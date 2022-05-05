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Краснодарец Черников повторил рекорд по удалениям

Александр Черников забил гол, а позже был удален с поля в матче «Краснодар» — «Локомотив»
Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александр Черников.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Александр Черников не только забил победный гол в ворота «Локомотива», но и получил красную карточку — третью в нынешнем чемпионате.
Россия. Тинькофф Премьер-лига. 19-й тур
04 мая, 19:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
1:0
Локомотив
Голы
Черников, 83 (1:0)
Краснодар
Сафонов Сорокин Исаенко Манелов (Якимов, 87) Литвинов Ионов Черников Сперцян (Кокоев, 90+3) Кривцов (Апеков, 70) Олусегун Волков (Самко, 87)
Локомотив
Гильерме Живоглядов Едвай Мампасси Рыбус Марадишвили Бека Бека Жемалетдинов (Карпукас, 54) Керк (Миранчук, 74) Кухта (Камано, 74) Изидор
Предупреждения
Черников 90’  -  Едвай 20’, Рыбус 36’, Гильерме 70’
Удаления
Марадишвили 48’, Апеков 76’, Черников 90+5’ (вторая ж.к)
Судьи
Чистяков (Азов) Назаров (Невинномысск) Образко (Ставрополь)
ВАР
Кукуляк (Калуга) Курочкина (Малаховка)

Хавбек «Краснодара», удалявшийся ранее в матчах с «Сочи» и «Рубином», повторил антирекорд высшего дивизиона. При этом 22-летний полузащитник провел всего 21 матч, столько же было у Лассана Диарра в сезоне-2013/14. Чтобы побить рекорд турнира у Черникова есть еще два тура.

Футболисты, получавшие наибольшее количество красных карточек за сезон

Игрок

Сезон

Команда

Матчи

Удаления

3-я карточка*

Лассана Диарра

2013/14

Анжи/Локомотив

21

3

19-й

Александр Черников

2021/22

Краснодар

21

3

27-й

Сергей Жуненко

1995

Ротор

23

3

26-й

Эрик Яхимович

1999

Динамо

23

3

28-й

Валерий Чуперка

2019/20

Тамбов

23

3

15-й

Александр Гацкан

2016/17

Ростов

24

3

15-й

Юрий Ковтун

1995

Динамо

25

3

23-й

Леандро Фернандес

2007

Динамо

25

3

22-й

Александр Орехов

2007

Кубань

25

3

25-й

Дмитрий Тарасов

2010

Локомотив

26

3

30-й

* Тур, в котором получена третья красная карточка.

Партнер Черникова по «Краснодару» Руслан Апеков тоже получил красную карточку, но провел на поле не 90 с лишним, а всего шесть минут. Быстрее в истории турнира удалялись всего два джокера. Причем кубанец Давид Цораев увидел перед собой красный цвет менее чем за минуту, а армеец Алан Кусов умудрился за 120 секунд получить две желтые.

Футболисты, которые удалялись через наименьшее количество времени после выхода на замену

Дата

Игрок

Команда

Матч

Судья

Минута выхода

Минут на поле

20.10.2013

Давид Цораев

Кубань

Динамо (г) — 1:3

Сергей Лапочкин

85-я

1

09.05.1995

Евгений Бурдинский

Жемчужина

Ростов (г) — 0:7

Анатолий Маляров

68-я

2

07.08.1996

Денис Зубко

Зенит

Ростов (д) — 0:2

Сергей Хусаинов

52-я

2

05.05.2003

Алан Кусов

ЦСКА

Локомотив (д) — 2:0

Николай Иванов

84-я

2

26.04.2009

Александр Тихоновецкий

Кубань

Локомотив (д) — 1:0

Ильдус Биглов

58-я

2

13.03.2021

Валерий Громыко

Арсенал

ЦСКА (д) — 2:1

Владислав Безбородов

87-я

3

02.10.2006

Аслан Датдеев

Алания

Ротор (д) — 3:2

Лом-Али Ибрагимов

70-я

4

12.08.2007

Горан Мазнов

Томь

Амкар (д) — 0:1

Максим Лаюшкин

67-я

4

27.04.2014

Флоран Синама-Поньоль

Ростов

Анжи (д) — 1:1

Сергей Лапочкин

84-я

4

22.08.2015

Александр Сапета

Урал

Анжи (г) — 1:1

Алексей Матюнин

63-я

4

23.09.2018

Дмитрий Тарасов

Локомотив

Зенит (г) — 3:5

Роман Галимов

78-я

4

12.09.2009

Тимофей Калачев

Крылья Советов

ЦСКА (г) — 0:3

Станислав Сухина

62-я

5

04.05.2022

Руслан Апеков

Краснодар

Локомотив (д) — 1:0

Артем Чистяков

70-я

6

У соперника «быков» — «Локомотива» — тоже случилось удаление. Отметился Константин Марадишвили. Для железнодорожников эта красная карточка оказалась уже девятой в чемпионате. По раз удалялись игроки «Локомотива» — 2010 и «Алании» — 2012/13, рекордные 12 красных карточек — антирекорд «Ростова» — 2011/12.

Команды, игроки которых в чемпионате России удалялись больше семи раз

Команда

Сезон

Тренеры

Матчи

Удаления

Ср.

Ростов

2011/12

Олег Протасов, Владимир Лютый, Андрей Талалаев, Сергей Балахнин, Анатолий Байдачный

44

12

0,27

Локомотив

2010

Юрий Семин

30

10

0,33

Алания

2012/13

Владимир Газзаев, Валерий Газзаев

30

10

0,33

Локомотив

2009

Рашид Рахимов, Владимир Маминов, Юрий Семин

30

9

0,30

Волга

2011/12

Омари Тетрадзе, Дмитрий Черышев

44

9

0,20

Локомотив

2021/22

Марко Николич, Маркус Гисдоль, Марвин Комппер

27

9

0,33

Шинник

2008

Сергей Юран, Иван Лях, Сергей Павлов

30

8

0,27

Томь

2011/12

Валерий Непомнящий, Василий Баскаков, Сергей Передня

44

8

0,18

Кубань

2012/13

Дан Петреску, Юрий Красножан, Леонид Кучук

30

8

0,27

Ростов

2016/17

Курбан Бердыев, Дмитрий Кириченко, Иван Данильянц

30

8

0,27

Краснодар

2018/19

Мурад Мусаев

30

8

0,27

Динамо

2020/21

Кирилл Новиков, Александр Кульчий, Сандро Шварц

30

8

0,27

Рубин

2020/21

Леонид Слуцкий

30

8

0,27

Арсенал

2020/21

Сергей Подпалый, Дмитрий Парфенов

30

8

0,27
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
6
 Локомотив 27 11 8 8 38-36 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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6.05 18:00
Кр. Советов – Динамо
 - : -
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Урал – Спартак
 - : -
7.05 16:30
Зенит – Химки
 - : -
7.05 16:30
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
7.05 19:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
8.05 14:00
Уфа – Ростов
 - : -
8.05 16:30
Арсенал – Краснодар
 - : -
8.05 19:00
Локомотив – Рубин
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Крылья Советов

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