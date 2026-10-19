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Газзаев назвал закономерной победу «Динамо» над ЦСКА: «Это была блестящая игра»

Газзаев назвал закономерной победу «Динамо» над ЦСКА: «Это была блестящая игра»

Константин Белов
Корреспондент

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу «Динамо» над ЦСКА (3:1) в матче 11-го тура РПЛ.

«Это была блестящая игра в исполнении обеих команд. Обе команды возглавляют турнирную таблицу, так что это был мини-чемпионский матч. Все прекрасно понимали, насколько он важен в первую очередь с точки зрения амбиций. Игроки понимали всю ответственность. «Динамо» и ЦСКА проявили себя с лучшей стороны. Но «Динамо» удачнее провело свой матч с точки зрения реализации голевых ситуаций. Хотя и у ЦСКА тоже было пару голевых моментов. Сложилось ощущение, что при счете 1:1 в последние минуты второго тайма «Динамо» старалось еще добиться результата, а ЦСКА, по-моему, пытался сохранить результат. Поэтому считаю победу хозяев абсолютно закономерной», — сказал Газзаев «СЭ».

После 11 туров «Динамо» занимает первое место в таблице РПЛ с 25 очками. ЦСКА располагается на четвертой строчке с 22 очками.

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Валерий Газзаев
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
8
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
9
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат 3 : 2
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА 3 : 1
18.10 18:45 Спартак – Рубин 4 : 0
18.10 21:00 Балтика – Ростов 0 : 0
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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Г
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Зенит

 9
Александр Соболев
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Зенит

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Иван Обляков
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 7
П
Педро
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Зенит

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