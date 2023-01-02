«Спартак» ведет Аль-Дахиля, Де Брейне может уйти из «Ман Сити», «Лион» заплатит за Ловрена два миллиона евро
Аль-Дахиль может перейти в «Спартак»
По информации Metaratings, защитник «Сент-Трюйдена» Амин Аль-Дахиль может продолжить карьеру в России. Как сообщает источник, посредники предложили услуги 20-летнего бельгийца «Спартаку». Ответа от московского клуба пока не последовало. Ожидается, что трансфер игрока может обойтись в 4-5 млн евро. Transfermarkt оценивает его в 3 миллиона евро.
«Зенит» получит за Ловрена два миллиона евро
По информации L'Equipe, защитник «Зенита» Деян Ловрен близок к переходу в «Лион». Как сообщает источник, петербургский клуб получит за 33-летнего хорвата два миллиона евро. Соглашение игрока с «Лионом» будет рассчитано на два года. Ловрен уже выступал за французский клуб с 2010 по 2013 год. Хорват играет за «Зенит» с лета 2020 года.
Николсон попал в сферу интересов «Галатасарая»
По информации Takvim, форвард «Спартака» Шамар Николсон может продолжить карьеру в Турции. Как сообщает источник, на 25-летнего ямайца претендует «Галатасарай». Турецкий клуб рассматривает аренду игрока до конца сезона. Форвард выступает за «Спартак» с декабря 2021-го. Transfermarkt оценивает Шамара в 7 миллионов евро.
«Атлетико» следит за Де Брейне
По информации Todofichajes, полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне может продолжить карьеру в Испании. Как сообщает источник, 31-летним бельгийцем интересуется «Атлетико». Сам игрок не против продолжить карьеру в Испании, когда в 2025 году у него закончится контракт с «Манчестер Сити». В текущем сезоне де Брейне провел 22 матча за «горожан», в которых забил 3 гола и сделал 13 результативных передач. Transfermarkt оценивает его в 80 миллионов евро.
«Спартак» ведет Тавареша
По информации Metaratings, защитник «Бенфики» Томаш Тавареш может продолжить карьеру в «Спартаке». По сведениям источника, главный тренер Гильермо Абаскаль попросил руководство московского клуба приобрести 21-летнего португальца, с которым знаком по работе в «Базеле». В текущем сезоне Тавареш не провел ни одного матча за основную команду. Защитник выступает за второй состав «Бенфики». Transfermarkt оценивает футболиста в два миллиона евро.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2