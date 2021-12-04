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«Дело не в Матюнине. Хозяева вышли расслабленными. Ну и Дзюба, конечно...» Орлов — о матче «Зенит» — «Ростов»

Виталий Айрапетов
Виталий Айрапетов
Корреспондент
Сегодня, 07:00
3 декабря. Санкт-Петебург. «Зенит» — «Ростов» — 2:2. В игре Артем Дзюба (№22). Фото ФК «Зенит»
3 декабря. Санкт-Петебург. «Зенит» — «Ростов» — 2:2. В игре Артем Дзюба (№22). Фото ФК «Зенит»
Теги:
Известный комментатор Геннадий Орлов — об игре «Зенит» — «Ростов» (2:2), ошибке Кержакова, скорости Дзюбы и лучшем центральном нападающем РПЛ.
Россия. Тинькофф Премьер-лига. 17-й тур
03 дек, 19:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
2:2
Ростов
Голы
Полоз, 11 (0:1), Комличенко, 25 (0:2), Клаудиньо, 31 (1:2), Клаудиньо, 69 (2:2)
Зенит
Кержаков Чистяков (Ловрен, 37 ) Дуглас Сантос Караваев Ракицкий Вендел Клаудиньо Кузяев (Мостовой, 79 ) Ерохин (Барриос, 46 ) Малком (Азмун, 46 ) Дзюба (Сутормин, 84 )
Ростов
Песьяков Терентьев (Лангович, 70) Калинин Баштуш Осипенко Мелехин (Сухомлинов, 83) Альмквист Глебов Байрамян Полоз (Фольмер, 79) Комличенко (Соу, 70)
Предупреждения
Чистяков 9, Ракицкий 27, Ерохин 42, Клаудиньо 78, Сутормин 86  -  Глебов 29, Комличенко 54, Терентьев 60, Калинин 61, Мелехин 80
Судьи
Матюнин (Москва) Мосякин (Москва) Воронцов (Ярославль)
ВАР
Турбин (Дмитров) Курочкина Богданов (Верея)
3&nbsp;декабря. Санкт-Петебург. &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ростов&raquo;&nbsp;&mdash; 2:2. Сине-бело-голубые спорят с&nbsp;арбитром встречи Алексеем Матюниным. Огонь в Питере: «Зенит» отыгрался с 0:2 при скандальном судействе. «Вираж» ушел со стадиона в знак солидарности с фанатами ЦСКА

— «Зениту» не стоит все списывать на судейство Матюнина. Команда вышла на матч какой-то полурасслабленной. Не было концентрации. Какие-то улыбки на лицах и так далее... Футболисты не настроились на «Ростов». В голове, наверное, сидит матч с «Челси». Но дело даже не в этом.

У меня опять есть вопросы к голкиперу. Первый мяч «Ростова». Почему Кержаков не вышел из ворот, не просчитал ситуацию? Да, Чистяков проиграл в скорости, но где был вратарь? Даже не побежал. Значит, неверно оценил ситуацию. Даже не знаю, что он думал в те секунды. Но в итоге ошибся...
Второй гол «Ростова». Комличенко толкнул в спину Ракицкого. Это фол. Но Матюнин расценил по-другому.

А что касается возмущения Вендела, который утверждал, что на нем сфолили в центре поля, то я тут могу уже говорить о некой тенденции. Бразильцы в «Зените» — Вендел, Малком, Клаудиньо — пока просто не готовы к жесткому прессингу в российском футболе. Видимо, у них на родине судят по-другому? Но тут-то не так. И в Лиге чемпионов не так. Да, соперник включал руку, но и Вендел боролся при помощи руки. Так что, на мой взгляд, это все-таки было единоборство.

3&nbsp;декабря. Санкт-Петебург. &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ростов&raquo; 2:2. Сергей Семак. «Людей поставили в такую ситуацию, что они не хотят ходить на футбол». Семак — о фанатах, судействе и битве с «Ростовом»

Ну и, конечно, Дзюба... Скорости нет! Ну, он уже все... Даже в матче с «Ростовом» не смог быть лидером. Сколько он проиграл единоборств? Осипенко вышел победителем в этих дуэлях.
Сегодня Грулев на позиции центрального нападающего выглядит предпочтительнее всех остальных. И Дзюбы, и Смолова. Я не знаю, что там думает Карпин, но по тому, как двигается динамовец, как он бежит, заряжен на борьбу, бьет — он сейчас номер один в этом амплуа. Так что лучше смотрите на Грулева.

Нет-нет, не надо все валить на Матюнина. «Зенит» не был единым целым. Где-то сказалось, что не вышел Барриос, в запасе остался Азмун, который во втором тайме добавил остроты. К Чистякову тоже есть вопросы по скорости. Первый гол... Ну, вы понимаете...

3&nbsp;декабря. Санкт-Петебург. &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ростов&raquo; 2:2. Гол Комличенко засчитан ошибочно, Ракицкий пропустит матч с «Динамо». Новый скандал после игры «Зенит» — «Ростов»

Зато матч получился интересным. Ростовчане бились! «Зенит» включился при 0:2, отыграл два мяча. Первый гол Клаудиньо очень красивый. А Малком неубедительно выглядел. Ну и какой момент был у Ерохина! Как можно не забивать в такой ситуации?!

Если «Динамо» обыграет «Уфу», отрыв «Зенита» сократится до двух очков. Какая интрига в следующем туре, какая афиша! Посмотрим. «Зениту» нужно будет показать все, на что он способен. Только Дзюбу не надо выпускать с первой минуты. Есть же Азмун, пусть он и начинает. А то питерцы теряют преимущество в скорости.

Стоит ли говорить о том, что сказывается возраст Дзюбы? Не знаю... Ибрагимович старше, но резче. На мой взгляд, Артем тренируется не так, как надо было бы. Вот вам и результат.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Ахмат

П1

22%

2.02

Ф1 (0)

20%

1.45

X2

15%

1.85
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Краснодар

Обе забьют - да

25%

1.68

1X

23%

1.52

ИТБ2 (1.0)

18%

1.54
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 2
Ростов 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 3.0

18%

1.74

Ф1 (-1.5)

16%

1.78

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 17-й тур, расписание и результаты матчей: «Зенит» — «Ростов», «Сочи» — «Краснодар» и другие игры, новости и обзоры