Газзаев назвал закономерной победу «Динамо» над ЦСКА: «Это была блестящая игра»

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу «Динамо» над ЦСКА (3:1) в матче 11-го тура РПЛ.

«Это была блестящая игра в исполнении обеих команд. Обе команды возглавляют турнирную таблицу, так что это был мини-чемпионский матч. Все прекрасно понимали, насколько он важен в первую очередь с точки зрения амбиций. Игроки понимали всю ответственность. «Динамо» и ЦСКА проявили себя с лучшей стороны. Но «Динамо» удачнее провело свой матч с точки зрения реализации голевых ситуаций. Хотя и у ЦСКА тоже было пару голевых моментов. Сложилось ощущение, что при счете 1:1 в последние минуты второго тайма «Динамо» старалось еще добиться результата, а ЦСКА, по-моему, пытался сохранить результат. Поэтому считаю победу хозяев абсолютно закономерной», — сказал Газзаев «СЭ».

После 11 туров «Динамо» занимает первое место в таблице РПЛ с 25 очками. ЦСКА располагается на четвертой строчке с 22 очками.

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