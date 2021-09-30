Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24» сравнил футбольную систему Германии и России.

— Когда вы играли в начале 2000-х, вы понимали, что происходит что-то серьезное, что позволит Германия не только за счет игроков, но и тренеров сделать большой шаг вперед?

— На тот момент я был достаточно молодым игроком. Сложно сравнивать футбольную систему Германии и России. Для этого должны собраться ответственные лица, обговорить это на внутреннем заседании. Принципиально важно качественно улучшить футбол. Если говорить о российском футболе, есть много хороших, положительных вещей. Но каждый из нас понимает, что нужно улучшать российский футбол, чтобы повысить его конкурентоспособность. Думаю, что образование тренеров в России — это то, над чем нужно работать.

— Производство тренеров в Германии налажено на поток, это абсолютный конвейер. Это действительно так, или просто так сложилось, что в Германии больше одаренных людей в футболе, чем в любой другой стране?

— В России тоже есть хорошие качественные тренеры. Но отвечая на ваш вопрос, в первую очередь, нужно обратить внимание на квалификацию и образование, которые получают тренеры. Я так же глубоко убежден, что возможность стать хорошим специалистом есть и в России.

У нас уже были те тренеры, которые сюда приезжали и смотрели наши тренировки. Мы обменивались информацией, нашими методами. У них была возможность увидеть все это изнутри.