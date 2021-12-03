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«Людей поставили в такую ситуацию, что они не хотят ходить на футбол». Семак — о фанатах, судействе и битве с «Ростовом»

Гоша Чернов
Гоша Чернов
Корреспондент
3 декабря, 22:40
3 декабря. Санкт-Петебург. «Зенит» — «Ростов» 2:2. Сергей Семак. Фото ФК «Зенит»
3 декабря. Санкт-Петебург. «Зенит» — «Ростов» 2:2. Сергей Семак. Фото ФК «Зенит»
Теги:
Пресс-конференция после эмоциональной ничьей с «Ростовом».
Россия. Тинькофф Премьер-лига. 17-й тур
03 дек, 19:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
2:2
Ростов
Голы
Полоз, 11 (0:1), Комличенко, 25 (0:2), Клаудиньо, 31 (1:2), Клаудиньо, 69 (2:2)
Зенит
Кержаков Чистяков (Ловрен, 37 ) Дуглас Сантос Караваев Ракицкий Вендел Клаудиньо Кузяев (Мостовой, 79 ) Ерохин (Барриос, 46 ) Малком (Азмун, 46 ) Дзюба (Сутормин, 84 )
Ростов
Песьяков Терентьев (Лангович, 70) Калинин Баштуш Осипенко Мелехин (Сухомлинов, 83) Альмквист Глебов Байрамян Полоз (Фольмер, 79) Комличенко (Соу, 70)
Предупреждения
Чистяков 9, Ракицкий 27, Ерохин 42, Клаудиньо 78, Сутормин 86  -  Глебов 29, Комличенко 54, Терентьев 60, Калинин 61, Мелехин 80
Судьи
Матюнин (Москва) Мосякин (Москва) Воронцов (Ярославль)
ВАР
Турбин (Дмитров) Курочкина Богданов (Верея)
3&nbsp;декабря. Санкт-Петебург. &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ростов&raquo; 2:2. Сине-бело-голубые спорят с&nbsp;арбитром встречи. Огонь в Питере: «Зенит» отыгрался с 0:2 при скандальном судействе. «Вираж» ушел со стадиона в знак солидарности с фанатами ЦСКА

— Очень плохо начали игру по многим аспектам: остроте, агрессивности, скорости, — сказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак. — В обороне грубые ошибки допустили — и при первом, и при втором мяче. Мы создали достаточно для победы, но, к сожалению, в концовке не хватило более явных моментов, хотя мы имели большое территориальное преимущество. Очень жаль, что не смогли победить. Игра разбилась. Думаю, такие матчи нужно проводить более интенсивно. А тут с самого начала по 40 минут был ввод мяча в игру. Соперник пытался сбивать темп игры, но, думаю, надо ускорять его, чтобы было интереснее. И времени было добавлено мало, на мой взгляд.

— О чем вы говорили с Алексеем Матюниным после финального свистка? Есть ли у вас к нему претензии, не считая малого количества добавленного времени?

— И ко времени тоже вопросы. Я стараюсь не касаться темы судейства. Или хорошо, или ничего. Лучше ничего не буду говорить.

— Вы вернулись к схеме 4-4-2. Объясните, почему выбрали такую расстановку и таких исполнителей: Ерохин, а не Азмун; Чистяков, а не Ловрен; Барриос в запасе?

— Чистяков пропускает следующий матч с «Челси», а нам нужно стараться защитников по максимуму сохранить свежими. Мы пытались распределить их. По матчу с ЦСКА нам не хватало давления в атаке. Мы мало контролировали мяч, больше оборонялись, но с выходом Ерохина стали более активно встречать вверху. Замена Чистякова связана с карточкой — любой момент мог бы повлиять на количественный состав нашей команды. Что касается Барриоса, то он играет много. По тренировочному процессу было видно, что он подустал. Вендел и Кузяев — игроки более атакующего плана. Сердар, к сожалению, выпал из тренировочного цикла. Той работы ему не хватает для хорошей формы. Надеюсь, к двум следующим играм он наберет и будет выглядеть легче.

3&nbsp;декабря. Санкт-Петебург. &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ростов&raquo; 2:2. Гол Комличенко засчитан ошибочно, Ракицкий пропустит матч с «Динамо». Новый скандал после игры «Зенит» — «Ростов»

— Почему пенальти бил Клаудиньо?

— Ракицкий редко исполняет пенальти. Была ситуация форс-мажорная. Дзюба не забил в матче с «Мальме», Азмун — за сборную. Поэтому сегодня штатным пенальтистом был Клаудиньо.

— Вендел часто начинает предъявлять претензии судье, когда его чуть-чуть касаются. Видите ли вы в этом проблему?

— Конечно, когда судья ставит некую планку борьбы и ее придерживается, тогда игроки более-менее понимают. А когда ее нет, то нервозность присутствует у игроков и мешает заниматься своим делом — думать об игре, а не о судействе.

— Повлияло ли на команду то, что на 60-й минуте ушел «вираж»? Как вы относитесь к этой акции?

— Конечно, повлияло. Болельщики — 12-й игрок, всегда сложно играть в гостях. Отношусь я к этому, как и большинство людей. Обобщать то, что произошло после матча [с ЦСКА], неправильно. Людей, которые сидели и ждали на трибуне, поставили в ситуацию, что они при такой организации матчей не хотят ходить на футбол и поддерживать свои клубы. Я понимаю, что футбол для болельщиков, для фанатов. Есть определенные правила, но, думаю, решать это можно другим способом. Тем более никаких беспорядков на нашем матче с ЦСКА не было. Были только фаеры, насколько я знаю. То, что произошло, — очень странно. То, что болельщики обращают внимание на этот вопрос, — это факт. Они объединяются и говорят на тему событий, которые случаются. Я за тех болельщиков, которые приходят на матчи и поддерживают команду, не нарушая правил.

Виталий Кафанов: «Зенит» был ближе к победе

— Первый тайм был лучше, — сказал на пресс-конференции главный тренер «Ростова». — Больше было опасных атак, которые мы создавали у ворот «Зенита». Дело даже не в том, что мы два гола забили. Мы хорошо выходили после отбора мяча. А во втором тайме это не получалось. Мы больше оборонялись, забирали мяч и не могли им верно распорядиться. «Зенит» тут же отбирал мяч — тяжелый второй тайм был.

— Если бы вам до игры сказали, что будет счет 2:2 после 2:0 в вашу пользу, вы бы согласились?

— Расстроился бы. Не согласился, если бы до игры сказали. Но по окончании игры понимаю, что «Зенит» по ходу второго тайма был ближе к победе.

— Вы показывали Песьякову, что Клаудиньо с пенальти будет бить влево?

— Да.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
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  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Ахмат

П1

22%

2.02

Ф1 (0)

20%

1.45

X2

15%

1.85
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Краснодар

Обе забьют - да

25%

1.68

1X

23%

1.52

ИТБ2 (1.0)

18%

1.54
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 2
Ростов 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 3.0

18%

1.74

Ф1 (-1.5)

16%

1.78

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Гоша Чернов все материалы автора

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