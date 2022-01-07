Усилит ли Смолов «Динамо» и как его будет использовать Шварц. Тактический разбор топ-трансфера зимы

«СЭ» — о сделке, которая может обострить чемпионскую гонку.

Одним из главных трансферов зимы 2022-го в премьер-лиге обещает стать возвращение Федора Смолова в «Динамо». По данным «СЭ», сделка близка к завершению, а медосмотр игрока назначен на 10 января.

Разбираемся, усилит ли форвард бело-голубых, как Сандро Шварц будет его использовать и что поменяется в игре команды с появлением Федора.

Смолов придаст «Динамо» вариативности, но может лишить прессинга

И по техническим, и по физическим данным Смолов — один из главных универсалов лиги, который может быть полезен в самых различных формациях. Во всех последних матчах Шварц играл по схеме 4-3-3 с единственным чистым страйкером. С «Рубином», «Уфой» и «Арсеналом» в стартовом составе выходил Вячеслав Грулев, а против «Зенита» и «Краснодара» — Константин Тюкавин. Такая ротация связана со стилем соперников.

Грулев — таргетмен, три из шести мячей в этом сезоне РПЛ он забил головой. При этом форвард не продавливает защитников, а перед самим прыжком отклеивается от оппонента и почти беспрепятственно бьёт по воротам. Поэтому Вячеслава использовали в матчах с командами, которые играют в пять защитников и не уходят со своей половины даже во время контратак; то есть в основном с середняками.

Тюкавин же, наоборот, играл с соперниками из топ-5 — благодаря координированности и гибкости. Константин умеет уходить от соперников на рывке, а также бить и пасовать в касание. Тюкавин в быстрых выпадах иногда слишком долго возится с мячом — и из-за этого на нем часто фолят. Но он компенсирует это умением сохранять владение в статике и отдавать передачи на ход.

Смолов сочетает в себе качества и того и другого — просто в разной степени. Дополнительными опциями Федора являются два качества. Первое — умение закрывать позицию ложной девятки. Маркус Гисдоль передвигал туда Смолова, когда хотел больше владеть мячом. Шварц сможет поступать почти так же. В этой кампании у «Динамо» были матчи, в которых до определенного момента соперникам удавалось перекрывать зоны для передач и бело-голубые часто теряли мячи даже при кроссах. В таких случаях нападающий временно опускался ниже, темп увеличивался, и обороняющаяся команда разваливалась. Но и Тюкавин, и Грулев были малоэффективны в таких ситуациях — они просто освобождали пространство. Смолов же после 30 научился правильно уводить за собой защитников и уменьшать плотность зоны перед чужой штрафной.

Вторая фишка Федора — умение на резких движениях отодвигать оппонентов. Смолов очень эффективен в ситуациях «один в один» и «один в два» внутри штрафной. Лучше всего у нападающего получается убирать игроков на замахе и оперативно находить возможность для удара. Скилы, развитые у форварда, помогут «Динамо» разнообразить игру в атаке.

Но тут возникает проблема — Смолов не прессингует. Несмотря на то что бело-голубые всего лишь шестые по интенсивности данного компонента, команда Шварца действительно лучше всех использует такой тип давления. «Динамо» пытается не терять много сил во время прессинга и включает его только тогда, когда это действительно необходимо.

«Захарян, Грулев и Макаров первыми начинают прессинг, когда защитник соперника не очень хорошо принял мяч, — объяснял тренер в эфире программы «Тотальный футбол». — [Инициирует прессинг] тот, кто находится ближе всего к сопернику, который в этот момент с мячом. Если соперник после этого делает длинную передачу, подключается вторая линия прессинга. Мы уже в этот момент расположены так, чтобы сделать подбор. Нет смысла, если сигнал к началу прессинга подает защитник или опорник, это должен делать тот, кто находится ближе всего к мячу».

Смолов — среди тех футболистов, которые должны давать сигнал к началу прессинга. Получается, что Шварцу необходимо в короткие сроки заставить Федора работать на команду именно таким образом.

Будет непросто, учитывая, что в прошлых клубах тренерам этого сделать не удавалось. Тем более что есть вариант отложить это до лета. А весной давать игроку установку действовать по опорнику или одному из крайних хавбеков.

Федор Смолов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Смолов отлично перегружает зоны

4-3-3 «Динамо» иногда трансформируются в 4-1-2-3 или в 4-1-4-1, но остаётся неизменным одно — каждый игрок действует очень строго, придерживаясь одной позиции. Допускается креатив, но уже далеко-далеко в финальной трети поля. Сделано это по двум причинам. Во-первых, чтобы было сложнее накрыть прессинг и использовать полупозиции футболистов. Во-вторых, в таком случае есть преимущество на подборе. И поэтому отдельные действия конкретных игроков не так заметны.

Смолов любит отходить на фланг, создавать там перегруз и делать ставку на индивидуальные недочеты оппонентов. В команде Шварца может показаться нереальным такой сценарий в нынешних условиях, однако один вариант все же имеется. Полузащитники (Моро, Фомин, Шиманьски) должны будут все время поджимать чужую линию обороны и гарантировать второй темп атак. Это даст большую возможность отвлекать соперников от противоположных концов поля и забрасывать мячи в пустые зоны.

Помочь Смолову может и его хорошо развитая игра лицом к воротам на скорости. Что в «Краснодаре», что в «Локомотиве» нападающий мог подобрать мяч у центрального круга и дотащить его до штрафной — или во время забега моментально освободиться от него, сохранив скорость для забегания. Не зря даже в этом сезоне Смолов второй в «Локомотиве» по xGChain (xG всех атак, которые завершились ударом и в которых игрок принимал участие) с показателем 5,64 — для форварда это очень высокие цифры. Любовь Захаряна и Шиманьского располагаться широко и отыгрывать комбинации на четвертого в полуфлангах только увеличит вариативность Смолова для передач.

Федор Смолов. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Смолов не посадит молодых футболистов в запас

Как только стали известны первые детали о переходе Смолова в «Динамо», тут же появились опасения — молодые таланты бело-голубых зачахнут в запасе из-за конкуренции с форвардом сборной. Но на самом деле появление Федора в команде — идеальная возможность Шварца ротировать состав.

Игра Смолова крайне нестабильна и непредсказуема. Сложный характер и часто меняющееся настроение вряд ли дадут ему получать постоянное и стабильное время на поле. Поэтому игровая практика у юных форвардов никуда не денется. Но если в силу возраста на какое-то время выпадет кто-то из воспитанников, то его место как раз сможет занять Смолов.

Для Федора возвращение в «Динамо» — шанс не только обострить чемпионскую гонку и в последний раз сверкнуть в России перед отъездом в МЛС, но и, конечно, выстрелить в сборной России: попасть в состав на стыковые матчи и поучаствовать в попадании на чемпионат мира. Не секрет, что сборная — один из мотивов для Смолова к тому, чтобы сменить команду и перезагрузить карьеру, но остаться в РПЛ.