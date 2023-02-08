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Зачем Дзюба и Смольников «Локомотиву»? Конкуренция высока, но Галактионову весной помогут

Гоша Чернов
Корреспондент
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Игорь Смольников и Артем Дзюба.
Фото ФК «Зенит»
Артем Дзюба прибыл на медосмотр перед подписанием контракта с «Локомотивом».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Игорь Смольников.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Большое событие

Артем Дзюба и Игорь Смольников очень близки к переходу в «Локомотив». В среду они уже прошли медосмотр и вот-вот подпишут контракты с клубом на полгода. Для российского футбола эта двойная сделка — огромное событие, и с точки зрения привлечения интереса к себе «Локомотив», безусловно, выиграет. Но помогут ли ветераны добиться красно-зеленым спортивного успеха?

Дзюба и Смольников родились в одном месяце — в августе 1988-го. Им по 34 года, и для позиции каждого из них это почтенный возраст — в качестве центрфорвардов и правых защитников тренеры обычно используют более юных футболистов. А у «Локомотива» вообще молодая команда: старше 30 лет — только вратарь Гильерме, которого сейчас никак нельзя назвать основным. Смольников и Дзюба точно добавят опыта красно-зеленым, но столкнутся с жесткой конкуренцией.

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Важность темы возраста клуб понимает. Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов заверил «СЭ»: «Окончательное решение по поводу подписания контрактов будет принято позже — после полного медицинского обследования».

Нужно время, чтобы набрать форму

Другая важная тема — форма новичков. Дзюба неудачно съездил в Турцию: прошло уже больше трех месяцев с тех пор, как российский нападающий расторг контракт с «Адана Демирспор» и находится в статусе свободного агента. За короткий осенний отрезок он провел на поле 220 минут в официальных матчах, забил один гол. После ухода из «Зенита» Дзюба долго вел переговоры с потенциальными работодателями и пропустил все летние сборы. Сейчас — похожая ситуация: Артем несколько месяцев занимался индивидуально и уже пропустил большую часть сборов «Локо». А первая официальная игра — уже через две недели.

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У Смольникова ситуация лучше. Он постоянно играл в основе «Арсенала» в сезоне-2021/22, а после вылета туляков из РПЛ подписал контракт с «Торпедо». За черно-белых Смольников играл почти всегда — регулярно выходил на поле не только в премьер-лиге, но и в Кубке России. В конце декабря защитник покинул «Торпедо», однако поддерживал форму самостоятельно. В конце января Смольников сыграл в Санкт-Петербурге за команду Виктора Файзулина и Олега Самсонова в любительском турнире в формате «8 на 8». Однако ему, как и Дзюбе, понадобится время, чтобы влиться в команду, — оба зацепят лишь десять дней сборов «Локомотива» в ОАЭ.

Артем Дзюба прибыл на медосмотр перед подписанием контракта с «Локомотивом». Фото Александр Федоров, "СЭ"
Артем Дзюба прибыл на медосмотр перед подписанием контракта с «Локомотивом».
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Тяжелая конкуренция

Форму многократные чемпионы России наверняка наберут, но гарантировать место в основе Дзюбе и Смольникову никто не сможет, ведь у каждого из них хватает конкурентов.

На позиции центрфорварда у «Локо» широкий выбор: Изидор, Игнатьев, Камано, 18-летний талант Раков, новичок Глушенков. Покинули красно-зеленых Педро Габриэл и Керк, но они играли на флангах атаки. Ушел Раконьяц, однако он осенью не считался футболистом стартового состава. Должен был перейти в «Лион» Изидор, но сорванный медосмотр оставляет француза в обойме «Локо» и намного жестче усиливает конкуренцию для Дзюбы.

На сборах главный тренер красно-зеленых Михаил Галактионов использовал разные сочетания в атаке: и с двумя нападающими, и с одним. Конечно, второй вариант уменьшает шансы Дзюбы на выход в основе. Впрочем, многие конкуренты Артема способны сыграть на фланге — Камано, Глушенков, Изидор, Раков. Галактионов наверняка будет этим пользоваться.

&laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Сочи&raquo;&nbsp;&mdash; 2:0. Сергей Пиняев (слева). «Локомотив» разбил «Сочи» на сборах. Что уже поменяли Бердыев и Галактионов

На правом фланге обороны тоже хватает футболистов. Скорее всего, схема с четырьмя защитниками будет базовой для «Локо», что плюс для Смольникова — в роли латераля в блоке с тремя центральными 34-летнему футболисту было бы тяжеловато. Но это не позволяет Игорю рассчитывать на несомненную основу. У «Локо» есть два профильных защитника: Живоглядов и Ненахов. Кроме того, осенью фрагментарно на правом крае обороны появлялся Марадишвили. То есть и Смольникову, несмотря на его регулярную игру в РПЛ в последние годы, место в стартовом составе не обеспечено.

Игорь Смольников. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Игорь Смольников.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Помощь понадобится

Возможно, оба ветерана начнут весну в ранге футболистов ротации «Локомотива» и поначалу будут получать не так много игровых минут. Даже в кубковых встречах время Смольникову и Дзюбе не гарантировано, так как впереди у «Локо» две встречи со «Спартаком», а красно-зеленые нацелены на победу в турнире.

Главное, чтобы сами ветераны осознавали ситуацию и свой текущий статус в крепкой команде. Уже по ходу сезона все может измениться. Не просто так с ними подписывают контракты лишь на полгода — все понимают, что в долгосрочной перспективе им будет тяжело, но весной помощь Смольникова и Дзюбы наверняка понадобится «Локомотиву».

Артем Дзюба
Игорь Смольников
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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