«Галицкий прав — красивых расставаний не бывает». Истории чемпиона России и обладателя Кубка УЕФА
Он родился в Алупке, карьеру начинал в «Роторе», но для многих болельщиков ассоциируется с ЦСКА, где отыграл восемь сезонов и взял с командой кучу трофеев. Золото чемпионата страны (дважды), Кубок России (пять раз) и Кубок УЕФА.
А еще Алдонин провел 29 матчей за сборную России, причем четыре раза выводил ее на поле в качестве капитана. Именно ему Гус Хиддинк доверил повязку, когда летом 2006-го возглавил нашу национальную команду. Неожиданный выбор в пользу Евгения объяснил так: «Это очень умный футболист, обладает лидерскими качествами».
Почему же матч против Голландии в феврале 2007-го стал для армейского хавбека последним в сборной? Сам Алдонин годы спустя приоткрыл подробности в «Разговоре по пятницам» и заодно рассказал, как расставался с ЦСКА.
— Непонятная история у вас приключилась со сборной. Гус Хиддинк сделал капитаном. Не было ни травм, ни скандалов. Но с 2007-го он внезапно перестал вызывать.
— Был отрезок, когда в сборной я играл с капитанской повязкой, а в ЦСКА у Газзаева не проходил в основу. Причины остаются загадкой. Однажды раздался звонок от Бородюка: «Сейчас в старте Хиддинк тебя не видит. Парень ты опытный — какой смысл сидеть на замене? Если не вызовем, как к этому отнесешься?»
— А вы?
— Говорю: раз так — действительно, зачем просиживать на лавке? Надо давать дорогу молодым... Может, задел кого-то ответ? Может, стоило сказать иначе?
— Как?
— «Я при любом раскладе хочу быть частью сборной. Готов сидеть, только вызывайте. Лишь бы быть в обойме». Но это мое предположение. В 2009-м Гус ненадолго вернул меня в сборную. В ЦСКА уже работал Зико. Накануне финала Кубка с «Рубином» звонок: «Это Хиддинк». Я посмотрел на телефон — номер какой-то английский: «+44...» Да и голос его не спутать. Гус старался не усложнять: «Are you ready?». — «Ready!» (Ты готов? — Готов. — Прим. «СЭ»). В том финале Кубка я забил победный гол.
— Но в сборной на поле вас не выпустили?
— Да. Ни в июне с Финляндией, ни в августе с Аргентиной. Перед следующим сбором позвонил уже Бородюк: «Снова несу печальную весть. Не вызываем тебя». — «Ничего, я крепкий, не рассыплюсь». На этом все закончилось.
— Был у вас шанс уехать за границу?
— После победы в Кубке УЕФА мне звонили представители «Марселя» и «Бордо». Но интереснее было играть в ЦСКА, бороться за золотые медали, выступать в Лиге чемпионов. Вот в Англию я бы поехал.
— Что помешало?
— Условный «Саутгемптон» или «Вест Хэм» казался тогда сомнительным вариантом. А от клубов посолиднее предложений не дождался. Но я не жалею, что остался. Годы в ЦСКА были замечательные!
— Когда поняли, что из ЦСКА придется уйти?
— Когда отправлялся в аренду в «Мордовию», какая-то надежда в душе теплилась — все-таки контракт с ЦСКА действовал еще полтора сезона. Но это был самообман. Тебе 32 года, на твою позицию берут футболистов, ты уже вывез вещи с базы. Значит, аренда — билет в один конец.
— Драма.
— Никакой драмы. Издержки профессии. Хотя получилось неожиданно. Отгуляли отпуск, приехали на тренировку в Ватутинки. Вдруг Слуцкий вызвал по очереди меня и Шембераса.
— Предполагали, для чего вызывают?
— По физиономии Леонида Викторовича догадался, что беседовать будем не о том, как провели отпуск. И тут же внутренний голос: «Не может быть... Неужели этот момент наступил?!» Да, есть контракт, но сказано было откровенно: практики почти не будет. А без нее твои игровые качества быстро растворяются.
— Что потом?
— Если Шемберасу позволили съездить на сбор в Австрию, то я от Слуцкого услышал: «С нами ты тренироваться уже не сможешь, только с дублем». Это не то что обида, но... Небольшой осадок от того, как все было преподнесено. Возможно, Леонид Викторович опасался, что свое раздражение и недовольство я выплесну на команду. Но такого не было бы точно.
— Прав Галицкий: «Красивых расставаний не бывает»?
— Да. Особенно когда это касается топ-клубов. Вспомните, как уходили Аленичев, Тихонов, Титов, Овчинников, Лоськов... Правда, в дальнейшем принимали в ЦСКА меня радушно, проблем не возникало. Там проходил реабилитацию после травм, хотя играл за «Мордовию». А летом 2013-го попросил Леонида Викторовича, чтобы разрешил подготовиться к сезону с основным составом. Провел ударную неделю, после чего ЦСКА улетел в турне по Китаю.
— С Гинером напоследок встретились?
— Да, он сказал: «Вот так сложилась ситуация. Но «прощай» тебе не говорю...» Дал понять, что на меня рассчитывает, когда играть закончу. Это приятно.
— После ЦСКА вы попали сначала в «Мордовию», затем в «Волгу». Было ощущение, что угодили в глубокую-глубокую дыру?
— В «дыру» — это оскорбительно. Скажу так: в другой мир. Где без конца говорили о вещах, не связанных с футболом. Играя за ЦСКА, я понятия не имел, откуда деньги поступают в клуб. В «Волге» же любой футболист мог составить бухгалтерский отчет. Гендиректор читал лекции о финансовых потоках. Какие суммы выделяет область, город, куда они направляются... Море лишней информации!
— Зачем до вас это доносили?
— Чтобы объяснить длительные паузы в выплатах. Это удручало. Наберут футболистов, а потом не знают, что с ними делать...
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|6
|1
|34-12
|39
|
2
|Зенит
|18
|12
|3
|3
|37-12
|39
|
3
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|36-14
|37
|
4
|Динамо
|18
|10
|5
|3
|37-20
|35
|
5
|Локомотив
|18
|11
|2
|5
|33-26
|35
|
6
|ЦСКА
|18
|9
|4
|5
|28-14
|31
|
7
|Ростов
|18
|7
|5
|6
|29-28
|26
|
8
|Рубин
|18
|7
|5
|6
|25-26
|26
|
9
|Акрон
|18
|6
|4
|8
|22-34
|22
|
10
|Кр. Советов
|18
|5
|3
|10
|19-29
|18
|
11
|Динамо Мх
|18
|3
|8
|7
|11-17
|17
|
12
|Пари НН
|18
|4
|4
|10
|15-34
|16
|
13
|Химки
|18
|3
|7
|8
|22-35
|16
|
14
|Факел
|18
|2
|8
|8
|11-25
|14
|
15
|Ахмат
|18
|2
|7
|9
|16-32
|13
|
16
|Оренбург
|18
|1
|5
|12
|16-33
|8
|28.02
|19:00
|
Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.03
|14:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|1.03
|16:30
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|1.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|1.03
|19:30
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|2.03
|16:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|2.03
|19:30
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
|
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Манфред Угальде
Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Бителло
Динамо
|8
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|9
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|14
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3