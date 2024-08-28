Сюрприз от «Зенита»: Соболев все-таки едет в Санкт-Петербург?
Совершенно неожиданный сюжет закрутился в среду, 28 августа, во время матча между «Динамо» и «Крыльями Советов» в 3-м туре группового турнира Пути РПЛ Кубка России. Главными героями встречи стали не только бело-голубые, разгромившие соперника со счетом 5:1, но и комментатор Георгий Черданцев с форвардом «Спартака» Александром Соболевым.
Во время игры журналист покинул эфир, чтобы поговорить по телефону, чем вызвал недоумение зрителей, смотревших матч по ТВ, а затем вернулся с сенсацией.
«До 21.00 Соболев может все-таки перейти в «Зенит». Мы сообщаем об этом первыми», — заявил Черданцев.
Сине-бело-голубые буквально через пару минут данную информацию опровергли. «Это не так», — заверил «СЭ» председатель правления чемпионов страны Медведев. Инсайд комментатора и правда выглядел не очень правдоподобным, поскольку днем ранее петербуржцы подписали контракт с форвардом Лусиано Гонду и, казалось, закрыли вопрос с нападающим. К тому же до 21.00 никаких новостей из Питера так и не появилось.
Тем не менее уже после матча «Динамо» и «Крыльев Советов» Черданцев продолжал настаивать на своем: переговоры «Зенита» по Соболеву находятся в завершающей стадии.
— Не могу сказать и выдавать источники информации, но это серьезный человек, — сказал Черданцев журналистам. — Думаю, что во время эфира меня бы не стали отвлекать. По нашим представлениям, это практически ЧП, чтобы один из комментаторов выходил из эфира, но ситуация того стоила. Мы работаем вдвоем и согласовали этот момент с руководителями. Если бы это того не стоило, не получал бы информацию в режиме реального времени. Но по состоянию на 21.29 пока обновлений нет. Полагаю, что в ближайшее время они появятся.
— Насколько понимаю, переговоры в эти минуты были или продолжают находиться в завершающей активной фазе, — продолжил Черданцев. — В моем представлении ситуация вновь вернулась к активнейшей фазе, и, если стороны придут к соглашению, не исключено, что-либо вечером в среду, либо утро в четверг все объявят официально. Но при этом не факт, что Соболев сразу же окажется в «Зените» — он может продолжить сезон в аренде. В каком клубе, не знаю, но интрига сохраняется.
При этом всего четыре дня назад источники комментатора говорили совсем другое — что Соболева в «Зените» точно не будет.
— Подвели меня. Но это серьезные клубы и высокий уровень, — отреагировал на это сам Черданцев. — В таких переговорах иногда возникают какие-то новые течения. Какие именно, не в курсе — я не агент или руководитель. Видимо, в какой-то момент сделка заглохла, а в другой стороны вновь вернулись к обсуждению. Была ли реакция из «Зенита»? Телефон разрывался. Подождем...
Не исключено, что на этот раз комментатор оказался прав. Медведев, ранее опровергавший факт переговоров, при общении с «СЭ» во второй раз попросил дождаться четверга: «Дайте мое заявление в связи с распространяемыми слухами: решение по Александру Соболеву будет объявлено завтра».
Какое именно — пока до конца не ясно. Для Александра, отстраненного от тренировок с основой красно-белых еще в конце июля, вариант с переходом в «Зенит» и последующей арендой лучше, чем нынешнее пребывание в «Спартаке».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Локомотив
|6
|5
|0
|1
|15-7
|15
|
2
|Зенит
|6
|4
|2
|0
|15-1
|14
|
3
|Краснодар
|6
|3
|3
|0
|6-3
|12
|
4
|Динамо
|6
|4
|0
|2
|9-4
|12
|
5
|Спартак
|6
|3
|2
|1
|9-3
|11
|
6
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-4
|10
|
7
|Рубин
|6
|3
|1
|2
|11-11
|10
|
8
|Ростов
|6
|2
|2
|2
|9-12
|8
|
9
|Кр. Советов
|6
|2
|0
|4
|6-12
|6
|
10
|Пари НН
|6
|2
|0
|4
|6-12
|6
|
11
|Химки
|6
|1
|3
|2
|9-11
|6
|
12
|Оренбург
|6
|1
|2
|3
|7-11
|5
|
13
|Динамо Мх
|6
|1
|2
|3
|2-6
|5
|
14
|Акрон
|6
|1
|1
|4
|7-13
|4
|
15
|Ахмат
|6
|0
|4
|2
|4-10
|4
|
16
|Факел
|6
|1
|1
|4
|2-10
|4
|31.08
|15:00
|
Химки – ЦСКА
|- : -
|31.08
|17:30
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|31.08
|19:45
|
Спартак – Рубин
|- : -
|31.08
|20:00
|
Ахмат – Акрон
|- : -
|1.09
|15:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|1.09
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо Мх
|- : -
|1.09
|19:45
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|1.09
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|1
|1