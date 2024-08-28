Чудо «Локомотива». Как долго оно продлится? Колонка Казакова
Кажется, на наших глазах происходит чудо.
«Локомотив», который за последнее время пережил столько, что уже вновь, спустя долгие годы, пошли разговоры о «пятом колесе в московской телеге», оказался сейчас тем, кого хочется любить.
Любить, конечно, громко сказано. Пусть не любить, окей — симпатизировать. Юная команда, где иностранцев — кот наплакал. Где много своих воспитанников. Где молодой интеллигентный тренер. Откуда ушла главная, по общему мнению, звезда лиги здесь и сейчас — в «Зенит». И тут же зажглась новая.
Так, как заискрил Батраков, загорались в «Локо» еще в 2000-х разве что Измайлов и Билялетдинов. Возможно, еще Пименов.
Как все это возможно?
Когда есть ставший еще более могущественным «Зенит». Есть наполненные дорогущими легионерами «Динамо» и «Краснодар». Есть «Спартак» — вновь готовый, кажется, бросить перчатку.
В этот «Локомотив» сейчас страшно поверить — потому что не избежать ощущения, что все это везение, кураж, ну и заметная порой благожелательность судей, как в недавней игре с «Ростовом». То есть факторы не самые надежные — из мистической области, а не логической.
Хочется же разобраться, как команда, потерявшая Дзюбу (применительно к раздевалке, ведь для молодого коллектива всегда важно наличие таких матерых фигур), Глушенкова (уже оговаривалось — здесь даже комментарии не нужны), Миранчука и Жемалетдинова (плюс-минус то же, что и с Дзюбой), сумела устоять и даже оказаться на вершине.
Выходило же полтора месяца назад интервью Баринова, в котором капитан сказал, что ему очень обидно, что у клуба нет средств, чтобы сохранить своих лучших игроков: если команда хочет на что-то претендовать, в составе должны быть такие футболисты.
То есть в «Локо» глобально не верили — даже внутри. А он сейчас первый. Чудо ведь. Или нет?
Календарь у железнодорожников не сказать чтобы легкий. Только везением и прочими подобными фактами объяснить лидерство сложно, потому что Михаил Галактионов с момента своего появления в «Локомотиве» набрал на одно очко больше, чем «Зенит» на той же дистанции. Команда забивает уже в 23 матчах подряд — новый рекорд красно-зеленых. И, например, у «Ростова» Галактионов выиграл три встречи из четырех — против главного тренера сборной России и соперника, стиль которого считается самым современным в РПЛ.
В пользу железнодорожников несколько факторов, которые сейчас работают.
Команда стала более быстрой и вариативной. Пиняев и Тикнизян могут не попадать в стартовый состав, но без вреда для результатов.
В великолепной форме Лантратов. Возможно, лучший вратарь РПЛ на данный момент.
Есть баланс между опытными и совсем юными — как когда-то у «Спартака» Георгия Ярцева. Когда мотивация что-то доказать и использовать свой шанс просто зашкаливает.
Работа тренера, конечно. Галактионов прошел при поддержке клуба через непростой момент, когда находился на грани отставки, и общая реакция на случившееся была верной. Такие моменты либо оставляют серьезный надлом, либо, напротив, дают мощный импульс — как в случае с нынешним «Локо». Оставалось только работать, не тратя нервы на иные моменты.
Ну и главное — красно-зеленых на старте недооценили. Казалось, соперник, потеряв столько, не может быть угрозой в борьбе за призовые места. Оказалось — может.
Вопрос только — как долго?
* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Локомотив
|6
|5
|0
|1
|15-7
|15
|
2
|Зенит
|6
|4
|2
|0
|15-1
|14
|
3
|Краснодар
|6
|3
|3
|0
|6-3
|12
|
4
|Динамо
|6
|4
|0
|2
|9-4
|12
|
5
|Спартак
|6
|3
|2
|1
|9-3
|11
|
6
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-4
|10
|
7
|Рубин
|6
|3
|1
|2
|11-11
|10
|
8
|Ростов
|6
|2
|2
|2
|9-12
|8
|
9
|Кр. Советов
|6
|2
|0
|4
|6-12
|6
|
10
|Пари НН
|6
|2
|0
|4
|6-12
|6
|
11
|Химки
|6
|1
|3
|2
|9-11
|6
|
12
|Оренбург
|6
|1
|2
|3
|7-11
|5
|
13
|Динамо Мх
|6
|1
|2
|3
|2-6
|5
|
14
|Акрон
|6
|1
|1
|4
|7-13
|4
|
15
|Ахмат
|6
|0
|4
|2
|4-10
|4
|
16
|Факел
|6
|1
|1
|4
|2-10
|4
|31.08
|15:00
|
Химки – ЦСКА
|- : -
|31.08
|17:30
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|31.08
|19:45
|
Спартак – Рубин
|- : -
|31.08
|20:00
|
Ахмат – Акрон
|- : -
|1.09
|15:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|1.09
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо Мх
|- : -
|1.09
|19:45
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|1.09
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|1
|1