Что с «Краснодаром»? Вильена отстранен, Сафонов в запасе, Кабелла не жмет руку Гончаренко

Но «быки» обыграли «Арсенал» — 3:2

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига. 4-й тур

«Краснодар» — «Арсенал» (Тула) — 3:2 (3:1)

Голы: Луценко, 10 (0:1). Кабелла, 24 (1:1). Газинский, 29 (2:1). Кордоба, 37 (3:1). Луценко, 86 (3:2).

Нереализованный пенальти: Кордоба, 85 (вратарь).

«Краснодар»: Агкацев, Сорокин, Рамирес, Корнюшин, Ионов (Литвинов, 86), Газинский (Ильин, 86), Крыховяк, Кабелла (Сулейманов, 76), Классон, Черников, Кордоба.

«Арсенал» (Тула): Коченков, Смольников, Новосельцев, Радакович, Суханов (Гулиев, 46), Бьорнстрем (Степанов, 68), Пантелеев (Костадинов, 46), Чаушич (Панченко, 46), Хлусевич (Марков, 82), Давиташвили, Луценко.

Предупреждения: Черников, 56. Бьорнстрем, 65. Новосельцев, 88.

Судьи: Шадыханов. Березнов, Болотенков (все — Москва).

ВАР: Сиденков (Санкт-Петербург). Богач (Люберцы).

15 августа. Краснодар. Стадион «Краснодар».

Довольно легкая победа «Краснодара» над «Арсеналом», в которой не столько интересной оказалась игра — слишком уж велико было преимущество хозяев (пусть счет не вводит в заблуждение), сколько детали.

Скажем, в запасе остался Сафонов, вместо которого с первых минут вышел Агкацев. Учитывая статус и авторитет голкипера, защищавшего ворота сборной России на Евро, это было крайне неожиданно. В Краснодаре удивились еще накануне, когда Агкацев не сыграл за «Краснодар-2» — 19-летнего вратаря забрали в основу.

Сафонов травмирован? Но почему он тогда в заявке. Может ли это быть как-то связано со слухами о переходе в «Зенит», которые муссировались месяц назад? Мой источник, который близок к клубу, в это не верит: отступных в контракте футболиста нет, а отпускать голкипера Серей Галицкий не захочет.

Наиболее реальной представляется версия, что причины перевода в запас исключительно игровые. Об этом говорит другой источник. С «Химками» Матвей действительно ошибся, но в предыдущем туре во всех трех мячах голкипера трудно обвинить — питерцы били с убойных позиций.

К сожалению, услышать Гончаренко на эту тему не удалось. Вопрос о Сафонове коллеги отправили для пресс-конференции, однако задан он не был. В эпоху пандемии, когда общение не идет вживую, это уже привычная ситуация — неудобные вопросы можно просто не озвучивать тренеру.

Но если о Сафонове Гончаренко промолчал, то о Вильене высказался вполне конкретно: футболист пропускает матч из-за клубных санкций. «Была стычка с Ильиным, но в любом здоровом коллективе может быть неприятная ситуация. Санкции с этим никак не связаны. Мы поговорили — все, что было, должно остаться во вчерашнем дне. А Вильена по-своему понимает свой контракт, ему надо более внимательно его смотреть. Клуб в данном случае прав», — заявил Гончаренко.

Интересно, что и с Кабеллой, похоже, не все гладко. Он уже не первый раз после замены не обменивается рукопожатием с главным тренером. Что, впрочем, не мешает хорошо играть и забивать. Именно француз сравнял счет.

А дальше пришло время Кордобы. Новичок, пришедший из «Герты» за 10 миллионов евро, сначала сделал голевую скидку Газинскому, а потом сам поразил ворота. Третий гол в четырех турах. Похоже, «Краснодар» наконец нашел классного форварда.

Если в атаке дела у «быков» хороши, то в обороне сложности. И даже «Арсенал», который вновь выглядел в целом невнятно, сумел забить два гола — Луценко использовал передачу Суханова и добивание после мощного удара Панченко.

Проблемы «Краснодара» в обороне, впрочем, объяснимы: в центре защиты в отсутствие Спаича, Кайо и Мартыновича вынужден был играть номинальный опорник Черников, а справа — 19-летний Корнюшин, который до этого даже в заявку ни разу не попадал.

Что ж, «быки» и три очка набирают, и воспитанников академии в состав вводят.