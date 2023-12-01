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Сегодня, 15:45

Новый контракт Тюкавина как доказательство амбиций «Динамо». Почему команда идет вверх. Колонка Казакова

Илья Казаков
Колумнист
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Бителло, Луис Чавес и Константин Тюкавин
Бителло, Луис Чавес и Константин Тюкавин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Авторская колонка известного телеведущего, пресс-атташе сборной России в 2005-2015 годах — об успехах и перспективах бело-голубых.

Мнение

«Динамо» анонсировало «секретное мероприятие» с участием руководства клуба и «представителей команды».

Место знакомое — «Дом Динамо» в ГУМе. Время — вечер пятницы. И можно было бы махнуть рукой на такой анонс (в плотном календаре событий бело-голубых уже начинаешь растворяться), все-таки последняя пара часов рабочей недели...

Но в запрещенной в РФ соцсети Алексей Сафонов, агент форварда Константина Тюкавина, выложил в ночи фото папки с надписью «На подпись», из которой выглядывает угол файла с какими-то документами.

Тюкавин? Подписание нового контракта? Похоже, что так.

И в таком случае поздравляем всех причастных. Закрывается тема, которую очень долго мусолили все кому не лень.

Футболисты &laquo;Динамо&raquo; радуются победе над ЦСКА. Два камбэка, дубль Бителло, победный гол Тюкавина: «Динамо» снова обыграло ЦСКА

А динамовские болельщики могут теперь спокойно выдохнуть. Как бы убедительно клуб с цифрами и примерами ни показывал нам, что он умеет продавать молодых футболистов в топ-лиги (причем в разных обстоятельствах — Шиманьски, Моро, Сазонова, Захаряна) — от «Динамо» ждали другого. Не только развития и зрелищ, но и борьбы за что-то весомое. Но говорить о ней вслух в клубе, полагаю, опасались.

Тренер Сандро Шварц, пытаясь удержать команду в медальной гонке, вместо конкретных задач произносил на финише сезона расплывчатые слова о необходимости становиться лучше каждый день.

Тренер Славиша Йоканович вторил предшественнику, уверяя, что хочет бороться за чемпионство, но посмотрим, где в итоге окажемся.

В общем, было много... Если не тумана, то расплывчатости. Что контрастировало с обликом руководства — Павла Пивоварова, Дмитрия Гафина, Дмитрия Манкина. Людей конкретных, привыкших оперировать цифрами и целями.

Марцел Личка
Марцел Личка.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

А потом в «Динамо» пришел тренер Марцел Личка. Сразу шокировав многим. И многих.

Тем же розовым свитером — подобный интерес к цветам одежды был только на заре работы в России Гуса Хиддинка, которого без конца спрашивали про красные штаны, в которых нидерландец прилетел подписывать контракт. Футбольный мир помнил истории из не самого далекого динамовского прошлого — как ветераны бело-голубых могли разорвать любой предмет гардероба у неискушенного новичка, если тот надевал что-то красное.

Позитивностью — зная в лицо и общаясь лично не только с основой, но и с игроками дубля.

Константин Тюкавин. Тюкавин «продлил» контракт с «Динамо» и вошел в десятку лучших бомбардиров в истории клуба. Утихнут ли слухи о переходе в «Зенит»?

Приветливостью — угощая, например, сотрудников клуба не из числа даже среднего руководства, пивом в честь своего дня рождения.

Справедливостью — говоря прямо неприятные вещи или устраивая разнос команде за проваленный матч.

«Динамо» — богатый клуб. С большими амбициями и традициями. Со звездами. Удержать в узде такую команду — задача не из легких.

Личка забрал повязку у Фомина и отдал ее Бальбуэне. Личка перевел легендарного Шунина в режим второго вратаря, сделав ставку на Лещука. Личка отправил подумать о себе Макарова — одного из самых дорогих приобретений. Личка без сомнений оставляет в запасе Смолова — того, кто на пару с Паршивлюком держит раздевалку.

И все это получается у него внешне безболезненно. Без скандалов и обид — по крайней мере, внешне заметных.

Антон Шунин и Марцел Личка
Антон Шунин и Марцел Личка.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

В «Динамо» очевидно все хорошо с химией, с атмосферой — и это точно идет от обаяния и мудрости тренера. На ум приходит только один человек, кто мог делать подобное так же легко — тот самый Хиддинк. Тренер, которого любили.

Личку, кажется, тоже любят. Даже ветераны не сказали пока ни одного плохого слова в его адрес. В том числе те, кто костерил любого иностранного специалиста.

Да и с легионерами, кажется, у него все складывается неплохо — тем более за плечами опыт «Оренбурга», наполненного южноамериканскими талантами.

Возможно, время сейчас такое, что на первых ролях тренеры, которые все равно что свои парни.

Игроки &laquo;Динамо&raquo; радуются победе над &laquo;Зенитом&raquo;. «Динамо» Лички — восторг! Не сломалось из-за судейства матча с «Зенитом» и прокачало психологию

Карпин. Семак. Осинькин (он скорее отец, чем парень — но отношения в команде те же домашние).

Ну и впервые за многие месяцы, «Динамо» переподписывает своего молодого таланта. Словно давая понять — амбиции есть.

Личка же пошутил, что это он не отдал Тюкавина в «Зенит» Аршавину.

Хотя, может быть, и не пошутил. От таких тренеров не уходят.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
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