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Федун: «Каттани — лучший спортивный директор в моей истории «Спартака»

Федун назвал Каттани лучшим спортивным директором за время управления «Спартаком»
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Леонид Федун.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Президент «Спартака» Леонид Федун прокомментировал уход Луки Каттани из московского клуба. Он назвал 40-летнего итальянца лучшим спортивным директором за время руководства красно-белыми.

«В наше время все неожиданно становится, — приводит слова Федуна «РБК Спорт». — Каттани — лучший спортивный директор в моей истории «Спартака». Мы очень благодарны за ту работу, которую он проделал».

В среду, 13 июля, «Спартак» объявил об уходе Каттани с поста спортивного директора. Причины, по которым он покинул московский клуб, не уточняются.

Источник: https://sportrbc.ru/news/62ce807a9a79477a7db221ce
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Леонид Федун
Лука Каттани
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