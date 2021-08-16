Обозреватель «СЭ» — о 4-м туре чемпионата России.

Топ-матч в Черкизове — ни уму, ни сердцу

С точки зрения интриги в чемпионате очень хорошо, что «Зенит» в последний момент потерял два очка в матче с «Локомотивом». Понятно, что после начала группового турнира Лиги чемпионов команде Сергея Семака не будет хватать сил, чтобы безостановочно «опылять» всех соперников, — но выиграй зенитовцы первые семь туров до начала ЛЧ, запас на будущее они заложили бы бронебойный.

А тут прямой конкурент подсуропил — пусть и не капитально, но все же. Перед матчем все без исключения вспоминали 1:9 в двух матчах «Локо» с «Зенитом» в 2021 году — 1:6 весной на первенстве страны в Санкт-Петербурге и 0:3 летом в Калининграде за Суперкубок. Неудивительно, что в воскресенье Марко Николич выстроил игру без авантюр вроде коротких розыгрышей мяча от Гильерме, которые привели аж к двум голам в июльской встрече. «Локо» сконцентрировался на том, чтобы не получить целую авоську в свои ворота, как это уже дважды случалось до того.

Семак же впервые с начала игры попробовал играть без Артема Дзюбы, слабо начавшего чемпионат. Идеи интересны и, думается, перспективны — в отличие от их исполнения. Нельзя сказать, что моментов у «Зенита» совсем не было, — Гильерме тащил от Ерохина, промахивался из убойной позиции Азмун, — но к главному индикатору их истинного уровня, Лиге чемпионов, питерцы пока еще не вполне готовы. Впрочем, у них еще есть время впереди.

Футбола как такового в Черкизове вообще было мало — мы смотрели игру вместе с отмечавшим в этот день 50-летие экс-форвардом «Шахтера» и «Спортинга» Сергеем Щербаковым (еще с конца 90-х попавший в 22 года в тяжелейшую автокатастрофу игрок работает тренером-селекционером «Локомотива», и в начале матча гендиректор красно-зеленых Владимир Леонченко вручил ему майку команды с 50-м номером), и восторга от игры он явно не испытывал. В некоторых моментах яркий нападающий начала 90-х — как же жаль, что судьбой ему было отмерено играть так мало! — на пальцах объяснял элементарные ошибки футболистов вроде бы топового российского уровня.

По правде говоря, матч «Локо» — «Зенит», с такой-то вывеской, был ни уму, ни сердцу. Пешеходная иллюстрация того, почему клубы РПЛ так плохи в еврокубках. Исключением стал автор золотого гола Олимпиады-2020 Малком — и то потому, что приехал со второразрядного, вообще-то, для футбола олимпийского турнира, где все равно другие скорости. Смотришь, например, на Деяна Ловрена, в рекордные сроки опустившегося с уровня «Ливерпуля» на уровень РПЛ, от одной премьер-лиги до другой, — и страшно становится от таких темпов деградации. Или на Пабло, который весной, сразу после приезда из Франции, был королем, а сейчас — какой-то, ей-богу, футбольный бомж. Как будто их здесь замораживают!

А некоторым для этого даже полугода не нужно. Вот приехал Тим Едвай. Понятно — только появился, пытается понять, что вокруг происходит. Но это же не повод в последние 15 минут все время терять мячи, когда же соперник после этих потерь начинает атаковать — смотреть футбол и едва (видимо, в соответствии с фамилией) шевелить ногами, вообще не возвращаясь назад.

Качество игры было, на мой взгляд, настолько посредственным, что становилось неудобно перед нашей великой фехтовальщицей Софьей Великой, впервые пришедшей на футбол. Она, очень позитивный человек, в нашем разговоре не причислила себя к тем, кто возмущается вниманием и заработками футболистов на их фоне, она здраво и спокойно относится к реальности. Но уж хотелось, чтобы такой матч влюбил ее в футбол. Впрочем, допускаю, что рассказы на трибуне отца Софьи, настоящего болельщика, сделали в этом смысле свое дело лучше самих футболистов.

После того как не с первой возможной попытки Сергей Карасев показал вторую желтую карточку Далеру Кузяеву и оставил «Зенит» в меньшинстве, началось что-то странное. А именно бросил играть... «Локомотив». Видимо, думал, что в большинстве ворота Михаила Кержакова распахнутся сами собой.

Но для этого надо было, как в старом анекдоте, хотя бы пойти и купить лотерейный билет. Железнодорожники же вместе встали и начали смотреть, как «Зенит» вылетает в контратаки. В равных составах у гостей и близко не было таких моментов, какие появились в меньшинстве. Пенальти, с которого петербуржцы открыли счет, по игре родился отнюдь не из пены морской.

Не понравился Зе Луиш, упустивший верный момент и больше ничем не запомнившийся, — зато понравился вышедший на замену Виталий Лисакович. Белорус, по моему убеждению, глубоко недооценен — оттого и выходит в 90 процентах случаев на замену. Остроты с ним всегда прибавляется, и исполнить эпизод он может в одиночку. Как и Федор Смолов — правда, в этот день, пробив с нулевого угла, он забил из явного офсайда. Зато пенальти на исходе матча пробил отлично. Не паненкой. Что же касается того, при каких обстоятельствах этот 11-метровый был назначен, то ВАР и создан ради таких моментов. Ни один человеческий глаз бы не разглядел, в штрафной это было или вне ее, — а видеоассистенты подсказали правильное решение.

Вообще, Сергею Карасеву в Черкизове пришлось намного сложнее, чем в матче за Суперкубок Европы: спорных моментов было значительно больше. Бывают такие некомфортные для судей игры, когда сам футбол вроде и ни о чем, но эпизодов «фифти-фифти» — полно. Без спорных, и сильно спорных, решений, конечно, не обошлось, но когда кто-то заявляет о предвзятости рефери в чью-либо пользу — мне становится просто смешно.

Так или иначе, ничего подобного матчам «Ростов» — «Зенит» или «Рубин» — «Ахмат», в которых по две принципиальные (то есть повлиявшие на ход матча) ошибки сделали соответственно Виталий Мешков и Павел Кукуян, на «Локомотиве» я не увидел. К слову, я расстроился за Кукуяна, одного из самых прогрессирующих российских рефери. Вначале его в Казани подставил зачем-то позвавший на просмотр эпизода Игорь Панин, потом он оплошал уже сам. Неудачные матчи в карьере бывают у любого арбитра, и молодому сочинцу сейчас приходится через этот момент проходить. Главное, чтобы это его, уже здорово зарекомендовавшего себя рефери с хорошей до сих пор репутацией, не надломило.

Мастер штрафных Уткин и реваншист Карапузов совладали с летучим «Динамо»

«Динамо» после трех ярких (хотя порой и валидольных — как в Уфе) побед довольно неожиданно проиграло в Грозном. Команда Андрея Талалаева сыграла крайне собранно и дисциплинированно — иначе с этими бело-голубыми было не совладать, тем более при сумасшедшем уровне их физической готовности на сегодня. Пробег, допустим, Даниила Фомина в предыдущем матче с ЦСКА, причем не в обычной аэробной, а в высокоскоростной работе, был каким-то запредельным, да и другие футболисты Сандро Шварца бегут сейчас легко и много.

И тем не менее Талалаев с летучими динамовцами совладал, а приглашенная этим летом в клуб молодежь — Уткин из «Краснодара» и Карапузов из этого самого «Динамо» (ах, какой поклон он отвесил скамейке бело-голубых после своего гола!) — сделала результат. Два гола Уткина в двух турах прямыми ударами со штрафной — на Евро-2020 был забит всего один — это вообще явление нового чемпионата. Особенно с учетом того, что пробил он совершенно по-разному, и поди после этого угадай, что он будет делать дальше.

И ведь, насколько мне известно, Уткин не был назначен штатным исполнителем штрафных взамен делавшего это прежде Бериши. Албанцу и россиянину предложили решать все самим на поле. Урок психологии от Талалаева: и вожака Беришу не обидеть, не отобрать у него полномочия, и Уткина, с другой стороны, не перегрузить ожиданиями. Когда назначили — Бериша сообразил, что если уж у коллеги с прошлого матча идет, нужно ему уступить. Но сообразил сам!

А Даниил сам — исполнил по высшему разряду. Заработал же этот штрафной после проникающего паса из глубины как раз от Бериши Карапузов. Он же и прекрасно распорядился мячом после паса Бериши от лицевой линии перед вторым голом. Переложил с правой на левую так, что на загляденье! Ни в «Динамо», ни в «Тамбове» такое хладнокровие за 21-летним воспитанником «Локомотива» (его мама, кстати, до сих пор там работает) замечено не было. В «Ахмате» же, как он в первом туре на правом фланге отправил «в буфет» Антона Зиньковского перед вторым голом, так и пошел прогресс. Требовательность Талалаева заставляет надеяться, что это — не разовая вспышка.

Сравняй «Динамо» под занавес матча — мне кажется, это было бы не совсем справедливо по отношению к той концентрации, с которой играл «Ахмат». Мне очень нравятся в этом сезоне бело-голубые, и после прошлого тура в своем Telegram-канале «РабиНерв» я даже выразил пожелание, чтобы молодые бело-голубые с таким веселым, дерзким, смелым футболом выиграли этот чемпионат. В отличие от остальных столичных клубов с разного рода противоречиями, там все — по-футбольному. Все правильно. «Динамо» Шварца — это свежий ветер в РПЛ, и не готов отказываться от этих слов из-за одного поражения, без которых просто не обойтись.

Оно, к тому же, попало на соперника, который был крайне разозлен судейством в предыдущем туре, причем арбитры — и в поле, и на ВАР — были наказаны. Талалаев использовал всю эту ситуацию для того, чтобы объяснить своей команде — вы играли хорошо и не виноваты в поражении. В данном случае это сработало и укрепило уверенность грозненских футболистов в себе. Перед матчем с оппонентом уровня «Динамо» это было очень нужно. И реализуй центрфорвард Конате выход один на один на первой минуте второго тайма при 2:0, нервов на концовку, вероятнее всего, тратить не пришлось бы.

Зиньковский отдал потрясающий пас. Но перестаньте называть его «молодым талантом» — ему 25!

Потерял очки и еще один из трех лидеров, прошедших без потерь первые три тура, — «Рубин». Причем потерял там, где этого, по идее, произойти не должно было, — дома с «Крыльями», расположившимися на противоположном конце таблицы с абсолютным нулем.

Но мы же еще не забыли эту очаровательную Самару тренера Игоря Осинькина в Кубке России, ее сотню голов в ФНЛ, суперснайпера этой лиги Сергеева, творца Зиньковского. Вот Сергеев первый свой мяч в РПЛ как раз после паса в касание пяткой Зиньковского и забил. Изумительного, надо сказать, паса — нечасто такое в нашей лиге увидишь.

Только, умоляю, не надо умиляться и по привычке называть Зиньковского «молодым талантом». На лицо, да, он юн, но ему уже 25. Самое время рвать и метать, быть лидером команды (причем кого-то повыше «Крыльев»), если у тебя есть амбиции. А то так ведь можно всех фрагментами восхищать, играть где играешь, но вдруг раз — и тебе 30.

Но больше меня поразило изможденное лицо Сергеева после гола. В первом тайме он не реализовал уже один выход один на один — и казалось, это может напрочь выбить почву из-под ног легенды ФНЛ. Даже забив, он не улыбнулся — так медленно спадал груз с его плеч.

«Рубин» же играл через два дня на третий после конфуза с «Ракувом» в Лиге конференций — и это определенно дало о себе знать. Как и, что еще важнее, отсутствие из-за травмы Деспотовича и выход лишь на замену Хвичи. Деспот — игрок для этого казанского состава абсолютно системообразующий, Игнатьев, Костюков и кто угодно еще ни в какое сравнение с ним не идут. Забивать приходится Хван Ин Бому со стандарта — и прыжок корейца на спину явно не ожидавшему такого Леониду Слуцкому запомнился больше, чем любая из атак «Рубина» в этом матче. Казань скорее наиграла на поражение, чем на победу, и ничьей может быть вполне довольна.

В итоге «Зенит» с «Рубином», сделав по ничьей, продолжают делить первое место, «Динамо» отстает от них на очко, а сегодня к бело-голубым может присоединиться «Сочи», если обыграет дома «Химки». Сенсационный «Нижний Новгород», проигравший в этом туре дома «Уфе», в расчет не берем — пока, глядя на состав новичков, не верю, что команда Александра Кержакова может надолго задержаться даже в середине таблицы. А вот дальше с шестью очками идет целая группа преследователей лидеров.

«Краснодар» показывает хороший атакующий потенциал, но его явно штормит внутри — взять один только конфликт Вильены с Ильиным, да и непонятный невыход в основе Сафонова. «Спартак» сделал шажок к нормализации обстановки, невыразительно, но все-таки обыграв «Урал». Ему это сейчас было нужнее всего, а то сыграли бы вничью — и я бы совсем не удивился, зная красно-белые верховные нравы, если бы Руй Витория подвис. Но новой команде Игоря Шалимова разжиться очками в первом же его матче не удалось.

Как не удалось и Юрию Семину — только не в первом во главе «Ростова» (тогда была ничья в Химках, причем более близкая к победе, чем к поражению), а во втором. На абсолютно пустой донской арене ростовчане вчистую проиграли ЦСКА первый тайм, но затем Семин показал тренерский класс — замены, смена схемы в перерыве, и на вторую половину вышла совсем другая команда. Армейцы же после лучшего тайма в чемпионате резко сдулись, и от потери очков их во многом спасла удача, а под конец они забили третий. Тем не менее даже одного цельного матча команда Алексея Березуцкого пока не провела.

Кстати, интересный факт. В 1982 году, когда братья Березуцкие появились на свет, Семин возглавил свою первую команду высшей лиги чемпионата СССР — краснодарскую «Кубань». 39 лет спустя они оба — главные тренеры. А в следующем году, выходит, юбилей — 40 лет Юрия Палыча во главе клубов элитного дивизиона.

Очень рад, что он снова при деле. Но есть ощущение, что Семин пришел не на такую плодородную почву, как можно было ожидать по статусу команды, которую возглавил его предшественник. Тем не менее прошло еще не так много времени со старта сезона, и ситуация пока не выглядит запущенной. Да, «Ростов» вместе с «Крыльями» и «Уралом» набрали по одному очку и замыкают таблицу — и заметьте, что два из этих трех клубов уже сменили тренеров. Третьему же, Осинькину, умеющему развивать молодежь, желаю продержаться как можно дольше.

Не сомневаюсь, что Семин выведет «Ростов» из нынешнего состояния. И второй тайм с ЦСКА уже показал, что потенциал у этого состава есть.