«Слова Каттани — популизм. «Спартак» наступает на одни и те же грабли». Орлов — о цели красно-белых сбросить с трона «Зенит»

Монолог комментатора после заявления спортивного директора «Спартака».

Известный комментатор Геннадий Орлов проанализировал пресс-конференцию главы спортивного департамента «Спартака» Луки Каттани. На ней итальянец заявил: «Зенит» не может вечно выигрывать. Рано или поздно кто-то придет и сбросит его с трона. Я хочу, чтобы это сделала правильная команда. Мне не так важно, есть ли в «Спартаке» лучший игрок на своей позиции. Мне важно, чтобы клуб был лучшим в стране".

— Ну, а что он мог сказать? Что «Спартак» будет всем проигрывать? — говорит Орлов. — Его же взяли на работу. Ему надо делать такие заявления: мол, все будет в порядке и так далее. А по факту «Зенит» пока лидер. Не первый год. Когда-то так в Испании доминировали «Барселона», «Реал», в Италии — «Ювентус». Да, что-то может заканчиваться. Но пока слова Каттани — это чистой воды популизм.

В спорте все определяет результат. Очки. Я считаю, что приглашение Ваноли — это риск. Ну чем он прославился? Какой у него бэкграунд? Я понимаю, когда к нам звали Хиддинка, Адвоката. А тут ничего не ясно: угадали или нет... Видимо, не нашлось специалиста с именем. Вернее — не уговорили его приехать в «Спартак». Наверняка такие попытки были.

Но вы поставьте себя на место статусного тренера. Его зовут в «Спартак», а он думает: зачем туда идти? Там каждый год меняют тренеров... И потом: что мог сделать Руй Витория, если игроков собирали до него?

Не знаю... По большому счету Ваноли надо серьезно обновить состав — значит, потратиться на трансферы. Ведь те футболисты, которые сейчас находятся в команде, почему-то сдали. Кто-то достиг своего потолка. И дальше — все... Получается, нужно создавать новую команду. Значит, Ваноли необходимо укрепляться легионерами. Но потом-то выжженная земля! Что это дает развитию нашего футбола?

Да, взяли Хлусевича. Это хороший ход. Способный парень, активный. Думаю, его многие хотели видеть у себя. «Спартак» перехватил. Но посмотрим, что из него получится. Бакаев ведь тоже неплохо начинал. И где он сейчас? А Соболев? Перестал расти. Ничему не научился... И здесь возникают вопросы к тренерам. Ведь у нас из молодежных команд приходят «одноногие». Почему вы с ними не работаете? А Ларссон почему так «просел»?

Должна быть фундаментальность! А в «Спартаке» новые тренеры и менеджеры даже не стесняются говорить, что Зарема участвует в переговорах. Не стесняются, понимаете? Печально! Ну какая у нее футбольная компетенция?

Что будет со «Спартаком»? С девятого места, наверное, красно-белые уйдут. Но ведь это ни о чем еще не говорит. В этом клубе вечный косметический ремонт. Дырки латают, а внутри — пусто. Где инженерия? Жаль... Ну хватит уже менять тренеров.

Меня в свое время в «Зенит приглашал один тренер. Сменился наставник — ну никакого с ним контакта. Просто разные люди! Вот я и ушел... А что мне там оставалось делать?

То же самое и в «Спартаке». Футболисты — живые люди. Никому на пользу такая смена тренеров не идет. Чехарда! Мне обидно.

Я же был свидетелем советского футбола. Шестидесятые годы. Какие игроки! Да наши футболисты постоянно входили в сборную мира! Яшин, Воронин, Шестернев, Численко... Сколько было прекрасных исполнителей! Какая конкуренция! Месхи, Малофеев как играл! Потрясающее футбольное время.

Мы потеряли украинцев, грузин и армян. Там всегда были футбольные личности. А сейчас нам откуда брать таланты? Сами не развиваемся...

В общем, пока все, что происходит в «Спартаке», да и во многих других клубах, — это одни и те же грабли... Сплошной риск!