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Сегодня, 08:00

«Спартак» ведет Аль-Дахиля, Де Брейне может уйти из «Ман Сити», «Лион» заплатит за Ловрена два миллиона евро

Матвей Морозов
Корреспондент
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Амин Аль-Дахиль.
Фото Global Look Press
Деян Ловрен.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Кевин Де Брейне.
Фото Reuters
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Трансферные новости и слухи прошедшего дня — в обзоре «СЭ».

Аль-Дахиль может перейти в «Спартак»

По информации Metaratings, защитник «Сент-Трюйдена» Амин Аль-Дахиль может продолжить карьеру в России. Как сообщает источник, посредники предложили услуги 20-летнего бельгийца «Спартаку». Ответа от московского клуба пока не последовало. Ожидается, что трансфер игрока может обойтись в 4-5 млн евро. Transfermarkt оценивает его в 3 миллиона евро.

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«Зенит» получит за Ловрена два миллиона евро

По информации L'Equipe, защитник «Зенита» Деян Ловрен близок к переходу в «Лион». Как сообщает источник, петербургский клуб получит за 33-летнего хорвата два миллиона евро. Соглашение игрока с «Лионом» будет рассчитано на два года. Ловрен уже выступал за французский клуб с 2010 по 2013 год. Хорват играет за «Зенит» с лета 2020 года.

Деян Ловрен. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Деян Ловрен.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Николсон попал в сферу интересов «Галатасарая»

По информации Takvim, форвард «Спартака» Шамар Николсон может продолжить карьеру в Турции. Как сообщает источник, на 25-летнего ямайца претендует «Галатасарай». Турецкий клуб рассматривает аренду игрока до конца сезона. Форвард выступает за «Спартак» с декабря 2021-го. Transfermarkt оценивает Шамара в 7 миллионов евро.

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«Атлетико» следит за Де Брейне

По информации Todofichajes, полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне может продолжить карьеру в Испании. Как сообщает источник, 31-летним бельгийцем интересуется «Атлетико». Сам игрок не против продолжить карьеру в Испании, когда в 2025 году у него закончится контракт с «Манчестер Сити». В текущем сезоне де Брейне провел 22 матча за «горожан», в которых забил 3 гола и сделал 13 результативных передач. Transfermarkt оценивает его в 80 миллионов евро.

Кевин Де Брейне. Фото Reuters
Кевин Де Брейне.
Фото Reuters

«Спартак» ведет Тавареша

По информации Metaratings, защитник «Бенфики» Томаш Тавареш может продолжить карьеру в «Спартаке». По сведениям источника, главный тренер Гильермо Абаскаль попросил руководство московского клуба приобрести 21-летнего португальца, с которым знаком по работе в «Базеле». В текущем сезоне Тавареш не провел ни одного матча за основную команду. Защитник выступает за второй состав «Бенфики». Transfermarkt оценивает футболиста в два миллиона евро.

Деян Ловрен
Кевин де Брейне
Футбол
ФК Зенит
ФК Лион
ФК Манчестер Сити
ФК Спартак (Москва)
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Защитник «Зенита» уйдет в «Лион», «Локо» закупился, а где будет Дзюба? Таблица переходов РПЛ
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
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Александр Соболев

Спартак

 7
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Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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Торпедо М

 6 1 2
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