«Победу «Спартаку» «на блюдечке» принесли Безбородов и Левников». Что сегодня скажут руководители «Краснодара»?

Центральный матч 12-го тура чемпионата России «Спартак» — «Краснодар» доверили Кириллу Левникову. При нем две из трех игр красно-белых с «быками» завершились громкими судейскими скандалами. Вспомним, как это было.

Красиво сделали ребята

24 октября 2020 года. «Краснодар» — «Спартак» — 1:3. После поражения краснодарцы возмутились работой судейской бригады. Генеральный директор клуба Владимир Хашиг сделал тогда громкое публичное заявление (пунктуация и орфография сохранены).

«Обычно, когда мы считаем, что судья ошибся во время нашего матча, мы подаем жалобу и никак ее не комментируем, так как видим, какую большую работу проводит новое руководство судейского комитета, и мы понимаем, что идет становление правильной работы, и мы должны терпеть, — заявил Хашиг на официальном сайте «Краснодара». — Но сегодня, после слов руководства «Спартака», что «ребята сделали красиво» (и это главная реакция СМИ на то, что происходило в матче «Краснодар» — «Спартак») мы считаем необходимым высказать свое отношение к произошедшему.

«Красиво» сделали «ребята» Безбородов и Левников. Хочется заметить «Спартаку», что победу в этом матче им принесли предвзятое судейство Безбородова в поле и работа на ВАР Левникова. Это они своими решениями обеспечили победу «Спартака» в прошедшем матче.

Почему мы считаем засчитанный первый забитый гол «Спартака» и отмененный второй гол «Краснодара» не ошибками, а предвзятыми решениями? Потому что, на наш взгляд, оба эти момента по сути своей одинаковы.

В первом случае налицо нарушение правил — игрок «Спартака» отталкивает соперника двумя руками.

Во втором случае была «борьба» в штрафной площади и мяч находился не в зоне этой борьбы.

Оба эти момента при их схожести, по сути, были оценены главным судьей матча диаметрально противоположным образом. В первом случае гол засчитан, во втором — отменен. И оба эти решения оказали влияние на окончательный результат! На наш взгляд, именно в этом и состоит предвзятость!

Кирилл Левников. Фото Дарья Исаева, "СЭ"

При этом, если к г-ну Безбородову уже давно бесполезно обращаться, я бы хотел обратиться к Кириллу Левникову. «Кирилл, вы еще достаточно молодой человек, вы в начале пути своей судейской карьеры. На вас и на таких, как вы, надежда в том, чтобы сделать наш футбол чище и лучше! Имея под рукой все средства ВАР, вы не должны были позволить судье Безбородову после забитого первого гола «Спартака» быстро начать игру! Вы не могли не видеть того, что правила были нарушены; и вы не остановили игру, чтобы внимательно разобрать этот момент, который являлся решающим. Ошибки в игре возможны. Но, будучи судьей на ВАР, имея под рукой все необходимые для проверки момента средства, то, что вы этого не сделали — недопустимо!»

«Спартак» из-за одного момента в игре с «Сочи» грозился «сняться» с чемпионата. И вся пресса при поддержке комментаторов и аналитиков заставила всех нас неделю наблюдать за этой истерией.

Во вчерашнем матче таких моментов было два, и тишина! Можем лишь признать, что «Спартак» добился того, чего хотел. Их судят так, как они этого хотели. Победу вам принесли судьи.

Санкции... ну, г-н Безбородов — он непотопляем, он же не Казарцев.

На своем сайте мы выкладываем видео обоих моментов. Мы делаем это для наших болельщиков, чтобы они могли своими глазами увидеть то, что происходило в этом матче.

И в конце еще раз хотел бы повторить: «Спартак», вы не сделали «красиво». Вам эту победу «на блюдечке» принесли Безбородов и Левников».

Гол «Спартака»

О чем же шла речь. На 12-й минуте красно-белые открыли счет. Эсекьель Понсе «продавил» Евгения Чернова и забил гол. Краснодарцы считали, что спартаковский форвард оттолкнул соперника, и ждали, что судья отменит взятие ворот. Безбородов этого не сделал. Рефери, судя по всему, объяснил свою позицию видеоассистенту Левникову. Тот либо ее принял и согласился, либо посчитал, что арбитр не совершил явной и очевидной ошибки.

Гол был засчитан.

Гол «Краснодара»

65-я минута. При счете 1:2 «быки» забили гол. Мяч влетел в ворота уже после свистка Безбородова. Судья определил, что после выполнения Алексеем Ионовым штрафного удара другой игрок «Краснодара» Александр Мартынович в борьбе оттолкнул Самюэля Жиго, нарушив правила.

Арбитр назначил штрафной удар в сторону краснодарских ворот. Гол не может быть засчитан, так как он был забит после свистка. Видеоассистент Левников не мог вмешаться в действия Безбородова, потому что ВАР не дает оценку правильности назначения штрафных и свободных ударов.

Не будь второго эпизода, как свидетельствует опрос экспертов, решение Безбородова засчитать гол Понсе, многие поддержали бы. Футбол — не балет. Жесткая борьба допустима.

Но в ходе игры должна быть последовательность. Второй момент поставил ее под вопрос.

Что стало с судьями

На проверку детектором лжи Безбородова и Левникова тогда не отправили. В отличие от Василия Казарцева и Алексея Еськова. Но оба «присели» на скамейку штрафников.

Безбородов пропустил семь туров и четыре месяца — до конца февраля 2021 года. Левников не работал в чемпионате три тура и один месяц.

Новое назначение

23 июля 2022 года. «Краснодар» — «Спартак» — 1:4. Прошло не так много времени, чтобы конфликт был исчерпан, но Левникова снова отправили в Краснодар на игру «быков» с красно-белыми.

В итоге и эта встреча принесла серьезное недовольство его решениями.

Не удален Соболев и не наказан Кордоба

На 31-й минуте Левников ошибочно не вынес предупреждение спартаковцу Александру Соболеву, который грубо сыграл против соперника. Эта карточка была бы для него второй — ему пришлось бы покинуть поле.

А на 23-й минуте судья ошибочно не наказал предупреждением краснодарца Джона Кордобу, который сыграл безрассудно и наступил шипами на голеностоп вратарю красно-белых Александру Селихову.

Гол красно-белых

На 35-й минуте Левников засчитал гол красно-белых. Правильно ли поступил судья? Показанные в первом тайме повторы не позволяли сделать однозначный вывод. Но очень похоже, что Кристофер Мартинс сделал голевую передачу рукой. Позднее экспертно-судейская комиссия, рассмотрев этот эпизод, поддержала судью.

Мозес усилил фол — Черникова удалили

На 37-й минуте судья погорячился, показав красную карточку и удалив с поля краснодарца Александра Черникова. Он отмахнулся правой рукой и шлепнул по плечу Виктора Мозеса — спартаковец усилил фол, чем, похоже, ввел в заблуждение арбитра.

Обращение в ЭСК

«Краснодар» обратился в ЭСК, попросив дать оценку трем эпизодам из матча против «Спартака». Речь шла о не показанной Соболеву второй желтой карточке, игре рукой Кристофера Мартинса перед голом в ворота «Краснодара» и удалении Черникова.

Через три дня после игры комиссия определила, что Левников точно ошибся в одном эпизоде — не вынес второе предупреждение в матче и, соответственно, не удалил с поля Соболева.

Судья Кирилл Левников (слева) в матче «Краснодар» — «Спартак» в 2022 году. Фото Global Look Press

«Решение ЭСК мотивировано тем, что, данный игрок при вступлении в единоборство с игроком обороняющейся команды «Краснодар» №84 Вячеславом Литвиновым за верховой мяч, при выборе позиции перед выпрыгиванием вверх в направлении мяча совершил неестественное движение локтем, приведшее к контакту в область лица соперника, не думая о его безопасности. Действия игрока команды «Спартак», по мнению большинства членов комиссии, должны расцениваться как безрассудные и судья должен был вынести данному игроку предупреждение. В свою очередь, комиссия также отмечает, что дальнейшие действия Александра Соболева в отношении игрока «Краснодара» №9 Джона Кордобы после удара по воротам в виде демонстрации близко к лицу соперника провокационного жеста, принижающего его достоинство, которые могли привести к ответной реакции игрока и возникновению массовой конфронтации между игроками, также являются неспортивным поведением и требует вынесения предупреждения».

Решение засчитать взятие ворот «Краснодара» признали правильным. Помог видеоповтор, который не попал в трансляцию. На нем было видно, что Мартинс в борьбе с Кордобой сначала сыграл головой в мяч, после чего мяч попал ему в руку. Такой контакт не являлся наказуемым.

Третье решение ЭСК звучало так: «Комиссия не установила очевидной ошибки в решении судьи удалить с поля игрока команды «Краснодар» №8 Александра Черникова». Понимайте, как хотите. В сообщении на сайте РФС говорилось, что «мнения комиссии разошлись, в связи с чем комиссия поддерживает решение судьи удалить игрока команды «Краснодар» Александра Черникова за попытку удара соперника ногой и рукой. В то же время, комиссия отмечает, что действия игрока «Краснодара» были спровоцированы игроком команды «Спартак» Виктором Мозесом, который вел себя явно неспортивно, длительно задержав соперника в область паха, за что он обязан был получить предупреждение».