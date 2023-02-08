Зачем Дзюба и Смольников «Локомотиву»? Конкуренция высока, но Галактионову весной помогут
Большое событие
Артем Дзюба и Игорь Смольников очень близки к переходу в «Локомотив». В среду они уже прошли медосмотр и вот-вот подпишут контракты с клубом на полгода. Для российского футбола эта двойная сделка — огромное событие, и с точки зрения привлечения интереса к себе «Локомотив», безусловно, выиграет. Но помогут ли ветераны добиться красно-зеленым спортивного успеха?
Дзюба и Смольников родились в одном месяце — в августе 1988-го. Им по 34 года, и для позиции каждого из них это почтенный возраст — в качестве центрфорвардов и правых защитников тренеры обычно используют более юных футболистов. А у «Локомотива» вообще молодая команда: старше 30 лет — только вратарь Гильерме, которого сейчас никак нельзя назвать основным. Смольников и Дзюба точно добавят опыта красно-зеленым, но столкнутся с жесткой конкуренцией.
Важность темы возраста клуб понимает. Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов заверил «СЭ»: «Окончательное решение по поводу подписания контрактов будет принято позже — после полного медицинского обследования».
Нужно время, чтобы набрать форму
Другая важная тема — форма новичков. Дзюба неудачно съездил в Турцию: прошло уже больше трех месяцев с тех пор, как российский нападающий расторг контракт с «Адана Демирспор» и находится в статусе свободного агента. За короткий осенний отрезок он провел на поле 220 минут в официальных матчах, забил один гол. После ухода из «Зенита» Дзюба долго вел переговоры с потенциальными работодателями и пропустил все летние сборы. Сейчас — похожая ситуация: Артем несколько месяцев занимался индивидуально и уже пропустил большую часть сборов «Локо». А первая официальная игра — уже через две недели.
У Смольникова ситуация лучше. Он постоянно играл в основе «Арсенала» в сезоне-2021/22, а после вылета туляков из РПЛ подписал контракт с «Торпедо». За черно-белых Смольников играл почти всегда — регулярно выходил на поле не только в премьер-лиге, но и в Кубке России. В конце декабря защитник покинул «Торпедо», однако поддерживал форму самостоятельно. В конце января Смольников сыграл в Санкт-Петербурге за команду Виктора Файзулина и Олега Самсонова в любительском турнире в формате «8 на 8». Однако ему, как и Дзюбе, понадобится время, чтобы влиться в команду, — оба зацепят лишь десять дней сборов «Локомотива» в ОАЭ.
Тяжелая конкуренция
Форму многократные чемпионы России наверняка наберут, но гарантировать место в основе Дзюбе и Смольникову никто не сможет, ведь у каждого из них хватает конкурентов.
На позиции центрфорварда у «Локо» широкий выбор: Изидор, Игнатьев, Камано, 18-летний талант Раков, новичок Глушенков. Покинули красно-зеленых Педро Габриэл и Керк, но они играли на флангах атаки. Ушел Раконьяц, однако он осенью не считался футболистом стартового состава. Должен был перейти в «Лион» Изидор, но сорванный медосмотр оставляет француза в обойме «Локо» и намного жестче усиливает конкуренцию для Дзюбы.
На сборах главный тренер красно-зеленых Михаил Галактионов использовал разные сочетания в атаке: и с двумя нападающими, и с одним. Конечно, второй вариант уменьшает шансы Дзюбы на выход в основе. Впрочем, многие конкуренты Артема способны сыграть на фланге — Камано, Глушенков, Изидор, Раков. Галактионов наверняка будет этим пользоваться.
На правом фланге обороны тоже хватает футболистов. Скорее всего, схема с четырьмя защитниками будет базовой для «Локо», что плюс для Смольникова — в роли латераля в блоке с тремя центральными 34-летнему футболисту было бы тяжеловато. Но это не позволяет Игорю рассчитывать на несомненную основу. У «Локо» есть два профильных защитника: Живоглядов и Ненахов. Кроме того, осенью фрагментарно на правом крае обороны появлялся Марадишвили. То есть и Смольникову, несмотря на его регулярную игру в РПЛ в последние годы, место в стартовом составе не обеспечено.
Помощь понадобится
Возможно, оба ветерана начнут весну в ранге футболистов ротации «Локомотива» и поначалу будут получать не так много игровых минут. Даже в кубковых встречах время Смольникову и Дзюбе не гарантировано, так как впереди у «Локо» две встречи со «Спартаком», а красно-зеленые нацелены на победу в турнире.
Главное, чтобы сами ветераны осознавали ситуацию и свой текущий статус в крепкой команде. Уже по ходу сезона все может измениться. Не просто так с ними подписывают контракты лишь на полгода — все понимают, что в долгосрочной перспективе им будет тяжело, но весной помощь Смольникова и Дзюбы наверняка понадобится «Локомотиву».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2