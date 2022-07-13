Федун: «Каттани — лучший спортивный директор в моей истории «Спартака»
Федун назвал Каттани лучшим спортивным директором за время управления «Спартаком»
Президент «Спартака» Леонид Федун прокомментировал уход Луки Каттани из московского клуба. Он назвал 40-летнего итальянца лучшим спортивным директором за время руководства красно-белыми.
«В наше время все неожиданно становится, — приводит слова Федуна «РБК Спорт». — Каттани — лучший спортивный директор в моей истории «Спартака». Мы очень благодарны за ту работу, которую он проделал».
В среду, 13 июля, «Спартак» объявил об уходе Каттани с поста спортивного директора. Причины, по которым он покинул московский клуб, не уточняются.
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|0
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4
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|0
|0
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|0
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|0
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|Ахмат
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8
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9
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10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
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11
|Н. Новгород
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
|0
|0
|0
|0
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16
|Оренбург
|0
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|0
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|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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