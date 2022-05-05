Краснодарец Черников повторил рекорд по удалениям
Хавбек «Краснодара», удалявшийся ранее в матчах с «Сочи» и «Рубином», повторил антирекорд высшего дивизиона. При этом 22-летний полузащитник провел всего 21 матч, столько же было у Лассана Диарра в сезоне-2013/14. Чтобы побить рекорд турнира у Черникова есть еще два тура.
Футболисты, получавшие наибольшее количество красных карточек за сезон
|
Игрок
|
Сезон
|
Команда
|
Матчи
|
Удаления
|
3-я карточка*
|
Лассана Диарра
|
2013/14
|
Анжи/Локомотив
|
21
|
3
|
19-й
|
Александр Черников
|
2021/22
|
Краснодар
|
21
|
3
|
27-й
|
Сергей Жуненко
|
1995
|
Ротор
|
23
|
3
|
26-й
|
Эрик Яхимович
|
1999
|
Динамо
|
23
|
3
|
28-й
|
Валерий Чуперка
|
2019/20
|
Тамбов
|
23
|
3
|
15-й
|
Александр Гацкан
|
2016/17
|
Ростов
|
24
|
3
|
15-й
|
Юрий Ковтун
|
1995
|
Динамо
|
25
|
3
|
23-й
|
Леандро Фернандес
|
2007
|
Динамо
|
25
|
3
|
22-й
|
Александр Орехов
|
2007
|
Кубань
|
25
|
3
|
25-й
|
Дмитрий Тарасов
|
2010
|
Локомотив
|
26
|
3
|
30-й
* Тур, в котором получена третья красная карточка.
Партнер Черникова по «Краснодару» Руслан Апеков тоже получил красную карточку, но провел на поле не 90 с лишним, а всего шесть минут. Быстрее в истории турнира удалялись всего два джокера. Причем кубанец Давид Цораев увидел перед собой красный цвет менее чем за минуту, а армеец Алан Кусов умудрился за 120 секунд получить две желтые.
Футболисты, которые удалялись через наименьшее количество времени после выхода на замену
|
Дата
|
Игрок
|
Команда
|
Матч
|
Судья
|
Минута выхода
|
Минут на поле
|
20.10.2013
|
Давид Цораев
|
Кубань
|
Динамо (г) — 1:3
|
Сергей Лапочкин
|
85-я
|
1
|
09.05.1995
|
Евгений Бурдинский
|
Жемчужина
|
Ростов (г) — 0:7
|
Анатолий Маляров
|
68-я
|
2
|
07.08.1996
|
Денис Зубко
|
Зенит
|
Ростов (д) — 0:2
|
Сергей Хусаинов
|
52-я
|
2
|
05.05.2003
|
Алан Кусов
|
ЦСКА
|
Локомотив (д) — 2:0
|
Николай Иванов
|
84-я
|
2
|
26.04.2009
|
Александр Тихоновецкий
|
Кубань
|
Локомотив (д) — 1:0
|
Ильдус Биглов
|
58-я
|
2
|
13.03.2021
|
Валерий Громыко
|
Арсенал
|
ЦСКА (д) — 2:1
|
Владислав Безбородов
|
87-я
|
3
|
02.10.2006
|
Аслан Датдеев
|
Алания
|
Ротор (д) — 3:2
|
Лом-Али Ибрагимов
|
70-я
|
4
|
12.08.2007
|
Горан Мазнов
|
Томь
|
Амкар (д) — 0:1
|
Максим Лаюшкин
|
67-я
|
4
|
27.04.2014
|
Флоран Синама-Поньоль
|
Ростов
|
Анжи (д) — 1:1
|
Сергей Лапочкин
|
84-я
|
4
|
22.08.2015
|
Александр Сапета
|
Урал
|
Анжи (г) — 1:1
|
Алексей Матюнин
|
63-я
|
4
|
23.09.2018
|
Дмитрий Тарасов
|
Локомотив
|
Зенит (г) — 3:5
|
Роман Галимов
|
78-я
|
4
|
12.09.2009
|
Тимофей Калачев
|
Крылья Советов
|
ЦСКА (г) — 0:3
|
Станислав Сухина
|
62-я
|
5
|
04.05.2022
|
Руслан Апеков
|
Краснодар
|
Локомотив (д) — 1:0
|
Артем Чистяков
|
70-я
|
6
У соперника «быков» — «Локомотива» — тоже случилось удаление. Отметился Константин Марадишвили. Для железнодорожников эта красная карточка оказалась уже девятой в чемпионате. По раз удалялись игроки «Локомотива» — 2010 и «Алании» — 2012/13, рекордные 12 красных карточек — антирекорд «Ростова» — 2011/12.
Команды, игроки которых в чемпионате России удалялись больше семи раз
|
Команда
|
Сезон
|
Тренеры
|
Матчи
|
Удаления
|
Ср.
|
Ростов
|
2011/12
|
Олег Протасов, Владимир Лютый, Андрей Талалаев, Сергей Балахнин, Анатолий Байдачный
|
44
|
12
|
0,27
|
Локомотив
|
2010
|
Юрий Семин
|
30
|
10
|
0,33
|
Алания
|
2012/13
|
Владимир Газзаев, Валерий Газзаев
|
30
|
10
|
0,33
|
Локомотив
|
2009
|
Рашид Рахимов, Владимир Маминов, Юрий Семин
|
30
|
9
|
0,30
|
Волга
|
2011/12
|
Омари Тетрадзе, Дмитрий Черышев
|
44
|
9
|
0,20
|
Локомотив
|
2021/22
|
Марко Николич, Маркус Гисдоль, Марвин Комппер
|
27
|
9
|
0,33
|
Шинник
|
2008
|
Сергей Юран, Иван Лях, Сергей Павлов
|
30
|
8
|
0,27
|
Томь
|
2011/12
|
Валерий Непомнящий, Василий Баскаков, Сергей Передня
|
44
|
8
|
0,18
|
Кубань
|
2012/13
|
Дан Петреску, Юрий Красножан, Леонид Кучук
|
30
|
8
|
0,27
|
Ростов
|
2016/17
|
Курбан Бердыев, Дмитрий Кириченко, Иван Данильянц
|
30
|
8
|
0,27
|
Краснодар
|
2018/19
|
Мурад Мусаев
|
30
|
8
|
0,27
|
Динамо
|
2020/21
|
Кирилл Новиков, Александр Кульчий, Сандро Шварц
|
30
|
8
|
0,27
|
Рубин
|
2020/21
|
Леонид Слуцкий
|
30
|
8
|
0,27
|
Арсенал
|
2020/21
|
Сергей Подпалый, Дмитрий Парфенов
|
30
|
8
|
0,27
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|18
|7
|2
|64-26
|61
|
2
|Динамо
|27
|16
|4
|7
|47-28
|52
|
3
|Сочи
|27
|15
|4
|8
|48-29
|49
|
4
|ЦСКА
|27
|14
|5
|8
|38-27
|47
|
5
|Краснодар
|27
|13
|6
|8
|39-28
|45
|
6
|Локомотив
|27
|11
|8
|8
|38-36
|41
|
7
|Кр. Советов
|27
|11
|5
|11
|34-32
|38
|
8
|Ахмат
|27
|11
|2
|14
|33-37
|35
|
9
|Ростов
|27
|9
|7
|11
|45-46
|34
|
10
|Спартак
|27
|9
|7
|11
|32-37
|34
|
11
|Н. Новгород
|27
|7
|8
|12
|25-38
|29
|
12
|Химки
|27
|6
|11
|10
|31-43
|29
|
13
|Рубин
|27
|8
|5
|14
|33-50
|29
|
14
|Урал
|27
|6
|9
|12
|21-31
|27
|
15
|Уфа
|27
|4
|11
|12
|25-38
|23
|
16
|Арсенал
|27
|5
|7
|15
|27-54
|22
|6.05
|18:00
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|7.05
|14:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|7.05
|16:30
|
Зенит – Химки
|- : -
|7.05
|16:30
|
Н. Новгород – Ахмат
|- : -
|7.05
|19:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|8.05
|14:00
|
Уфа – Ростов
|- : -
|8.05
|16:30
|
Арсенал – Краснодар
|- : -
|8.05
|19:00
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|15
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|22
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0