда Матчи Удаления 3-я карточка* Лассана Диарра 2013/14 Анжи/Локомотив 21 3 19-й Александр Черников 2021/22 Краснодар 21 3 27-й Сергей Жуненко 1995 Ротор 23 3 26-й Эрик Яхимович 1999 Динамо 23 3 28-й Валерий Чуперка 2019/20 Тамбов 23 3 15-й Александр Гацкан 2016/17 Ростов 24 3 15-й Юрий Ковтун 1995 Динамо 25 3 23-й Леандро Фернандес 2007 Динамо 25 3 22-й Александр Орехов 2007 Кубань 25 3 25-й Дмитрий Тарасов 2010 Локомотив 26 3 30-й

* Тур, в котором получена третья красная карточка.

Партнер Черникова по «Краснодару» Руслан Апеков тоже получил красную карточку, но провел на поле не 90 с лишним, а всего шесть минут. Быстрее в истории турнира удалялись всего два джокера. Причем кубанец Давид Цораев увидел перед собой красный цвет менее чем за минуту, а армеец Алан Кусов умудрился за 120 секунд получить две желтые.

Футболисты, которые удалялись через наименьшее количество времени после выхода на замену

Дата Игрок Команда Матч Судья Минута выхода Минут на поле 20.10.2013 Давид Цораев Кубань Динамо (г) — 1:3 Сергей Лапочкин 85-я 1 09.05.1995 Евгений Бурдинский Жемчужина Ростов (г) — 0:7 Анатолий Маляров 68-я 2 07.08.1996 Денис Зубко Зенит Ростов (д) — 0:2 Сергей Хусаинов 52-я 2 05.05.2003 Алан Кусов ЦСКА Локомотив (д) — 2:0 Николай Иванов 84-я 2 26.04.2009 Александр Тихоновецкий Кубань Локомотив (д) — 1:0 Ильдус Биглов 58-я 2 13.03.2021 Валерий Громыко Арсенал ЦСКА (д) — 2:1 Владислав Безбородов 87-я 3 02.10.2006 Аслан Датдеев Алания Ротор (д) — 3:2 Лом-Али Ибрагимов 70-я 4 12.08.2007 Горан Мазнов Томь Амкар (д) — 0:1 Максим Лаюшкин 67-я 4 27.04.2014 Флоран Синама-Поньоль Ростов Анжи (д) — 1:1 Сергей Лапочкин 84-я 4 22.08.2015 Александр Сапета Урал Анжи (г) — 1:1 Алексей Матюнин 63-я 4 23.09.2018 Дмитрий Тарасов Локомотив Зенит (г) — 3:5 Роман Галимов 78-я 4 12.09.2009 Тимофей Калачев Крылья Советов ЦСКА (г) — 0:3 Станислав Сухина 62-я 5 04.05.2022 Руслан Апеков Краснодар Локомотив (д) — 1:0 Артем Чистяков 70-я 6

У соперника «быков» — «Локомотива» — тоже случилось удаление. Отметился Константин Марадишвили. Для железнодорожников эта красная карточка оказалась уже девятой в чемпионате. По раз удалялись игроки «Локомотива» — 2010 и «Алании» — 2012/13, рекордные 12 красных карточек — антирекорд «Ростова» — 2011/12.

Команды, игроки которых в чемпионате России удалялись больше семи раз