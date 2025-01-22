Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:00

«Галицкий прав — красивых расставаний не бывает». Истории чемпиона России и обладателя Кубка УЕФА

22 января Алдонин отмечает 45-летний юбилей
Егор Сергеев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Футболист Евгений Алдонин
Евгений Алдонин.
Фото Никита Успенский, архив «СЭ»
Сегодня Евгению Алдонину исполнилось 45 лет.

Он родился в Алупке, карьеру начинал в «Роторе», но для многих болельщиков ассоциируется с ЦСКА, где отыграл восемь сезонов и взял с командой кучу трофеев. Золото чемпионата страны (дважды), Кубок России (пять раз) и Кубок УЕФА.

А еще Алдонин провел 29 матчей за сборную России, причем четыре раза выводил ее на поле в качестве капитана. Именно ему Гус Хиддинк доверил повязку, когда летом 2006-го возглавил нашу национальную команду. Неожиданный выбор в пользу Евгения объяснил так: «Это очень умный футболист, обладает лидерскими качествами».

Почему же матч против Голландии в феврале 2007-го стал для армейского хавбека последним в сборной? Сам Алдонин годы спустя приоткрыл подробности в «Разговоре по пятницам» и заодно рассказал, как расставался с ЦСКА.

— Непонятная история у вас приключилась со сборной. Гус Хиддинк сделал капитаном. Не было ни травм, ни скандалов. Но с 2007-го он внезапно перестал вызывать.

— Был отрезок, когда в сборной я играл с капитанской повязкой, а в ЦСКА у Газзаева не проходил в основу. Причины остаются загадкой. Однажды раздался звонок от Бородюка: «Сейчас в старте Хиддинк тебя не видит. Парень ты опытный — какой смысл сидеть на замене? Если не вызовем, как к этому отнесешься?»

Март 2011 года. Армейцы Секу ОЛИСЕ, Евгений АЛДОНИН и Сейду ДУМБЬЯ (слева направо). Евгений Алдонин. Пес, ЧП и старичок Думбья

— А вы?

— Говорю: раз так — действительно, зачем просиживать на лавке? Надо давать дорогу молодым... Может, задел кого-то ответ? Может, стоило сказать иначе?

— Как?

— «Я при любом раскладе хочу быть частью сборной. Готов сидеть, только вызывайте. Лишь бы быть в обойме». Но это мое предположение. В 2009-м Гус ненадолго вернул меня в сборную. В ЦСКА уже работал Зико. Накануне финала Кубка с «Рубином» звонок: «Это Хиддинк». Я посмотрел на телефон — номер какой-то английский: «+44...» Да и голос его не спутать. Гус старался не усложнять: «Are you ready?». — «Ready!» (Ты готов? — Готов. — Прим. «СЭ»). В том финале Кубка я забил победный гол.

Главный тренер сборой Россиии Гус Хиддинг и полузащитник Евгений Алдонин. 2007 год
Гус Хиддинг и Евгений Алдонин.
Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

— Но в сборной на поле вас не выпустили?

— Да. Ни в июне с Финляндией, ни в августе с Аргентиной. Перед следующим сбором позвонил уже Бородюк: «Снова несу печальную весть. Не вызываем тебя». — «Ничего, я крепкий, не рассыплюсь». На этом все закончилось.

— Был у вас шанс уехать за границу?

— После победы в Кубке УЕФА мне звонили представители «Марселя» и «Бордо». Но интереснее было играть в ЦСКА, бороться за золотые медали, выступать в Лиге чемпионов. Вот в Англию я бы поехал.

— Что помешало?

— Условный «Саутгемптон» или «Вест Хэм» казался тогда сомнительным вариантом. А от клубов посолиднее предложений не дождался. Но я не жалею, что остался. Годы в ЦСКА были замечательные!

Алексей БЕРЕЗУЦКИЙ, Артем ДЗЮБА и Василий БЕРЕЗУЦКИЙ. Евгений Алдонин: «Вася Березуцкий наглее брата»

— Когда поняли, что из ЦСКА придется уйти?

— Когда отправлялся в аренду в «Мордовию», какая-то надежда в душе теплилась — все-таки контракт с ЦСКА действовал еще полтора сезона. Но это был самообман. Тебе 32 года, на твою позицию берут футболистов, ты уже вывез вещи с базы. Значит, аренда — билет в один конец.

— Драма.

— Никакой драмы. Издержки профессии. Хотя получилось неожиданно. Отгуляли отпуск, приехали на тренировку в Ватутинки. Вдруг Слуцкий вызвал по очереди меня и Шембераса.

— Предполагали, для чего вызывают?

— По физиономии Леонида Викторовича догадался, что беседовать будем не о том, как провели отпуск. И тут же внутренний голос: «Не может быть... Неужели этот момент наступил?!» Да, есть контракт, но сказано было откровенно: практики почти не будет. А без нее твои игровые качества быстро растворяются.

Полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин.
Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

— Что потом?

— Если Шемберасу позволили съездить на сбор в Австрию, то я от Слуцкого услышал: «С нами ты тренироваться уже не сможешь, только с дублем». Это не то что обида, но... Небольшой осадок от того, как все было преподнесено. Возможно, Леонид Викторович опасался, что свое раздражение и недовольство я выплесну на команду. Но такого не было бы точно.

— Прав Галицкий: «Красивых расставаний не бывает»?

— Да. Особенно когда это касается топ-клубов. Вспомните, как уходили Аленичев, Тихонов, Титов, Овчинников, Лоськов... Правда, в дальнейшем принимали в ЦСКА меня радушно, проблем не возникало. Там проходил реабилитацию после травм, хотя играл за «Мордовию». А летом 2013-го попросил Леонида Викторовича, чтобы разрешил подготовиться к сезону с основным составом. Провел ударную неделю, после чего ЦСКА улетел в турне по Китаю.

— С Гинером напоследок встретились?

— Да, он сказал: «Вот так сложилась ситуация. Но «прощай» тебе не говорю...» Дал понять, что на меня рассчитывает, когда играть закончу. Это приятно.

Евгений АЛДОНИН. Евгений Алдонин: от Газзаева до Акунина

— После ЦСКА вы попали сначала в «Мордовию», затем в «Волгу». Было ощущение, что угодили в глубокую-глубокую дыру?

— В «дыру» — это оскорбительно. Скажу так: в другой мир. Где без конца говорили о вещах, не связанных с футболом. Играя за ЦСКА, я понятия не имел, откуда деньги поступают в клуб. В «Волге» же любой футболист мог составить бухгалтерский отчет. Гендиректор читал лекции о финансовых потоках. Какие суммы выделяет область, город, куда они направляются... Море лишней информации!

— Зачем до вас это доносили?

— Чтобы объяснить длительные паузы в выплатах. Это удручало. Наберут футболистов, а потом не знают, что с ними делать...

Евгений Алдонин
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Гус Хиддинк
Сергей Галицкий
Читайте также
Геннадий Орлов призвал не считать деньги за трансфер Луиса Энрике в «Зенит»
Трамп заявил об изучении вопроса продолжения поставок оружия Украине
«Зенит» заработает на давно проданном Сергееве, от Карпина сбежал легионер. Главные трансферные слухи РПЛ
Сирия расторгла договор с Россией об управлении портом Тартус
Началась инаугурация Трампа с принесением присяги в Капитолии
Студентка погибла во время практики в рыбном порту во Владивостоке
Популярное видео
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Боруссия»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Барселона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «ПСВ»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Байер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лилль»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Штурм»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Клаудиньо прощается с «Зенитом» за полгода до столетия. Что теперь делать клубу?
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
 - : -
2.03 19:30
Ростов – Динамо
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 15
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Бителло

Бителло

Динамо

 8
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 14 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
Вся статистика

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости