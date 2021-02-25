«Хорошо, что Илюха уходил в аренду в «Урал». Вы же помните мою историю». Чепчугов о возвращении Помазуна в ЦСКА

Бывший вратарь ЦСКА, многолетний дублер Игоря Акинфеева Сергей Чепчугов прокомментировал возвращение в армейский клуб Ильи Помазуна. Голкипер был отозван из «Урала», где выступал на правах аренды, из-за травмы Акинфеева.

— Желаю Илюхе только удачи! Думаю, у него получится в ЦСКА. Он же и в «Урале» хорошо «стрельнул», — сказал Чепчугов. — Потенциал у него большой. Здорово, что его в аренду отдали в этом сезоне, он набрался опыта. В дальнейшем поможет армейцам, заменит на какое-то время Игоря Акинфеева. Пусть у него все сложится!

— Но одно дело — здорово играть в «Урале», а другое — в ЦСКА. Уровень давления, согласитесь, разный.

— Пресс действительно серьезный. Но он же не чужой человек для ЦСКА. У него уже были матчи за основу армейцев. Болельщики его знают. Я так же начинал. Сначала выбирал команды послабее, где можно себя проявить, чаще спасать и выручать партнеров.

— В чем козыри Помазуна?

— Он обрел уверенность. Стал более хладнокровным. Для РПЛ это важно. Понимаете, чувствуется его уверенность в своих силах.

— Когда вы вместе с ним тренировались в ЦСКА, видели в нем задатки?

— Думаю, он еще вырастет в серьезного вратаря. Все впереди. По сути, футбольная жизнь у него еще только начинается (смеется).

— Не боялись, что он пересидит на скамейке запасных ЦСКА?

— Руководство клуба поступило мудро, отдав его на время в аренду в «Урал». Естественно, для молодого парня нужно развиваться и играть. Вы же помните мою историю в ЦСКА? (Cмеется) В данном случае с Илюхой получилось все верно.

— Но смотрите, какая может сложиться ситуация. Помазун, ярко проявив себя в «Урале», вернулся в ЦСКА, проведет, наверное, две-три игры и, скорее всего, до конца сезона вновь станет дублером Акинфеева.

— Прежде всего, желаю крепкого здоровья Игорю. А Илюха? Он пришел на помощь своему основному клубу. Здесь по-другому и быть не могло.

(Виталий Айрапетов)

Полностью интервью Чепчугова