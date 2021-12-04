Известный комментатор Геннадий Орлов — об игре «Зенит» — «Ростов» (2:2), ошибке Кержакова, скорости Дзюбы и лучшем центральном нападающем РПЛ.

— «Зениту» не стоит все списывать на судейство Матюнина. Команда вышла на матч какой-то полурасслабленной. Не было концентрации. Какие-то улыбки на лицах и так далее... Футболисты не настроились на «Ростов». В голове, наверное, сидит матч с «Челси». Но дело даже не в этом.

У меня опять есть вопросы к голкиперу. Первый мяч «Ростова». Почему Кержаков не вышел из ворот, не просчитал ситуацию? Да, Чистяков проиграл в скорости, но где был вратарь? Даже не побежал. Значит, неверно оценил ситуацию. Даже не знаю, что он думал в те секунды. Но в итоге ошибся...

Второй гол «Ростова». Комличенко толкнул в спину Ракицкого. Это фол. Но Матюнин расценил по-другому.

А что касается возмущения Вендела, который утверждал, что на нем сфолили в центре поля, то я тут могу уже говорить о некой тенденции. Бразильцы в «Зените» — Вендел, Малком, Клаудиньо — пока просто не готовы к жесткому прессингу в российском футболе. Видимо, у них на родине судят по-другому? Но тут-то не так. И в Лиге чемпионов не так. Да, соперник включал руку, но и Вендел боролся при помощи руки. Так что, на мой взгляд, это все-таки было единоборство.

Ну и, конечно, Дзюба... Скорости нет! Ну, он уже все... Даже в матче с «Ростовом» не смог быть лидером. Сколько он проиграл единоборств? Осипенко вышел победителем в этих дуэлях.

Сегодня Грулев на позиции центрального нападающего выглядит предпочтительнее всех остальных. И Дзюбы, и Смолова. Я не знаю, что там думает Карпин, но по тому, как двигается динамовец, как он бежит, заряжен на борьбу, бьет — он сейчас номер один в этом амплуа. Так что лучше смотрите на Грулева.

Нет-нет, не надо все валить на Матюнина. «Зенит» не был единым целым. Где-то сказалось, что не вышел Барриос, в запасе остался Азмун, который во втором тайме добавил остроты. К Чистякову тоже есть вопросы по скорости. Первый гол... Ну, вы понимаете...

Зато матч получился интересным. Ростовчане бились! «Зенит» включился при 0:2, отыграл два мяча. Первый гол Клаудиньо очень красивый. А Малком неубедительно выглядел. Ну и какой момент был у Ерохина! Как можно не забивать в такой ситуации?!

Если «Динамо» обыграет «Уфу», отрыв «Зенита» сократится до двух очков. Какая интрига в следующем туре, какая афиша! Посмотрим. «Зениту» нужно будет показать все, на что он способен. Только Дзюбу не надо выпускать с первой минуты. Есть же Азмун, пусть он и начинает. А то питерцы теряют преимущество в скорости.

Стоит ли говорить о том, что сказывается возраст Дзюбы? Не знаю... Ибрагимович старше, но резче. На мой взгляд, Артем тренируется не так, как надо было бы. Вот вам и результат.