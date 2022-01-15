«Слова Каттани — популизм. «Спартак» наступает на одни и те же грабли». Орлов — о цели красно-белых сбросить с трона «Зенит»
Известный комментатор Геннадий Орлов проанализировал пресс-конференцию главы спортивного департамента «Спартака» Луки Каттани. На ней итальянец заявил: «Зенит» не может вечно выигрывать. Рано или поздно кто-то придет и сбросит его с трона. Я хочу, чтобы это сделала правильная команда. Мне не так важно, есть ли в «Спартаке» лучший игрок на своей позиции. Мне важно, чтобы клуб был лучшим в стране".
— Ну, а что он мог сказать? Что «Спартак» будет всем проигрывать? — говорит Орлов. — Его же взяли на работу. Ему надо делать такие заявления: мол, все будет в порядке и так далее. А по факту «Зенит» пока лидер. Не первый год. Когда-то так в Испании доминировали «Барселона», «Реал», в Италии — «Ювентус». Да, что-то может заканчиваться. Но пока слова Каттани — это чистой воды популизм.
В спорте все определяет результат. Очки. Я считаю, что приглашение Ваноли — это риск. Ну чем он прославился? Какой у него бэкграунд? Я понимаю, когда к нам звали Хиддинка, Адвоката. А тут ничего не ясно: угадали или нет... Видимо, не нашлось специалиста с именем. Вернее — не уговорили его приехать в «Спартак». Наверняка такие попытки были.
Но вы поставьте себя на место статусного тренера. Его зовут в «Спартак», а он думает: зачем туда идти? Там каждый год меняют тренеров... И потом: что мог сделать Руй Витория, если игроков собирали до него?
Не знаю... По большому счету Ваноли надо серьезно обновить состав — значит, потратиться на трансферы. Ведь те футболисты, которые сейчас находятся в команде, почему-то сдали. Кто-то достиг своего потолка. И дальше — все... Получается, нужно создавать новую команду. Значит, Ваноли необходимо укрепляться легионерами. Но потом-то выжженная земля! Что это дает развитию нашего футбола?
Да, взяли Хлусевича. Это хороший ход. Способный парень, активный. Думаю, его многие хотели видеть у себя. «Спартак» перехватил. Но посмотрим, что из него получится. Бакаев ведь тоже неплохо начинал. И где он сейчас? А Соболев? Перестал расти. Ничему не научился... И здесь возникают вопросы к тренерам. Ведь у нас из молодежных команд приходят «одноногие». Почему вы с ними не работаете? А Ларссон почему так «просел»?
Должна быть фундаментальность! А в «Спартаке» новые тренеры и менеджеры даже не стесняются говорить, что Зарема участвует в переговорах. Не стесняются, понимаете? Печально! Ну какая у нее футбольная компетенция?
Что будет со «Спартаком»? С девятого места, наверное, красно-белые уйдут. Но ведь это ни о чем еще не говорит. В этом клубе вечный косметический ремонт. Дырки латают, а внутри — пусто. Где инженерия? Жаль... Ну хватит уже менять тренеров.
Меня в свое время в «Зенит приглашал один тренер. Сменился наставник — ну никакого с ним контакта. Просто разные люди! Вот я и ушел... А что мне там оставалось делать?
То же самое и в «Спартаке». Футболисты — живые люди. Никому на пользу такая смена тренеров не идет. Чехарда! Мне обидно.
Я же был свидетелем советского футбола. Шестидесятые годы. Какие игроки! Да наши футболисты постоянно входили в сборную мира! Яшин, Воронин, Шестернев, Численко... Сколько было прекрасных исполнителей! Какая конкуренция! Месхи, Малофеев как играл! Потрясающее футбольное время.
Мы потеряли украинцев, грузин и армян. Там всегда были футбольные личности. А сейчас нам откуда брать таланты? Сами не развиваемся...
В общем, пока все, что происходит в «Спартаке», да и во многих других клубах, — это одни и те же грабли... Сплошной риск!
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|
2
|Динамо
|18
|11
|3
|4
|33-20
|36
|
3
|Сочи
|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|
4
|ЦСКА
|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|
5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
6
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|18
|6
|5
|7
|20-26
|23
|
10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
11
|Урал
|18
|4
|7
|7
|12-18
|19
|
12
|Арсенал
|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
|
13
|Н. Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|18
|2
|8
|8
|16-31
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|16:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|16
|1
|7