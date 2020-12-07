Обозреватель «СЭ» — об игре в футбол ЦСКА с «Химками», проблемах «Ростова» и Карпина, жесте Мирзова, демарше Дриусси и глазах Дзюбы.

Играйте в футбол так, как ЦСКА с «Химками» во втором тайме!

Какое же удовольствие доставил второй тайм матча ЦСКА — «Химки»! Атака на атаку, никто никого не боялся, мяч в центре поля вообще не задерживался. И это притом что всю вторую половину первого тайма игра шла исключительно в штрафной химчан и около нее. 3:0 в пользу красно-синих к перерыву были бы вполне закономерны. А потом на второй тайм в желто-черной форме вышла абсолютно другая команда. Только сравните статистику. До перерыва по ударам 14 (6) — 1 (0), после — 17 (5) — 9 (7). 12 ударов в створ во втором тайме, причем у гостей больше!

От игры оторваться было невозможно, и в какой-то момент я поймал себя на ощущении, что неважно, каким будет в итоге счет. Потому что на 3-й Песчаной улице играли в футбол, а не мучились за очки. Если бы в РПЛ все и всегда показывали такие смелость и кураж, то это не была бы та самая осторожная, оборонительная, а прямо говоря — трусливая лига, о которой в интервью французскому изданию справедливо заявил полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла и которая способствует нашему позору в еврокубках последних лет.

И тогда бы, кстати, сам ЦСКА, настолько интересный внутри России, не играл бы в Лиге Европы так тоскливо, что телевизор не выключаешь только из профессиональных соображений. Кстати, абсолютно согласен с Кириллом Левниковым, не зафиксировавшим фол в единоборстве Ильи Кухарчука и Георгия Щенникова. Контакт между ними явно не был достаточным для фиксации нарушения, химчанин еле коснулся армейца. В Европе над такими фолами судьи только смеются, а в России часто дают. Оттого привыкший к подобному положению дел Щенников и упал. Футбол — мужская игра, а не балет.

Перед матчем армейцев только и говорили о том, что их лидер Никола Влашич не забивал и не отдавал голевых передач в последних восьми играх. Сам хорват, в итоге прервавший безголевую серию и признанный лучшим игроком встречи (хотя я отдал бы предпочтение Кухарчуку, поскольку Влашич так сыграет еще сто раз, а вот полузащитник «Химок» — не факт), во флеш-интервью сказал — мол, он не чувствует никакой усталости, а только люди извне футбольного мира говорят исключительно о результативности.

Судя по матчу с «Химками», утомления у Влашича действительно нет. Он носился как заведенный, бил, отдавал, солировал, словно перед тем отдыхал три месяца и только и мечтал снова выйти на поле. Но, может, это все-таки не физика, а психология и Николу просто завела критика со всех сторон? Пусть он и дает интервью по-английски, не верю, что он о ней не знает, — со всей вытекающей отсюда реакцией настоящего спортсмена. В то же время признать это вслух не готов.

Влашич не показывал ничего сверхъестественного в первой половине первого тайма — и ЦСКА тоже. К сожалению, между двумя этими фактами впору ставить знак равенства. Когда не идет у Николы, не получается и у команды. Форварда, способного замкнуть какой-нибудь случайный навес и в одиночку решить эпизод, на сегодня у красно-синих нет. Виктор Гончаренко, из-за дисквалификации наблюдавший за матчем из ложи, тасует форвардов — Чалова на Гайча, Гайча на Шкурина, Шкурина на Чалова, — но никто не доказывает своего права постоянно играть с первых минут.

За 17 туров из них по результативности лучшие — Федор Чалов и Илья Шкурин, забившие по два мяча. Лишние комментарии к такой статистике не нужны. Тем более что у Чалова один из них — с 11-метрового. Может, Шкурину, которому на один гол в этом сезоне РПЛ нужно 123 минуты (Чалову — 381, а Гайч за 302 минуты не забил ни разу), нужно доверять больше?

У «Ростова» все как обычно — обыгрывает лидеров, проигрывает аутсайдерам

Кстати, схожая главная проблема и у «Динамо». И у ЦСКА ее решают полузащитники, Влашич и Константин Кучаев, забившие на двоих 13 мячей. И у бело-голубых после Даниила Лесового с его шестью голами (два из которых — за «Арсенал» в ворота его будущего клуба) следуют еще два хавбека: Клинтон Нжи и Даниил Фомин — с тремя. У штатного форварда Николая Комличенко — два, один из которых с пенальти. У его коллег по амплуа Вячеслава Грулева и Сильвестра Игбуна — вообще по одному.

«Динамо», минимально обыграв вчера «Арсенал» за счет еле заползшего от штанги за линию ворот мяча Фомина, вышло на чистое четвертое место и отстает теперь от ЦСКА всего на три очка. Всплеск результативности сразу после прихода Сандро Шварца, когда после десяти мячей в 11 турах бело-голубые забили те же десять, но в трех, закончился. Не имея ни одного забивного форварда, в последних двух турах динамовцы вернулись к обычному режиму гола за игру.

Ясно, что Шварц ставит им более агрессивный, построенный на прессинге футбол, чем Кирилл Новиков. Но без результативных форвардов он до конца все равно работать не будет. И если главные зимние цели Гончаренко — сломать психологический барьер у Чалова, встроить в командную игру Гайча и понять, способен ли Шкурин на таком уровне забивать на регулярной основе, то Шварцу без срочных приобретений в переднюю линию, похоже, не обойтись.

Главный конкурент «Динамо» в борьбе за четвертое место, «Ростов», на следующий день после ухода из жизни своего великого земляка Виктора Понедельника проиграл дома «Уфе». Еще пару туров назад — явной кандидатке на прямой вылет, теперь же опередившей «Тамбов» и вышедшей в зону стыковых матчей.

У Валерия Карпина все как обычно. Обыграть в гостях «Спартак», разгромить атакующее «Динамо» с крутым вторым таймом и похвальным нежеланием останавливаться при 2:0 — это пожалуйста. Проиграть дома «Химкам» и вот теперь «Уфе», которая приехала даже без приболевшего главного тренера Рашида Рахимова, — тоже. С 2:5 по ударам в створ.

Нет, все понятно: когда перед закрытием трансферного окна поменяли половину состава, не было времени поставить на 50 процентов новой команде позиционную атаку. А пробить «автобус» без нее крайне сложно. Но если ты претендуешь на медали и еврокубки и у тебя есть игроки уровня Еременко, Норманна, Байрамяна, Полоза, Хаджикадунича, никто этих оправданий в случаях с «Химками» и «Уфой» слушать не будет. Кстати, той же башкирской команде в прошлом году с гораздо более мощным составом «Ростов» проиграл оба раза. Как и дважды «Тамбову».

Да, с точки зрения текущего результата и качества прессинга в матчах с лидерами Карпин выжимает из этого «Ростова» максимум. Но всегда чего-то не хватает, а в предыдущих сезонах по разным причинам, иногда объективным, заваливалась вторая часть сезона.

Поэтому переоценивать «Ростов» и его возможности все-таки не стоит. Сомневаюсь, что по итогам чемпионата он попадет в пятерку сильнейших.

Мирзов хорош. Но зачем «Спартаку» о нем жалеть, если его форварды забили 24 мяча?

Что-то мне подсказывает: после вчерашнего ромбика, сложенного пальцами при праздновании забитого гола в ворота армейцев, да и вообще после такой игры за «Химки» (четыре мяча в пяти матчах, когда он выходил в стартовом составе, причем кому — «Спартаку», «Ростову», «Рубину» и ЦСКА) болельщики красно-белых встретят Резиуана Мирзова совсем по-другому, чем в прошлый раз.

Причем такова современная жизнь, что ромбик сыграет в этом даже большую роль, чем футбол и голы. Едва ли спартаковские фанаты могли предположить, что Мирзов настолько проникся красно-белым духом, что отреагирует на свой мяч в ворота ЦСКА таким образом.

Вопрос в другом — захочет ли возвращаться после всего, что было, сам Мирзов? В «Химках» он не игрок, изредка выходящий со скамейки, а один из лидеров. Причем не аутсайдера, а команды, из последних шести матчей выигравшей четыре при одной ничьей. Лучший тренер ноября в РПЛ Игорь Черевченко, пришедший к матчу 9-го тура против «Динамо» в команду, занимавшую последнее место, поднял химчан на дележку 11-го места с «Уралом» с пятиочковым отрывом от зоны стыковых матчей. Это уже не аутсайдер, а середняк. Конечно, есть вопросы, способен ли Мирзов давать такой же стабильный результат в топ-клубах, и очевидно то, что он — игрок для определенных схем, не особо способный перестраиваться. Но если играть на его сильных сторонах, то эффект очевиден. И интересно — не стыдно ли сейчас тем, кто травил Мирзова с первого его дня в «Спартаке»?

Самим красно-белым, чьи блистательные соцсети, конечно, не могли пройти мимо перформанса Резиуана («Агент Мирз. Mission completed»), сейчас не до тоски по своим бывшим нападающим. С чем с чем, а с линией атаки, в отличие от ЦСКА и «Динамо», у них все в порядке. Статистику форвардов двух конкурирующих московских клубов вы читали выше, а Джордан Ларссон, Эсекиэль Понсе, Александр Соболев и Александр Кокорин на четверых забили 23 мяча. А Ларссон с Понсе после двойного дубля в матче с «Тамбовом» с восемью голами у каждого стали лучшими снайперами чемпионата — правда, лишь на пару часов, до хет-трика Сердара Азмуна, который на мяч их обогнал.

Но даже пять голов «Тамбову», которые утвердили «Спартак» наряду с «Зенитом» на вершине таблицы, не должны создавать иллюзий, что у красно-белых все безоблачно. Самый безоблачный момент матча на «Открытие Арене» для меня — как в конце первого тайма Доменико Тедеско рухнул на колени и воздел руки к небу. Так плохо в это время играла против полуосновы «Тамбова» его команда, хоть и вела 1:0. Больше-то, кроме гола, за весь первый тайм хозяева не сделали ничего.

У «Спартака» долгое время в порядке был один Алекс Крал. В эпизоде с первым голом ему надо отдать должное за то, что после паса Лукаса Айртона он не упал, когда под него в районе линии штрафной подкатился Дмитрий Меренчуков. Чех доработал эпизод и идеально вложил мяч в ногу Ларссону.

Когда пространства стало больше, заработали на полную мощь Айртон и Ларссон. Три мяча из пяти «Спартак» в итоге впихнул чуть ли не с линии ворот. После третьего гола «Тамбов» рассыпался, хотя большую часть матча мужественно сопротивлялся. Забастовка группы его игроков — позор не только для клуба и лиги, но и для РФС. Лицензирование клубов в футбольном союзе устроено таким странным образом, что зеленый свет на участие в очередном чемпионате им дают за отсутствие долгов в предыдущем календарном году. В нашем случае — в 2019-м. Эти полгода зазора дают люфт недобросовестным клубам для того, чтобы они накапливали долги перед игроками, за которые никто сразу не накажет. Точно такая же ситуация была пару лет назад с «Анжи». Когда правила выдачи лицензий изменятся и будет введено простое и очевидное правило: есть долги с прошлого чемпионата — нет участию в следующем? Без всяких «но»?

Игроков нельзя осуждать. Им плюют в лицо, они отвечают как могут. И, кстати, игру никто не сливал, «Тамбов» даже в таком составе толково сопротивлялся, пока у него были силы. И даже при 0:2 в первой же атаке забил. Герман Онугха обещал моему коллеге Севастиану Терлецкому перед игрой справиться и с Джикией, и с Жиго — и сделал это, правда, только один раз. Перспективный, кстати, парень, отданный «Краснодаром» в аренду «Тамбову». Берг и Ари — все-таки форварды не юные, и однажды у «быков» должен настать час своего воспитанника Онугхи.

Если для ЦСКА потеря очков с «Химками» обидна, но не позорна (химчане — один из лучших клубов лиги последних полутора месяцев), то «Спартак» терять очки с «Тамбовом» не имел никакого права. Но настроение, с которым его болельщики уйдут на зимний перерыв, зависит от двух сложных ближайших матчей. В Сочи и Санкт-Петербурге.

Демарш Дриусси и глаза Дзюбы

5:1 «Зенита» над «Уралом» — обязательная программа, хоть в первом круге уральцы впервые за долгое время и отобрали у питерцев очки. Но обычно они — очень удобный соперник для чемпиона двух последних лет: вспомнить хотя бы 7:1 в матче на «Газпром Арене» в этом марте перед самым началом пандемии коронавируса. Чему тут удивляться?

Тем не менее в «Зените» неспокойно. Себастьян Дриусси взорвал информационное пространство своим интервью аргентинскому изданию, в котором заявил, что три года играет на «дерьмовой позиции» и в любой момент готов вернуться в «Ривер Плейт». Опровержений с тех пор не последовало — выходит, никакого недопонимания между игроком и журналистом не было. Дриусси можно штрафовать за сказанное сколько угодно, но ситуации это не изменит: он а) недоволен своим положением в команде, б) зол настолько, что готов, несмотря на знание всех возможных санкций, заявлять об этом публично.

Вообще, для любого тренера одна из самых сложных задач — делать скамейку довольной. Особенно трудно это в топ-клубах, где каждый игрок амбициозен и хочет играть все время. В позапрошлом сезоне Дриусси был одним из ведущих игроков, с 11 голами и 17 очками по системе «гол плюс пас» войдя в пятерку и лучших снайперов, и лучших бомбардиров чемпионата. Теперь этого нет и близко.

Закупка пятерки аргентинцев принесла «Зениту» крайне ограниченную пользу — один удачный сезон Дриусси и выгодную продажу в «ПСЖ» Паредеса. Теперь же, не продав Себастьяна в «Интер Майами» вопреки желанию игрока, питерцы создали себе только проблемы, которые сейчас вылезли наружу.

Но ими все явно не ограничивается. Мой добрый товарищ, литературный редактор и переводчик спортивных книг в одном из крупнейших издательств России, написал мне во время матча «Зенит» — «Урал»: «Давно не видел Дзюбу, смотрю вот сейчас. У него совершенно пустые, мертвые глаза. Камера его показала спустя доли секунды после того, как он отулыбался после гола, — страшное зрелище».

Очень допускаю, что если наблюдение коллеги верно, то это может касаться не только и не столько футбола. Но ведь жизнь проецируется на то, что происходит на поле. Забивать дома «Уралу» с пенальти — одно, а решать исход важнейших матчей чемпионата и особенно Лиги чемпионов — совсем другое.

16 декабря, когда «Зенит» встретится со «Спартаком», ответит на многие вопросы. И о Дзюбе, и о качестве пресловутой спартаковской перчатки, и о том, окажутся ли способны хозяева превозмочь позор нынешней Лиги чемпионов. Ждать осталось совсем недолго, но до того и «Зениту» еще надо дома обыграть «Динамо», и «Спартаку» — на выезде «Сочи». Эти задачи, как мне кажется, примерно равной степени сложности.