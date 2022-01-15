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«Слова Каттани — популизм. «Спартак» наступает на одни и те же грабли». Орлов — о цели красно-белых сбросить с трона «Зенит»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Лука Каттани.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Монолог комментатора после заявления спортивного директора «Спартака».

Известный комментатор Геннадий Орлов проанализировал пресс-конференцию главы спортивного департамента «Спартака» Луки Каттани. На ней итальянец заявил: «Зенит» не может вечно выигрывать. Рано или поздно кто-то придет и сбросит его с трона. Я хочу, чтобы это сделала правильная команда. Мне не так важно, есть ли в «Спартаке» лучший игрок на своей позиции. Мне важно, чтобы клуб был лучшим в стране".

Лука Каттани. «Рано или поздно кто-то сбросит «Зенит». Хочу, чтобы это сделала правильная команда». Каттани — о целях «Спартака», Зареме и трансферах

— Ну, а что он мог сказать? Что «Спартак» будет всем проигрывать? — говорит Орлов. — Его же взяли на работу. Ему надо делать такие заявления: мол, все будет в порядке и так далее. А по факту «Зенит» пока лидер. Не первый год. Когда-то так в Испании доминировали «Барселона», «Реал», в Италии — «Ювентус». Да, что-то может заканчиваться. Но пока слова Каттани — это чистой воды популизм.

В спорте все определяет результат. Очки. Я считаю, что приглашение Ваноли — это риск. Ну чем он прославился? Какой у него бэкграунд? Я понимаю, когда к нам звали Хиддинка, Адвоката. А тут ничего не ясно: угадали или нет... Видимо, не нашлось специалиста с именем. Вернее — не уговорили его приехать в «Спартак». Наверняка такие попытки были.

Новички &laquo;Спартака&raquo; Шамар Николсон, Даниил Хлусевич, голкипер Илья Свинов, Леон Классен (слева направо) и&nbsp;спортиный директор клуба Лука Каттани.

Но вы поставьте себя на место статусного тренера. Его зовут в «Спартак», а он думает: зачем туда идти? Там каждый год меняют тренеров... И потом: что мог сделать Руй Витория, если игроков собирали до него?

Не знаю... По большому счету Ваноли надо серьезно обновить состав — значит, потратиться на трансферы. Ведь те футболисты, которые сейчас находятся в команде, почему-то сдали. Кто-то достиг своего потолка. И дальше — все... Получается, нужно создавать новую команду. Значит, Ваноли необходимо укрепляться легионерами. Но потом-то выжженная земля! Что это дает развитию нашего футбола?

Да, взяли Хлусевича. Это хороший ход. Способный парень, активный. Думаю, его многие хотели видеть у себя. «Спартак» перехватил. Но посмотрим, что из него получится. Бакаев ведь тоже неплохо начинал. И где он сейчас? А Соболев? Перестал расти. Ничему не научился... И здесь возникают вопросы к тренерам. Ведь у нас из молодежных команд приходят «одноногие». Почему вы с ними не работаете? А Ларссон почему так «просел»?

Зарема Салихова, Паоло Ваноли, Даниил Хлусевич. Оперативность «Спартака» делает честь Зареме. Но трансферов уровня «Зенита» Ваноли не дождался

Должна быть фундаментальность! А в «Спартаке» новые тренеры и менеджеры даже не стесняются говорить, что Зарема участвует в переговорах. Не стесняются, понимаете? Печально! Ну какая у нее футбольная компетенция?

Что будет со «Спартаком»? С девятого места, наверное, красно-белые уйдут. Но ведь это ни о чем еще не говорит. В этом клубе вечный косметический ремонт. Дырки латают, а внутри — пусто. Где инженерия? Жаль... Ну хватит уже менять тренеров.

Меня в свое время в «Зенит приглашал один тренер. Сменился наставник — ну никакого с ним контакта. Просто разные люди! Вот я и ушел... А что мне там оставалось делать?

То же самое и в «Спартаке». Футболисты — живые люди. Никому на пользу такая смена тренеров не идет. Чехарда! Мне обидно.

Йоррит Хендрикс (справа). У «Спартака» перебор легионеров. Избавиться от Хендрикса — первый вызов для нового руководства

Я же был свидетелем советского футбола. Шестидесятые годы. Какие игроки! Да наши футболисты постоянно входили в сборную мира! Яшин, Воронин, Шестернев, Численко... Сколько было прекрасных исполнителей! Какая конкуренция! Месхи, Малофеев как играл! Потрясающее футбольное время.

Мы потеряли украинцев, грузин и армян. Там всегда были футбольные личности. А сейчас нам откуда брать таланты? Сами не развиваемся...

В общем, пока все, что происходит в «Спартаке», да и во многих других клубах, — это одни и те же грабли... Сплошной риск!

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити 0
Челси 0
1-й тайм

Обе забьют - да

23%

1.79

П1

20%

1.70

ТБ 2.5

17%

1.81
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Арсенал

1X

27%

1.38

ТМ 3.0

18%

1.44

X2

15%

1.62
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Аталанта
Интер

ТБ 2.5

19%

1.65

Ф2 (0)

16%

1.71

1X

15%

1.66
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ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Лука Каттани
8
27
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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