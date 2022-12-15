«Не уверен, что Пиняев спасет «Локо». А в «Спартаке» есть Промес и Мозес». Где окажется главный талант России?

Мнение эксперта.

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев рассуждает о том, где может продолжить карьеру один из самых больших талантов российского футбола, 18-летний полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев.

18.12.2022 | Аргентина — Франция

«Локо» нужно в первую очередь купить центрального защитника

— В последние дни Пиняева активно сватают в «Локомотив». Он пригодится железнодорожникам? — первый вопрос Кузьмичеву.

— Как вам сказать... Понятно, что Сергей один из самых талантливых игроков в своем возрасте. Здесь не может быть никаких сомнений. Но сразу возникают нюансы.

— Какие?

— По нынешним временам это очень дорогая сделка. Если рассматривать Пиняева как инвестицию в будущее, то вопросов нет. Но «Локо» сейчас нужно думать о настоящем — о том, как бы обезопасить себя от вылета из РПЛ. Железнодорожникам надо с первого весеннего тура набирать очки. Сможет ли Пиняев сразу же сделать разницу, принести результат? Не уверен. Ведь за такие деньги он должен прийти и спасти «Локо». Повторюсь, здесь у меня возникают сомнения. Готов ли 18-летний парень стать неким толчком для прогресса «Локомотива» в плане результата?

— То есть приобретение Пиняева — это не гарантия того, что команда Михаила Галактионова избежит стыковых матчей?

— Сегодня у «Локомотива» есть дыры, которые нужно закрыть как можно скорее. Имею в виду центрального защитника. К сожалению, Томас Цорн оставил не очень хорошее наследство после себя... Как минимум один сильный игрок центра обороны железнодорожникам просто необходим. Вот на такой трансфер можно и потратить серьезные деньги. Если бы «Локо» сначала закрыл этот вопрос, а уже потом перешел к атакующим исполнителям, я бы понял логику. А говорить о том, что давайте сначала купим Пиняева, а потом уже посмотрим, есть ли деньги на защитника, не совсем правильно. У меня возникает еще один вопрос.

— Какой?

— У «Локо» есть свой воспитанник Вадим Раков, который всего на год младше Пиняева. По функционалу эти футболисты в принципе похожи. В этом сезоне Вадим уже привлекается к тренировкам и играм основы. Но получается, что возникнет конкуренция между двумя молодыми исполнителями. Один другому, видимо, закроет дорогу. Покупка Пиняева, думаю, ударит по шансам Ракова, который много лет шел к тому, чтобы пробиться в первую команду.

— Вы говорите о дорогой сделке. В СМИ появилась информация, что в контракте Пиняева прописана сумма отступных — 300 миллионов рублей (4,5 миллиона евро). Это накладно для «Локомотива»?

— Ну вы называете ту сумму, которую необходимо заплатить «Крыльям». Так? Но трансфер состоит еще из подписного бонуса игроку и вознаграждения агенту. А интересы Сергея, как мы знаем, представляет один из топовых агентов страны (Павел Андреев. - Прим. «СЭ»). То есть это точно не будет дешево. Плюс, приглашая игрока, «Локо» должен увеличить и зарплатную ведомость. А это довольно существенная нагрузка на бюджет.

— На днях появилась информация, что «Локомотив» готов платить Пиняеву пять миллионов рублей в месяц. Адекватная сумма для такого игрока?

— Получается, это почти миллион евро в год. По нынешним временам — серьезная зарплата.

Сергей Пиняев. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Для меня победитель «Первой пятерки» не Пиняев, а Сильянов

— Пиняев по праву выиграл премию «Первая пятерка»?

— Я бы отдал свой голос за защитника «Ростова» Александра Сильянова. Считаю, он более целостно провел последний год. Как и Пиняев, попал в сборную. Кроме того, его команда находится вверху турнирной таблицы. Так что я бы поставил на первое место именно Сашу.

— В первой части сезона Пиняев провел в РПЛ 11 матчей, забил три гола и отдал две результативные передачи. Как вам такая статистика?

— Мы же понимаем, что Сергей не центральный нападающий, а крайний хавбек. Для первого полноценного взрослого сезона, в котором он почти все матчи начинает в старте самарцев, это достойный показатель. Да, такая статистка, наверное, не поражает воображение. Игроки, которые регулярно делают разницу, набирают больше баллов по системе «гол плюс пас». Тем не менее, считаю, Пиняев проявил себя хорошо.

— Пиняева называют чуть ли не самым большим талантом России после Аршавина. Ваше мнение?

— Я же знаю Сережу много лет. Он был в «Локомотиве» совсем маленьким, когда я работал директором академии. Пиняев выделялся в юном возрасте, когда ребята играли в формате «5 на 5». И вот «пятерка» с ним и без него — две огромные разницы. Сережа уже тогда выделялся и по своим футбольным, и по волевым качествам. На него все всегда обращали внимание. Это был не просто игрок, который только финтил и красиво забивал. Нет, он сразу понимал, что нужно играть на команду.

— Так как же быть со сравнением с Аршавиным?

— Ну... Это скорее аванс Сереже. Так говорят, потому что вроде как Пиняев чем-то напоминает Аршавина. Но какие-то выводы можно будет сделать через сезон-два. В 21 год Андрей уже показывал весьма зрелую игру, влиял на игру «Зенита». Посмотрим, как будет выглядеть Пиняев в этом возрасте. Пока все идет к тому, что мы получим яркого футболиста. Но как все сложится? Много же факторов... Травма. Друзья, которые могут его увести в другую сторону. Поэтому к таким молодым ребятам надо относиться бережно.

— Пиняев одареннее Захаряна?

— Нет, я думаю, что Захарян, Пиняев, Тюкавин, Раков, о котором я сказал выше, — игроки примерно одного потенциала, таланта. Все они, по идее, должны вырасти в классных футболистов, которые будут нас радовать долгие годы.

— Главный козырь Пиняева?

— В первую очередь — чувство мяча. Очень нравится, как он двигается с мячом, как может менять направление атаки. Ну и, конечно, стоит сказать о скорости принятия решений. Сергей быстро определяет, что ему делать в следующую секунду — пойти в дриблинг или отдать передачу. Для 18 лет у него очень зрелые футбольные мозги.

— Но насколько он физически крепкий?

— Понятно, что РПЛ — довольно силовая лига. Но Сергей же не центральный защитник, не опорник. Для крайнего хава или игрока, который действует из глубины поля, физические данные, безусловно, важны, но не являются первостепенными. Если скорость принятия решений высокая, то ни один защитник за ним не успеет. Мы же видим, как Сергей ставит соперников в тупик, когда пускается в обводку или наносит неожиданный удар.

— В чем ему еще надо прибавить?

— На сегодняшний день речь может идти только о количестве игрового времени. Чем больше он будет играть, тем быстрее приобретет лидерские навыки. Пока не видно, что он в чем-то проседает. На данный момент развивается довольно гармонично. Очевидно, что он не будет закрывать всю бровку и отрабатывать в защите. Но от игрока такого плана этого и не требуется.

Арсен Захарян. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Пиняев в «Спартаке»? Там есть Промес, Мозес, Зиньковский

— Помимо «Локомотива» Сергея периодически сватают в «Спартак». Смог бы он выиграть конкуренцию в составе красно-белых?

— Ну смотрите. На одном фланге играет Промес — один из лучших футболистов РПЛ. Квинси не дает повода для того, чтобы его сажали на лавку. На другом до травмы играл Мозес, зрелый, мастеровитый футболист. Весной он должен вернуться в строй. Не забывайте еще и о том, что москвичи не так давно взяли Зиньковского. В принципе, в «Спартаке» Пиняеву будет сложнее пробиться в состав, чем в «Локо».

— А кто, кстати, его главный конкурент в «Локомотиве»?

-Там придется бороться за место в составе с Керком, Изидором, Камано.

— И у Пиняева есть шансы?

— Не уверен, что он сразу посадит этих футболистов на лавку. Но в ближайшей перспективе такой сценарий вполне реален.

— А вы не думаете, что Пиняеву лучше доиграть этот сезон в «Крыльях»?

— С учетом того, в какой ситуации находится «Локомотив», который не может себе позволить сейчас как-то экспериментировать с составом, на месте руководителей железнодорожников я бы договорился с «Крыльями» о летнем трансфере Пиняева. Сейчас бы я его не дергал, а взял бы игрока, который провел полноценный сезон, набрался опыта.

— А цена на него не поменяется за полгода?

— Нет. Она же прописана в контракте. Дешевле «Крылья» не отдадут, дороже тоже не смогут. Поэтому есть смысл договориться сейчас о покупке полузащитника летом 2023 года.

— А к Пиняеву есть сейчас интерес на Западе? В свое время писали о том, что он может оказаться в «МЮ.

— Здесь нужно учитывать и политическую ситуацию, и объективные факторы.

— Это вы о чем?

— Давайте будем откровенны. Все-таки в Европе довольно много молодых футболистов уровня Сергея. Там гораздо больше уделяют внимания подготовке своих кадров. И при прочих равных серьезные западные клубы сделают свой выбор в пользу европейцев.

— Так где же мы увидим Пиняева весной?

— Склоняюсь к тому, что если «Локо» найдет необходимую сумму, то постарается закрыть этот вопрос сейчас. Мне кажется, что информация про интерес «Спартака» была вбросом, чтобы поторопить руководство железнодорожников с принятием решения по Сергею. Да и не нужен он сейчас красно-белым. Мозес восстановится, и они впереди будут выглядеть весьма гармонично