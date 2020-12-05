В первом матче после потери шансов на евровесну чемпионы России разгромили екатеринбуржцев. Команды играли при почти пустых трибунах.

Тинькофф Чемпионат России

Премьер-лига

17-й тур

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Урал» (Екатеринбург) — 5:1 (4:0)

Голы: Азмун, 17 (1:0). Азмун, 22 (2:0). Дзюба, 30 — с пенальти (3:0). Дуглас Сантос, 44 (4:0). Азмун, 76 — с пенальти (5:0). Шаболин, 82 (5:1).

«Зенит»: Лунев, Сутормин, Чистяков, Ракицкий (Вендел, 68), Жирков, Малком, Дуглас Сантос, Оздоев (Мостовой, 81), Дриусси (Кузяев, 59), Азмун (Крапухин, 81), Дзюба (Ерохин, 58).

«Урал»: Помазун, Кулаков, Рыков, Аугустыняк, Золотов (Магомадов, 34), Егорычев (Герасимов, 46), Йовичич, Мишкич (Евсеев, 46), Бикфалви, Эль-Кабир (Шаболин, 60), Погребняк (Татаринов, 76).

Предупреждения: Аугустыняк, 32. Рыков, 50. Магомадов, 75.

Судьи: Панин (Дмитров). Кобзев, Мосякин (оба — Москва).

ВАР: Иванов (Ростов-на-Дону). Мурашов (Москва).

5 декабря. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена».

Пустынный Крестовский

Такого на Крестовском острове в день матча не случалось еще никогда. В новейшей истории — точно. Но вряд ли и во времена стадиона имени Кирова было так пустынно, когда играл «Зенит».

Клуб долго вел диалог с губернатором Санкт-Петербурга по поводу того, можно ли на заключительные встречи года пустить болельщиков. Разговор идет до сих пор — судьба матчей с «Динамо» и «Спартаком» все еще неясна («Боруссия» вроде бы с болельщиками). А игра с «Уралом» стала необходимой жертвой — количество инфицированных коронавирусом в Санкт-Петербурге очень высоко. Поэтому решение властей закрыть трибуны объяснимо.

Совсем без зрителей «Зенит» не остался — сине-бело-голубым разрешили пустить болельщиков в VIP-ложи и бизнес-клубы. Но, разумеется, они не могли оказать команде такую же громкую поддержку, как целый стадион с «виражом».

Крещение стадиона пустотой

Сектор активных болельщиков «Зенит» украшали лишь синие, белые и голубые ленты. Голосовую поддержку они оказать не могли, хотя очень интересно, как сейчас фанаты отреагировали бы на Артема Дзюбу. Напомню, что предыдущий домашний матч «Зенита» (с «Краснодаром») прошел сразу после скандального видео с участием форварда и оказался омрачен оскорблениями в его адрес с фанатской трибуны.

Последнюю встречу без зрителей до этого дня «Зенит» провел в августе 2018-го. Ту игру помнят все: чемпионы России разгромили минское «Динамо» со счетом 8:1 в отборочном раунде Лиги Европы. Тогда фанатов за более ранние прегрешения не пустил на стадион УЕФА, и матч перенесли на «Петровский». Болельщиков это не остановило — они арендовали корабли и с воды поддерживали команду. Внутри чаши было отлично слышно.

На этот раз переносить игру на другой стадион никто не собирался — крышу в декабре заменить не может ничто. Так что это первая встреча при пустых трибунах в истории «Газпром Арены».

Первый матч без зрителей в истории «Газпром Арены» (Випы за скобками) pic.twitter.com/0f8fJpFvc7 — Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) December 5, 2020

Параллели с мартом

Любопытно, что именно матч с «Уралом» стал первым для «Зенита» при пустых трибунах. В марте, когда COVID-19 изменил нашу жизнь, эти же команды провели последний для себя матч перед карантином. Тогда болельщики на «Газпром Арену» пришли, хотя их оказалось заметно меньше, чем обычно, — страх заразиться уже повлиял на многих.

В тот день перед уходом на паузу «Зенит» подарил поклонникам праздник — победил со счетом 7:1, а к перерыву забил четыре безответных мяча. На этот раз после первого тайма на табло тоже горели цифры 4:0, и даже авторы голов почти повторялись — дубль Азмуна, гол Дзюбы. Только четвертый сейчас на счету Дугласа Сантоса, а девять месяцев назад отличился другой бразилец — Малком.

Первый тайм матчей «Зенита» и «Урала» — в марте и сейчас pic.twitter.com/CpJpppbDnv — Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) December 5, 2020

Отвели душу

«Зенит» решил исход игры за тайм, хотя немного удивительно видеть настолько уязвимый «Урал». Екатеринбуржцы после назначения Юрия Матвеева главным тренером стали лучше в обороне, так что в такой итоговый счет перед началом не верилось вообще. Тем более что хозяева в пике, а потерь все еще достаточно.

Правда, к субботе многие восстановились. Дзюба вернулся в основу, Караваев и Вендел — в запас, повреждение Ракицкого в Бельгии оказалось несерьезным. То есть «Зениту» не могли помочь только травмированный Ловрен и дисквалифицированный Барриос. Однако Сергей Семак сделал одну перестановку без видимых причин — место в воротах занял Лунев, а не Кержаков.

Хет-трик Азмуна

«Зенит» играл так, как «Брюгге» против «Зенита». Бельгийцы большую часть матча давили на правый фланг обороны гостей, где действовали Прохин с Суторминым. А «Зенит» в первом тайме умышленно напирал на левую бровку «Урала», где вместо дисквалифицированного Калинина появился Золотов. Все это вылилось в 3:0 к 30-й минуте и замену левого защитника на хавбека Чингиза Магомадова.

«Зенит», кстати, действовал разнообразно: в ход шли не только навесы, но и изящная комбинация, приведшая ко второму забитому мячу. За нее Семаку и его команде стоит поаплодировать.

Второй тайм уже превратился в формальность, хотя стоит отдельно подчеркнуть, что хет-трик оформил Азмун — у иранца в этом сезоне не все получается, так что три мяча в одном матче для него событие.

«Зенит» все-таки не сделал «сухарь» — Дуглас Сантос и Лунев подарили «Уралу» гол престижа. Екатеринбуржцы продолжили свою черную серию — они в Санкт-Петербурге в матчах с «Зенитом» только проигрывают. В 2020-м — с общим счетом 2:12.

А петербуржцы хоть немного подняли себе и болельщикам настроение после катастрофической игры в Лиге чемпионов.

Дальше — Дортмунд.