Федун назвал Каттани лучшим спортивным директором за время управления «Спартаком»

Президент «Спартака» Леонид Федун прокомментировал уход Луки Каттани из московского клуба. Он назвал 40-летнего итальянца лучшим спортивным директором за время руководства красно-белыми.

«В наше время все неожиданно становится, — приводит слова Федуна «РБК Спорт». — Каттани — лучший спортивный директор в моей истории «Спартака». Мы очень благодарны за ту работу, которую он проделал».

В среду, 13 июля, «Спартак» объявил об уходе Каттани с поста спортивного директора. Причины, по которым он покинул московский клуб, не уточняются.