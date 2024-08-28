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Сегодня, 14:00

Чудо «Локомотива». Как долго оно продлится? Колонка Казакова

Казаков отреагировал на первое место «Локомотива» в РПЛ
Илья Казаков
Колумнист
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Илья Самошников, Наир Тикнизян, Илья Казаков.
Фото «СЭ»
Авторская колонка известного телеведущего, пресс-атташе сборной России в 2005-2015 годах — о феномене старта железнодорожников, которые после шести туров единолично лидируют в РПЛ.

Кажется, на наших глазах происходит чудо.

«Локомотив», который за последнее время пережил столько, что уже вновь, спустя долгие годы, пошли разговоры о «пятом колесе в московской телеге», оказался сейчас тем, кого хочется любить.

Любить, конечно, громко сказано. Пусть не любить, окей — симпатизировать. Юная команда, где иностранцев — кот наплакал. Где много своих воспитанников. Где молодой интеллигентный тренер. Откуда ушла главная, по общему мнению, звезда лиги здесь и сейчас — в «Зенит». И тут же зажглась новая.

Так, как заискрил Батраков, загорались в «Локо» еще в 2000-х разве что Измайлов и Билялетдинов. Возможно, еще Пименов.

Михаил Галактионов и&nbsp;Вадим Раков. Лидерство яркого «Локо» с десятью россиянами в основе — приятный сюрприз. Но Галактионову нужно усиление

Как все это возможно?

Когда есть ставший еще более могущественным «Зенит». Есть наполненные дорогущими легионерами «Динамо» и «Краснодар». Есть «Спартак» — вновь готовый, кажется, бросить перчатку.

В этот «Локомотив» сейчас страшно поверить — потому что не избежать ощущения, что все это везение, кураж, ну и заметная порой благожелательность судей, как в недавней игре с «Ростовом». То есть факторы не самые надежные — из мистической области, а не логической.

Хочется же разобраться, как команда, потерявшая Дзюбу (применительно к раздевалке, ведь для молодого коллектива всегда важно наличие таких матерых фигур), Глушенкова (уже оговаривалось — здесь даже комментарии не нужны), Миранчука и Жемалетдинова (плюс-минус то же, что и с Дзюбой), сумела устоять и даже оказаться на вершине.

Дмитрий Баринов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Выходило же полтора месяца назад интервью Баринова, в котором капитан сказал, что ему очень обидно, что у клуба нет средств, чтобы сохранить своих лучших игроков: если команда хочет на что-то претендовать, в составе должны быть такие футболисты.

То есть в «Локо» глобально не верили — даже внутри. А он сейчас первый. Чудо ведь. Или нет?

Календарь у железнодорожников не сказать чтобы легкий. Только везением и прочими подобными фактами объяснить лидерство сложно, потому что Михаил Галактионов с момента своего появления в «Локомотиве» набрал на одно очко больше, чем «Зенит» на той же дистанции. Команда забивает уже в 23 матчах подряд — новый рекорд красно-зеленых. И, например, у «Ростова» Галактионов выиграл три встречи из четырех — против главного тренера сборной России и соперника, стиль которого считается самым современным в РПЛ.

Алексей Батраков. «Не перехвалите Батракова! Пиняева тоже называли звездой». Как долго продлится лидерство «Локомотива»?

В пользу железнодорожников несколько факторов, которые сейчас работают.

Команда стала более быстрой и вариативной. Пиняев и Тикнизян могут не попадать в стартовый состав, но без вреда для результатов.

В великолепной форме Лантратов. Возможно, лучший вратарь РПЛ на данный момент.

Есть баланс между опытными и совсем юными — как когда-то у «Спартака» Георгия Ярцева. Когда мотивация что-то доказать и использовать свой шанс просто зашкаливает.

Работа тренера, конечно. Галактионов прошел при поддержке клуба через непростой момент, когда находился на грани отставки, и общая реакция на случившееся была верной. Такие моменты либо оставляют серьезный надлом, либо, напротив, дают мощный импульс — как в случае с нынешним «Локо». Оставалось только работать, не тратя нервы на иные моменты.

Игроки &laquo;Локомотива&raquo; Илья Самошников и&nbsp;Наир Тикнизян&nbsp;&mdash; авторы двух голов в&nbsp;ворота &laquo;Ростова&raquo;.

Ну и главное — красно-зеленых на старте недооценили. Казалось, соперник, потеряв столько, не может быть угрозой в борьбе за призовые места. Оказалось — может.

Вопрос только — как долго?

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Илья Казаков
Михаил Галактионов
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 И В Н П +/- О
1
 Локомотив 6 5 0 1 15-7 15
2
 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
3
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
4
 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
5
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
7
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
8
 Ростов 6 2 2 2 9-12 8
9
 Кр. Советов 6 2 0 4 6-12 6
10
 Пари НН 6 2 0 4 6-12 6
11
 Химки 6 1 3 2 9-11 6
12
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
13
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
14
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
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 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
16
 Факел 6 1 1 4 2-10 4
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31.08 15:00
Химки – ЦСКА
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Пари НН – Зенит
 - : -
31.08 19:45
Спартак – Рубин
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Ахмат – Акрон
 - : -
1.09 15:00
Оренбург – Динамо
 - : -
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Кр. Советов – Динамо Мх
 - : -
1.09 19:45
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 - : -
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