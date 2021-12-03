Пресс-конференция после эмоциональной ничьей с «Ростовом».

— Очень плохо начали игру по многим аспектам: остроте, агрессивности, скорости, — сказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак. — В обороне грубые ошибки допустили — и при первом, и при втором мяче. Мы создали достаточно для победы, но, к сожалению, в концовке не хватило более явных моментов, хотя мы имели большое территориальное преимущество. Очень жаль, что не смогли победить. Игра разбилась. Думаю, такие матчи нужно проводить более интенсивно. А тут с самого начала по 40 минут был ввод мяча в игру. Соперник пытался сбивать темп игры, но, думаю, надо ускорять его, чтобы было интереснее. И времени было добавлено мало, на мой взгляд.

— О чем вы говорили с Алексеем Матюниным после финального свистка? Есть ли у вас к нему претензии, не считая малого количества добавленного времени?

— И ко времени тоже вопросы. Я стараюсь не касаться темы судейства. Или хорошо, или ничего. Лучше ничего не буду говорить.

— Вы вернулись к схеме 4-4-2. Объясните, почему выбрали такую расстановку и таких исполнителей: Ерохин, а не Азмун; Чистяков, а не Ловрен; Барриос в запасе?

— Чистяков пропускает следующий матч с «Челси», а нам нужно стараться защитников по максимуму сохранить свежими. Мы пытались распределить их. По матчу с ЦСКА нам не хватало давления в атаке. Мы мало контролировали мяч, больше оборонялись, но с выходом Ерохина стали более активно встречать вверху. Замена Чистякова связана с карточкой — любой момент мог бы повлиять на количественный состав нашей команды. Что касается Барриоса, то он играет много. По тренировочному процессу было видно, что он подустал. Вендел и Кузяев — игроки более атакующего плана. Сердар, к сожалению, выпал из тренировочного цикла. Той работы ему не хватает для хорошей формы. Надеюсь, к двум следующим играм он наберет и будет выглядеть легче.

— Почему пенальти бил Клаудиньо?

— Ракицкий редко исполняет пенальти. Была ситуация форс-мажорная. Дзюба не забил в матче с «Мальме», Азмун — за сборную. Поэтому сегодня штатным пенальтистом был Клаудиньо.

— Вендел часто начинает предъявлять претензии судье, когда его чуть-чуть касаются. Видите ли вы в этом проблему?

— Конечно, когда судья ставит некую планку борьбы и ее придерживается, тогда игроки более-менее понимают. А когда ее нет, то нервозность присутствует у игроков и мешает заниматься своим делом — думать об игре, а не о судействе.

— Повлияло ли на команду то, что на 60-й минуте ушел «вираж»? Как вы относитесь к этой акции?

— Конечно, повлияло. Болельщики — 12-й игрок, всегда сложно играть в гостях. Отношусь я к этому, как и большинство людей. Обобщать то, что произошло после матча [с ЦСКА], — неправильно. Людей, которые сидели и ждали на трибуне, поставили в ситуацию, что они при такой организации матчей не хотят ходить на футбол и поддерживать свои клубы. Я понимаю, что футбол для болельщиков, для фанатов. Есть определенные правила, но, думаю, решать это можно другим способом. Тем более никаких беспорядков на нашем матче с ЦСКА не было. Были только фаеры, насколько я знаю. То, что произошло, — очень странно. То, что болельщики обращают внимание на этот вопрос, — это факт. Они объединяются и говорят на тему событий, которые случаются. Я за тех болельщиков, которые приходят на матчи и поддерживают команду, не нарушая правил.

Виталий Кафанов: «Зенит» был ближе к победе

— Первый тайм был лучше, — сказал на пресс-конференции главный тренер «Ростова». — Больше было опасных атак, которые мы создавали у ворот «Зенита». Дело даже не в том, что мы два гола забили. Мы хорошо выходили после отбора мяча. А во втором тайме это не получалось. Мы больше оборонялись, забирали мяч и не могли им верно распорядиться. «Зенит» тут же отбирал мяч — тяжелый второй тайм был.

— Если бы вам до игры сказали, что будет счет 2:2 после 2:0 в вашу пользу, вы бы согласились?

— Расстроился бы. Не согласился, если бы до игры сказали. Но по окончании игры понимаю, что «Зенит» по ходу второго тайма был ближе к победе.

— Вы показывали Песьякову, что Клаудиньо с пенальти будет бить влево?

— Да.