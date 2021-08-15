«Рубин» в погоне за «Зенитом»: казанцы спасли ничью с «Крыльями» и делят первое место

Команда Слуцкого после вылета из еврокубков пытается прийти в себя и сохранить лидерство в чемпионате

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига. 4-й тур

«Рубин» (Казань) — «Крылья Советов» (Самара) — 1:1 (0:0)

Голы: Сергеев, 59 (0:1). Хван Ин Бом, 63 (1:1).

«Рубин» (Казань): Дюпин, Зотов, Бегич, Уремович, Шатов (Йевтич, 39), Костюков, Бакаев (И.Игнатьев, 46), Самошников (В.Игнатьев, 73), Хван Ин Бом, Абильдгор, Хакшабанович (Кварацхелия, 56).

«Крылья Советов» (Самара): Ломаев, Чернов, Зеффан, Солдатенков, Горшков, Зиньковский (Пиняев, 74), Ежов (Кабутов, 90), Витюгов (Пруцев, 85), Глушенков (Сарвели, 74), Иванисеня, Сергеев (Онугха, 85).

Предупреждения: Самошников, 40. Ломаев, 63. Абильдгор, 77. Бегич, 78. Хван Ин Бом, 90.

Судьи: Сухой (Люберцы). Шаламберидзе (Москва), Кудрявцев (Санкт-Петербург).

ВАР: Турбин (Дмитров). Мосякин (Москва).

15 августа. Казань. Стадион «Ак Барс Арена».

Прагматичные «Крылья» взяли первое очко в сезоне

«Крылья» приехали в Казань играть вторым номером: гости пытались выбегать в контратаки, заставив «Рубин» свалиться в позиционное нападение. И в целом у команды Осинькина получилось создать проблемы казанцам при организации атак.

Зиньковский пытался находить проникающими передачами Сергеева и в середине первого тайма вывел его один на один. Форвард хотел перекинуть мяч через Дюпина, но не переиграл вратаря. Такой же выход во втором тайме лучший бомбардир «Крыльев» прошлого сезона все-таки реализовал: Сергеев забил после гениального паса Зиньковского пяткой в касание.

Посмотрите на этот пас Зиньковского! Сергееву осталось только попасть в ворота. Комбинация «Крыльев» — просто ? pic.twitter.com/jdi9m1fs2w — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 15, 2021

Это две самые опасные атаки «Крыльев», которые пытались играть прагматично, что для команды нехарактерно. Три поражения подряд заставили чуть изменить стиль, и это почти сработало. «Рубину» легче играть во встречный футбол, а не с закрытым соперником, который не оставляет сзади много зон.

Первый тайм казанцы начали без Кварацхелии, который получил отдых после растянувшейся на 120 минут игры с «Ракувом». Без грузина всю остроту в основном создавал Ин Бом, в итоге спасший казанцев от поражения.

Ин Бом спас «Рубин», когда все лидеры пропали

На старте сезона из-за плотного графика «Рубин» постоянно теряет лидеров: Деспотович выбыл из-за мышечной травмы, наверняка сказались нагрузки. К старту против «Крыльев» оказался не готов Хвича. Снова Слуцкий потерял Олега Шатова, который здорово выглядел в стартовых матчах, но опять его начали мучить мышечные травмы.

Хакшабановича пока точно не назовешь ведущим игроком атаки: один гол, промах с пенальти в важнейшем матче с «Ракувом» и в целом пока неоднозначное впечатление. Поэтому какого-то очевидного лидера у «Рубина» на поле против «Крыльев» на нашлось.

Эту роль на себя попытался взять Хван Ин Бом — кореец уже приносил казанцам победу в Туле, а на этот раз спас ничью: забил со штрафного.

Не каждый решится на удар с такой точки! Хван попробовал, и мяч залетел в сетку, никого не коснувшись. Красота ? pic.twitter.com/ps8LDUg3S7 — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 15, 2021

Но Ин Бом ценен не этим: кореец — самый работоспособный игрок «Рубина», который отлично понимает футбол и здорово оценивает игровые ситуации. Даже пропуски мяча, когда он развивает атаки без касания, вызывают восхищение. Не говоря уже о том, что больше, чем он, огород «Ак Барс Арены» не вспахивает ни один игрок.

Пока лидеры «Рубина» набирают форму или лечатся, а новички адаптируются, в непростой момент свое влияние на игру и результат оказал именно Ин Бом. Пожалуй, самый недооцененный легионер этого «Рубина».

Неоднозначный старт «Рубина»: команда в лидерах, но к игре есть вопросы

Казанцы на старте сезона пока оставляют двоякое впечатление: с одной стороны, команда пока не проигрывает и взяла 10 очков из 12 возможных — столько же только у «Зенита». С другой, вылетела из еврокубков в первом же раунде и по игре только с Тулой выглядела убедительно и выиграла по делу без всяких оговорок.

«Рубин» в прошлом сезоне на старте часто терял очки, когда играл лучше или минимум не хуже соперников. А сейчас Слуцкий выжимает из этого состава чуть ли не максимум: результаты радуют, но к игре вопросов хватает. «Рубин» продал Макарова, и команде откровенно не хватает сильного россиянина в атаке. Бакаев к этой роли пока, очевидно, не готов.

Кварацхелии оказалось тяжело войти в ритм двух матчей в неделю. Сегодня он был уставшим и не вошел в игру. А когда не идет игра у главной звезды, то логично, что проблемы испытывает вся команда.

К сентябрю у «Рубина» должно решиться, каким будет состав: уйдет ли Хвича и будет ли куплен сменщик, какой будет легионерская заявка. А также будет понятно, сыграет ли команда в этом году на нормальном домашнем газоне.

Казанцам очень мешает поле — об этом в клубе много говорили ранее, хотя не хотят жаловаться и подавать ужасное поле как отмазку. Но играть на огороде с учетом того, что на своей базе у «Рубина» идеальные поля, — это тоже важный фактор.

Мышечные травмы были и в игре с «Крыльями», которые тоже отчасти вызваны состоянием поля. При этом Слуцкий верит, что «Рубин» дождется, когда агрономы все-таки приведут поле в порядок. «Все службы «Ак Барс Арены» уверили нас, что через месяц газон будет в оптимальном состоянии. Мы верим, что так и будет. Но эти три игры на таком тяжелом поле — для нас это не самое простое, что могло быть», — сказал Слуцкий после матча с «Крыльями».